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    «Матч ТВ»: вратарь «Балтики» Бориско – зимняя трансферная цель «Спартака»

    «Балтика» во время зимнего трансферного окна может продать сразу двух основных игроков.

    По информации «Матч ТВ», вратарь Максим Бориско и защитник Артем Мещанинов интересны клубам РПЛ.

    На голкипера претендует «Спартак», на центрбека – «Динамо», «Рубин» и «Ростов».

    В контрактах обоих футболистов нет фиксированной суммы выкупа.

    • В текущем сезоне 21-летний Бориско пропустил 8 голов в 13 матчах.
    • 25-летний Мещанинов забил 2 мяча в 21 игре.
    • Рыночная стоимость Максима – 300 тысяч евро, Артема – 550 тысяч евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 12:58
    Комментарии10
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      Рейтинг: +44

      Andrebest65 12 минут назад

      Что происходит? Уже вратарей найти не могут толковых или вырастить

      0
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      Рейтинг: +384

      Форвард 79 55 минут назад

      Вот когда Спартак будет интересоваться Облакомм Донорумой Менди или хотябы Сафоновым или Латрантовым то будет толк, а пока наши ведущие клубы ищут усиление, заметьте не резерв, а именно усиление в ФНЛ толку не будет.
      Игроков уровня ФНЛ надо подбирать из своих воспитанников

      2
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      ...
      Рейтинг: +568

      Hoahin > Форвард 79 14 минут назад

      Любое подписание из ФНЛ - это шаг назад, все верно 20 летние игроки такого уровня должны браться из воспитанников, если нет, тогда на кой черт нужна такая академия с затратами на нее.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11632

      Литейный4 1 час назад

      Бoриску на царствo? (С).
      Гыгыгы

      5
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      Рейтинг: +407

      alefreddy 1 час назад

      Зимой и бесплатно можно уже подписать за полгода до окончания контракта

      0
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      ...
      Рейтинг: +3527

      tarasofka > alefreddy 1 час назад

      но в таком случае играть сможет только со следующего сезона. а его спартак начнёт в фнл, если зимой не купит нового вратаря. и тогда какой смысл бориске менять фнл на фнл?))

      1
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      Рейтинг: +22432

      vladimir-7 > alefreddy 1 час назад

      Сергей Игнашевич спартаку показал фигуру из трех пальцев.

      1
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      ...
      Рейтинг: +2213

      Klaido > vladimir-7 1 час назад

      да вы с ним друг другу хоть факеры показывайте: если клубы договорятся, то игнашевича и не спросят, а нет - за пол года до истечения контракта Спартак и так напрямую будет договариваться с игроком, если, конечно, Бориско реально будет интересен.
      что до игнаша - невелика птица, чтобы его мнение учитывать)))

      0
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      Рейтинг: +22432

      vladimir-7 > Klaido 56 минут назад

      ... и не забудь, что если ему (Бориско) будет интересен
      этот хрюнявый спартак. А мнение Сергея, в первую
      очередь, руководство Балтики спросит, а не мнение свинарника.

      1
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      Рейтинг: +3963

      mopecekca > vladimir-7 17 минут назад

      кто его спросит, клоун усратый....его из Торпедо выкинули и из Балтики попрут

      0
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