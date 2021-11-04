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  • Агент Ракицкого: «У Ярослава есть три хороших предложения от российских и зарубежных клубов»

Агент Ракицкого: «У Ярослава есть три хороших предложения от российских и зарубежных клубов»

4 ноября 2021, 10:29
15

Вадим Шаблий, агент защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого, рассказал об интересе к своему клиенту со стороны других клубов.

«Мы не обсуждали с «Зенитом» вопрос продления контракта и ухода, но открыты к любым предложениям.

Сейчас Ярославом активно интересуются и российские, и зарубежные клубы. Есть уже три хороших предложения», – сказал Шаблий.

  • Летом Ракицкий станет свободным агентом, если «Зенит» не продлит с ним контракт.
  • Украинец выступает за клуб с января 2019 года.
  • В его активе 6 голов и 11 ассистов в 101 матче.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Ракицкий Ярослав
Комментарии (15)
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portero
1636013227
Набиаание ценника, наверное не такие они хорошие что в Зените.

Агенты главные хапуги при футболе и задиратели ценника, надо лимит дохода у агентов вводить....
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Форвард 79
1636013602
Контракт заканчивается надо что то делать. Еслиб действителтно были хорошие и вкусные предложения, то не было бы этих статей. А хороших видимо нет и нет предложееий о продлении от Зенита, в связи с этим армия агентов Ракицкого резко активизировалась. В первую очередь это нацелено на активизацию действий Зенита!
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vladimir-7
1636013724
Если есть хорошее предложение от зарубежного клуба, то продавай быстренько Ракицкого
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mamba9090909
1636014960
Лучше чем Зенит предложений из РПЛ быть не может, а из зарубежных, к 32 летнему игроку, не думаю что предложения хорошие, если они вообще есть.
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житель СПб
1636017214
100% информация ради набивания интереса к игроку! Агенты - главное зло в футболе.
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Блямба
1636018827
Ктож тебя отпустит,ты же "памятник". Игры агентские вокруг начались просто.
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Ганнибал Лектор
1636030868
Ярик, в отличие от Ловрена, обладает не только прекрасным пасом, но и шикарным ударом из-за пределов штрафной. И самое главное - в защите таких детских ошибок не допускает. И человеческие качества не в пример тому же хорвату. Вывод: надо обязательно переподписывать и делать капитаном. А с Ловреном необходимо прощаться.
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Арч
1636099328
есть предложение из дыныры!пора малороссу на родину
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