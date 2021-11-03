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  • Гаджиев: «Многие игроки «Зенита» необученные. Детский сад, так нельзя играть»

Гаджиев: «Многие игроки «Зенита» необученные. Детский сад, так нельзя играть»

3 ноября 2021, 14:30
10

Бывший тренер «Амкара» и «Анжи» Гаджи Гаджиев раскритиковал «Зенит» после поражения от «Ювентуса» (2:4) в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«В обороне допустили очень много грубых ошибок, игроки такого уровня не должны так играть. Индивидуальное мастерство соперника выше, чем у питерцев, но подопечные Семака сыграли ниже своих возможностей.

Просто посмотрите, как они пропустили голы. Опорная зона совершенно открыта была, оттуда спокойно проходили и пробивали. Кьеза проходил игроков, но никто потом не страховал, так нельзя играть.

Из-за таких ошибок были ничтожные шансы даже сыграть вничью. «Зенит» хотел отыграться, пытались сыграть агрессивно и более достойно завершить матч.

Полностью разучились играть организованно в защите. Вратарь Станислав Крицюк волновался и не мог управлять своими эмоциями. Многие игроки необученные вовсе.

Например, вот как мог Дмитрий Чистяков остановить мяч грудью так, что после этого пропустили гол? Детский сад просто, это говорит о неумении играть в обороне защитника команды», – сказал Гаджиев.

  • Впервые за 7 лет клуб из Петербурга пропустил 4 гола в матче ЛЧ.
  • «Зенит» потерпел 3 поражения в 4 матчах ЛЧ.
  • Петербуржцы занимают 3-е место в группе H.

Чистяков – о перебитом пенальти «Ювентуса»: «Это формализм. Судья чуть-чуть не прав»

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Источник: Metaratings
Лига чемпионов Зенит Гаджиев Рахман
Комментарии (10)
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acor94
1635941229
Гаджиич, а ты сам то кого обучил за свою карьеру? Покажи хоть одного мастера из под своего воспитательного крыла? Гаджиева запомнил как тренера, который вечно катался на лифте рпл-фнл.
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portero
1635943080
Крицюк всегда волнуется, непонятно зачем его взяли, это не усиление, да и тренер главная беда, пока явно не справляется....
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DOCTOR PENALTY
1635944601
В общем, нужен тренер, это давно понятно.
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Loko_Roma
1635957326
А гаджиев когда тренером стал? Какие достижения? Каких топ игроков воспитал? Всегда в подвале спасал провинциалов
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САДЫЧОК
1635963572
На хорошего защитника набросился , а на Семака слабо ? Что же , ты Гаджиев не говоришь об очевидном Не тренере Семаке ?
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polt
1635966394
Слабо назвать вещи своими именами. «Многие игроки «Зенита» необученные. Детский сад, так нельзя играть». За это несет ответственность ТРЕНЕР, коим Семак не является. Состав хороший, а игра и мотивация не поставлена.
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neveldomha
1635971420
Вы посмотрите, что Ливер творит с абсолютно обученным Атлетико и заткнитесь.
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Scorp 63
1635972895
Газпромовское бабло греет, а игра...
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Hektor 84
1636213952
Порвали очело бомжикам)))
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