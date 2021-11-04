«Матч ТВ»: вратарь «Балтики» Бориско – зимняя трансферная цель «Спартака»

«Балтика» во время зимнего трансферного окна может продать сразу двух основных игроков.

По информации «Матч ТВ», вратарь Максим Бориско и защитник Артем Мещанинов интересны клубам РПЛ.

На голкипера претендует «Спартак», на центрбека – «Динамо», «Рубин» и «Ростов».

В контрактах обоих футболистов нет фиксированной суммы выкупа.