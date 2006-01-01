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    Чистяков – о перебитом пенальти «Ювентуса»: «Это формализм. Судья чуть-чуть не прав»

    Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков подвел итоги матча 4-го тура группового этапа ЛЧ с «Ювентусом» (2:4).

    – Как сказал Деян Ловрен, момент с перебитием пенальти при счете 1:1 несколько выбил команду из колеи.

    – Когда Дибала в первом случае не попал в ворота, мы выдохнули, подумали, что момент прошел и собирались играть дальше. Но тут судья снова указывает на точку и говорит – надо перебить.

    Не знаю, правда, действительно кто-то из наших игроков вбежал в штрафную раньше времени или нет. Повтора еще не видел. В любом случае было неприятно. Но что поделать, такие моменты в футболе тоже бывают.

    При 1:2 все равно старались играть на свой второй гол. Но в итоге пропустили еще… Не забиваем мы, забивают нам.

    – Формально судья был прав – действительно сразу два игрока «Зенита» раньше времени сорвались с места.

    – Значит, с одной стороны, с перебитием пенальти все по делу. Но с другой, получается некий формализм. Я понимаю, если бы наш вратарь отбил мяч, и шла бы борьба за подбор. Но Дибала же пробил мимо. Выходит, судья в чем-то чуть-чуть не прав.

    – По сравнению с петербургским матчем «Юве» сразу «включил шестую скорость»?

    – Дибала очень здорово добавил «Юве» креатива. Футболист играет в одно-два касания, с ним в составе против туринцев было намного тяжелее играть.

    – Как теперь оцените ситуацию в Лиге чемпионов для «Зенита»?

    – В двух оставшихся матчах с «Мальме» и «Челси» надо стараться играть на победу. А таблица в итоге сама расставит всех по своим местам.

    • Впервые за 7 лет клуб из Петербурга пропустил 4 гола в матче ЛЧ.
    • «Зенит» потерпел 3 поражения в 4 матчах ЛЧ.
    • Петербуржцы занимают 3-е место в группе H.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 13:09
    Комментарии27
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      Рейтинг: +10154

      Вомбат 1 минуту назад

      Дело не в перебитии пенальти, а вообще в судействе. При счете 1:1 игра шла до гола, и этот гол Ювентусу подарили судьи. Арбитр бежал параллельно Венделу и не мог не видеть фола на нем. Венделу ткнули ребром ладони в глаза, после чего и началась контратака, завершившаяся пенальти. Пенальти был точно также нарисован, как в матче Зенит-Крылья. Клаудиньо не цеплял и не бил соперника по ноге, контакт был по касательной, от него игрок так упасть не мог, как упал. Если считать вышеупомянутое падение Дзюбы нырком, то это тоже был 100% нырок. Эрнандес очень опытный судья, и этот нырок тоже не мог не видеть. Хотя, конечно, вины с Семака за дыру в воротах при наличии какого ни на есть вратаря на лавке и за замену Мостового на никакущего Малкома я не снимаю. Но по любому при таком судье у наших не было шансов.

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      Рейтинг: +21607

      DOCTOR PENALTY 11 минут назад

      Наши команды всегда судят предвзято. Это не должно быть отмазкой, а наоборот должно быть стимулом к полной самоотдаче. Согласитесь, Зенит вчера не убивался, чтобы выиграть.

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      Рейтинг: +10154

      Вомбат > DOCTOR PENALTY 42 секунды назад

      Убивался пока счет на стал 2:1, см. выше.

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      Рейтинг: +4192

      алдан2014 17 минут назад

      Есть правило,и по нему играть

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      Рейтинг: +5204

      Давид59 > алдан2014 5 минут назад

      Есть также правило, что штрафной пробивают с места нарушения, а аут кидают с места выхода мяча за боковую. Но не все судьи формалисты. Здравый смысл должен быть. В данном случае те, кто на 10см пересекли линию штрафной никак не влияли на то, что Диабала промажет.

