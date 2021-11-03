Гаджиев: «Многие игроки «Зенита» необученные. Детский сад, так нельзя играть»

Бывший тренер «Амкара» и «Анжи» Гаджи Гаджиев раскритиковал «Зенит» после поражения от «Ювентуса» (2:4) в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«В обороне допустили очень много грубых ошибок, игроки такого уровня не должны так играть. Индивидуальное мастерство соперника выше, чем у питерцев, но подопечные Семака сыграли ниже своих возможностей.

Просто посмотрите, как они пропустили голы. Опорная зона совершенно открыта была, оттуда спокойно проходили и пробивали. Кьеза проходил игроков, но никто потом не страховал, так нельзя играть.

Из-за таких ошибок были ничтожные шансы даже сыграть вничью. «Зенит» хотел отыграться, пытались сыграть агрессивно и более достойно завершить матч.

Полностью разучились играть организованно в защите. Вратарь Станислав Крицюк волновался и не мог управлять своими эмоциями. Многие игроки необученные вовсе.

Например, вот как мог Дмитрий Чистяков остановить мяч грудью так, что после этого пропустили гол? Детский сад просто, это говорит о неумении играть в обороне защитника команды», – сказал Гаджиев.

Впервые за 7 лет клуб из Петербурга пропустил 4 гола в матче ЛЧ.

«Зенит» потерпел 3 поражения в 4 матчах ЛЧ.

Петербуржцы занимают 3-е место в группе H.

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