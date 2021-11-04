Агент Ракицкого: «У Ярослава есть три хороших предложения от российских и зарубежных клубов»

Вадим Шаблий, агент защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого, рассказал об интересе к своему клиенту со стороны других клубов.

«Мы не обсуждали с «Зенитом» вопрос продления контракта и ухода, но открыты к любым предложениям.

Сейчас Ярославом активно интересуются и российские, и зарубежные клубы. Есть уже три хороших предложения», – сказал Шаблий.