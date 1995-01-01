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    Гаджиев: «Многие игроки «Зенита» необученные. Детский сад, так нельзя играть»

    Бывший тренер «Амкара» и «Анжи» Гаджи Гаджиев раскритиковал «Зенит» после поражения от «Ювентуса» (2:4) в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

    «В обороне допустили очень много грубых ошибок, игроки такого уровня не должны так играть. Индивидуальное мастерство соперника выше, чем у питерцев, но подопечные Семака сыграли ниже своих возможностей.

    Просто посмотрите, как они пропустили голы. Опорная зона совершенно открыта была, оттуда спокойно проходили и пробивали. Кьеза проходил игроков, но никто потом не страховал, так нельзя играть.

    Из-за таких ошибок были ничтожные шансы даже сыграть вничью. «Зенит» хотел отыграться, пытались сыграть агрессивно и более достойно завершить матч.

    Полностью разучились играть организованно в защите. Вратарь Станислав Крицюк волновался и не мог управлять своими эмоциями. Многие игроки необученные вовсе.

    Например, вот как мог Дмитрий Чистяков остановить мяч грудью так, что после этого пропустили гол? Детский сад просто, это говорит о неумении играть в обороне защитника команды», – сказал Гаджиев.

    • Впервые за 7 лет клуб из Петербурга пропустил 4 гола в матче ЛЧ.
    • «Зенит» потерпел 3 поражения в 4 матчах ЛЧ.
    • Петербуржцы занимают 3-е место в группе H.

    Чистяков – о перебитом пенальти «Ювентуса»: «Это формализм. Судья чуть-чуть не прав»

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    Источник: Metaratings

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    Комментарии10
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      Рейтинг: +21609

      DOCTOR PENALTY 50 минут назад

      В общем, нужен тренер, это давно понятно.

      0
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      Рейтинг: +53819

      portero 1 час назад

      Крицюк всегда волнуется, непонятно зачем его взяли, это не усиление, да и тренер главная беда, пока явно не справляется....

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2103

      acor94 1 час назад

      Гаджиич, а ты сам то кого обучил за свою карьеру? Покажи хоть одного мастера из под своего воспитательного крыла?
      Гаджиева запомнил как тренера, который вечно катался на лифте рпл-фнл.

      2
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      Рейтинг: +11609

      Литейный4 1 час назад

      Конечно тут разучишься играть, когда в чемпионате соперники такие как срамтак. Разве с такими лузерами подготовишься достойно к Лиге Чемпионов? Гыгыгы

      2
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      Рейтинг: +55

      Вот оно чё Михалыч > Литейный4 1 час назад

      Гыгыгы недостаточно...Шо предлагаешь ?

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      Рейтинг: +11609

      Литейный4 > Вот оно чё Михалыч 1 час назад

      Расформировать спартак и набрать топ игроков, чтобы Зениту была хоть какая то конкуренция. Мазутных денег им хватит на любой состав. Гыгыгы

      2
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      Рейтинг: +55

      Вот оно чё Михалыч > Литейный4 1 час назад

      и набрать топ игроков, ===А бабло на это где ? Федуниха у Федуна сосет..(Ну это не то, о чем ты подумал) , бабло сосет у Федуна....Потому и разговоры шо арабы придут.

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      Рейтинг: +55

      Вот оно чё Михалыч 1 час назад

      Многие игроки необученные вовсе....Детский сад просто,=========Ай яй яй.. А ведь это чемпион Расеи. Што уж говорить о других расейских клубах.

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      Рейтинг: +756

      ВасяК > Вот оно чё Михалыч 1 час назад

      И зарплаты,не как в детском саду!!!

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      Рейтинг: +55

      Вот оно чё Михалыч > ВасяК 1 час назад

      Да шо там детский сад...Даже слуги народа так не получают....А ведь слуги служат народу не покладая рук...И даже не берегут себя.

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