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    Агент Ракицкого: «У Ярослава есть три хороших предложения от российских и зарубежных клубов»

    Вадим Шаблий, агент защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого, рассказал об интересе к своему клиенту со стороны других клубов.

    «Мы не обсуждали с «Зенитом» вопрос продления контракта и ухода, но открыты к любым предложениям.

    Сейчас Ярославом активно интересуются и российские, и зарубежные клубы. Есть уже три хороших предложения», – сказал Шаблий.

    • Летом Ракицкий станет свободным агентом, если «Зенит» не продлит с ним контракт.
    • Украинец выступает за клуб с января 2019 года.
    • В его активе 6 голов и 11 ассистов в 101 матче.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 10:29
    Комментарии5
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      Рейтинг: +22413

      vladimir-7 13 минут назад

      Если есть хорошее предложение от зарубежного клуба, то продавай быстренько Ракицкого

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      Рейтинг: +379

      Форвард 79 15 минут назад

      Контракт заканчивается надо что то делать. Еслиб действителтно были хорошие и вкусные предложения, то не было бы этих статей. А хороших видимо нет и нет предложееий о продлении от Зенита, в связи с этим армия агентов Ракицкого резко активизировалась.
      В первую очередь это нацелено на активизацию действий Зенита!

      0
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      Рейтинг: +53844

      portero 21 минуту назад

      Набиаание ценника, наверное не такие они хорошие что в Зените.


      Агенты главные хапуги при футболе и задиратели ценника, надо лимит дохода у агентов вводить....

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      Рейтинг: +379

      Форвард 79 > portero 4 минуты назад

      Согласен играет один, а кормятся еще как минимум двое (в двух статьях разные фамилии агентов у Ракицкого указаны)

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      Рейтинг: +10827

      Cleaner 24 минуты назад

      В 32 года хорошее предложение для Ракицкого может быть только от Зенита...

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