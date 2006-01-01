Чистяков – о перебитом пенальти «Ювентуса»: «Это формализм. Судья чуть-чуть не прав»

Дело не в перебитии пенальти, а вообще в судействе. При счете 1:1 игра шла до гола, и этот гол Ювентусу подарили судьи. Арбитр бежал параллельно Венделу и не мог не видеть фола на нем. Венделу ткнули ребром ладони в глаза, после чего и началась контратака, завершившаяся пенальти. Пенальти был точно также нарисован, как в матче Зенит-Крылья. Клаудиньо не цеплял и не бил соперника по ноге, контакт был по касательной, от него игрок так упасть не мог, как упал. Если считать вышеупомянутое падение Дзюбы нырком, то это тоже был 100% нырок. Эрнандес очень опытный судья, и этот нырок тоже не мог не видеть. Хотя, конечно, вины с Семака за дыру в воротах при наличии какого ни на есть вратаря на лавке и за замену Мостового на никакущего Малкома я не снимаю. Но по любому при таком судье у наших не было шансов.
Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков подвел итоги матча 4-го тура группового этапа ЛЧ с «Ювентусом» (2:4).
– Как сказал Деян Ловрен, момент с перебитием пенальти при счете 1:1 несколько выбил команду из колеи.
– Когда Дибала в первом случае не попал в ворота, мы выдохнули, подумали, что момент прошел и собирались играть дальше. Но тут судья снова указывает на точку и говорит – надо перебить.
Не знаю, правда, действительно кто-то из наших игроков вбежал в штрафную раньше времени или нет. Повтора еще не видел. В любом случае было неприятно. Но что поделать, такие моменты в футболе тоже бывают.
При 1:2 все равно старались играть на свой второй гол. Но в итоге пропустили еще… Не забиваем мы, забивают нам.
– Формально судья был прав – действительно сразу два игрока «Зенита» раньше времени сорвались с места.
– Значит, с одной стороны, с перебитием пенальти все по делу. Но с другой, получается некий формализм. Я понимаю, если бы наш вратарь отбил мяч, и шла бы борьба за подбор. Но Дибала же пробил мимо. Выходит, судья в чем-то чуть-чуть не прав.
– По сравнению с петербургским матчем «Юве» сразу «включил шестую скорость»?
– Дибала очень здорово добавил «Юве» креатива. Футболист играет в одно-два касания, с ним в составе против туринцев было намного тяжелее играть.
– Как теперь оцените ситуацию в Лиге чемпионов для «Зенита»?
– В двух оставшихся матчах с «Мальме» и «Челси» надо стараться играть на победу. А таблица в итоге сама расставит всех по своим местам.
- Впервые за 7 лет клуб из Петербурга пропустил 4 гола в матче ЛЧ.
- «Зенит» потерпел 3 поражения в 4 матчах ЛЧ.
- Петербуржцы занимают 3-е место в группе H.
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