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      Рейтинг: +75

      В_Ж0пу_3а_606ра 17 минут назад

      1
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      Рейтинг: +53

      Вот оно чё Михалыч > В_Ж0пу_3а_606ра 13 минут назад

      Никуя се...Ну и как ты запилил видос в коммент ?

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      Рейтинг: +75

      В_Ж0пу_3а_606ра > Вот оно чё Михалыч 11 минут назад

      Мне можно, я админ ))

      0
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      Рейтинг: +12701

      ilichkadr > Вот оно чё Михалыч 5 минут назад

      Не слушай жопу, он тебе наговорит сорок бочек арестантов. Это программка под названием - Радикал. Ей 100 лет в обед.

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      Рейтинг: +75

      В_Ж0пу_3а_606ра > ilichkadr 3 минуты назад

      Редкой тупости комментарий ))

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      Рейтинг: +53

      Вот оно чё Михалыч > В_Ж0пу_3а_606ра 3 минуты назад

      Прикольный ты админ....И ник у тебя чисто админовский )))

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      Рейтинг: +53

      Вот оно чё Михалыч > ilichkadr 1 минуту назад

      Программа Радикал ? А шо ж ею никто не пользуется тута ? С ней же можно тута такую веселуху замутить )))

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      Рейтинг: +21978

      bset 26 минут назад

      Если бы судья не сказал перебить пенальти, Зенит бы разгромил Ювентус. 100%

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      Рейтинг: +53

      Вот оно чё Михалыч > bset 14 минут назад

      Ага...Потом бы футболки выпускал на протяжении десяти лет )))

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      Рейтинг: +12701

      ilichkadr > bset 12 минут назад

      Не, у Зенита и голевых моментов особо не было. Скидка Дзюбы Азмуну и недотянувшийся головой Чистяков. Главное, что играли, старались как могли. Проблемы Зенита это Крицюк, Ловрен и молодой Чистяков. Вендел сыграл не в свою силу. Посмотрим с Челси, терять нечего, да и играем дома.

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      Рейтинг: +6386

      nik55 28 минут назад

      теперь будут искать разные отмазки----вы радуйтесь что вам больше не накидали

      0
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      Рейтинг: +2415

      Красногорск_Фан 32 минуты назад

      Вчера писал про Зенит язвительно под градусом, не отрицаю. Были слишком высокие ожидания. Пенальти да, мерзкий. Не знаю на сколько фактически повлиял на ход игры, но психологически весьма. возможно без перебивки история пошла бы другим путем.

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      Рейтинг: +22384

      vladimir-7 36 минут назад

      Судья действовал по правилам и ему подсказал ситуацию судья на VAR.

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      Рейтинг: +12701

      ilichkadr 37 минут назад

      Дима, ты всё правльно сказал, хотя судья формально прав. Вопрос лишь в том только ли игроки Зенита (Ловрен) пересекли линию штрафной площади?

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      Рейтинг: +25878

      Боцман59rus > ilichkadr 17 минут назад

      _ вопрос такой, а если бы Дибальцев забил, судейка заставил бы перебивать?

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      Рейтинг: +53

      Вот оно чё Михалыч > ilichkadr 5 минут назад

      судья формально прав====Если прав то какие вопросы ? Или бывает неформально прав, тогда можно оспорить ?

      0
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      Рейтинг: +12701

      ilichkadr > Боцман59rus 1 минуту назад

      Думается мне, что нет. Я могу ещё понять, что мяч был бы отбит вратарем, попал в штангу. перекладину, а Ловрен и еже с ними помещали добить. Но мяч улетел мимо ворот. Ловрен виноват, что Дибала смазал?
      P.S. Ну, это так, эмоции.

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      Рейтинг: +1628

      Enter2006 38 минут назад

      Ну-ну, теперь пенальти виноват в проигрыше. Игру то сам смотрел? Хорошо что больше Ювентус не отгрузил.

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      Рейтинг: +12701

      ilichkadr > Enter2006 35 минут назад

      До пенальти Мората нарушил правила на Венделе, но судья почему то не отреагировал.

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