«Матч ТВ»: вратарь «Балтики» Бориско – зимняя трансферная цель «Спартака»

«Балтика» во время зимнего трансферного окна может продать сразу двух основных игроков.
По информации «Матч ТВ», вратарь Максим Бориско и защитник Артем Мещанинов интересны клубам РПЛ.
На голкипера претендует «Спартак», на центрбека – «Динамо», «Рубин» и «Ростов».
В контрактах обоих футболистов нет фиксированной суммы выкупа.
- В текущем сезоне 21-летний Бориско пропустил 8 голов в 13 матчах.
- 25-летний Мещанинов забил 2 мяча в 21 игре.
- Рыночная стоимость Максима – 300 тысяч евро, Артема – 550 тысяч евро.
Источник: «Матч ТВ»