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  • «Матч ТВ»: вратарь «Балтики» Бориско – зимняя трансферная цель «Спартака»

«Матч ТВ»: вратарь «Балтики» Бориско – зимняя трансферная цель «Спартака»

4 ноября 2021, 12:58
23

«Балтика» во время зимнего трансферного окна может продать сразу двух основных игроков.

По информации «Матч ТВ», вратарь Максим Бориско и защитник Артем Мещанинов интересны клубам РПЛ.

На голкипера претендует «Спартак», на центрбека – «Динамо», «Рубин» и «Ростов».

В контрактах обоих футболистов нет фиксированной суммы выкупа.

  • В текущем сезоне 21-летний Бориско пропустил 8 голов в 13 матчах.
  • 25-летний Мещанинов забил 2 мяча в 21 игре.
  • Рыночная стоимость Максима – 300 тысяч евро, Артема – 550 тысяч евро.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Спартак Балтика Ростов Рубин Динамо Бориско Максим Мещанинов Артем
Комментарии (23)
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alefreddy
1636021815
Зимой и бесплатно можно уже подписать за полгода до окончания контракта
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Форвард 79
1636024711
Вот когда Спартак будет интересоваться Облакомм Донорумой Менди или хотябы Сафоновым или Латрантовым то будет толк, а пока наши ведущие клубы ищут усиление, заметьте не резерв, а именно усиление в ФНЛ толку не будет. Игроков уровня ФНЛ надо подбирать из своих воспитанников
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Andrebest65
1636027289
Что происходит? Уже вратарей найти не могут толковых или вырастить
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Блямба
1636029434
Боюсь ,дзагоевский "шедевр" про "барбариски" не залежится на пыльных полках..
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zigbert
1636029628
В Спартак уже перевели вратаря из молодежки Даниила Маркова. Но дело даже не в этом так как Спартак нуждается в усилении этой позиции.
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ALEX ML
1636031483
Бориску на царство?
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Garrincha58
1636031555
одного Селихова уже загубили следующий Бариска
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Venom888
1636047559
Да, бред, Балтика за выход в РПЛ будет бороться и параллельно ведущих игроков продавать?? Что за маразм то? Мы же не фарм клуб бл...ть..
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