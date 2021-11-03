Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Чистяков – о перебитом пенальти «Ювентуса»: «Это формализм. Судья чуть-чуть не прав»

Чистяков – о перебитом пенальти «Ювентуса»: «Это формализм. Судья чуть-чуть не прав»

3 ноября 2021, 13:09
61

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков подвел итоги матча 4-го тура группового этапа ЛЧ с «Ювентусом» (2:4).

– Как сказал Деян Ловрен, момент с перебитием пенальти при счете 1:1 несколько выбил команду из колеи.

– Когда Дибала в первом случае не попал в ворота, мы выдохнули, подумали, что момент прошел и собирались играть дальше. Но тут судья снова указывает на точку и говорит – надо перебить.

Не знаю, правда, действительно кто-то из наших игроков вбежал в штрафную раньше времени или нет. Повтора еще не видел. В любом случае было неприятно. Но что поделать, такие моменты в футболе тоже бывают.

При 1:2 все равно старались играть на свой второй гол. Но в итоге пропустили еще… Не забиваем мы, забивают нам.

– Формально судья был прав – действительно сразу два игрока «Зенита» раньше времени сорвались с места.

– Значит, с одной стороны, с перебитием пенальти все по делу. Но с другой, получается некий формализм. Я понимаю, если бы наш вратарь отбил мяч, и шла бы борьба за подбор. Но Дибала же пробил мимо. Выходит, судья в чем-то чуть-чуть не прав.

– По сравнению с петербургским матчем «Юве» сразу «включил шестую скорость»?

– Дибала очень здорово добавил «Юве» креатива. Футболист играет в одно-два касания, с ним в составе против туринцев было намного тяжелее играть.

– Как теперь оцените ситуацию в Лиге чемпионов для «Зенита»?

– В двух оставшихся матчах с «Мальме» и «Челси» надо стараться играть на победу. А таблица в итоге сама расставит всех по своим местам.

  • Впервые за 7 лет клуб из Петербурга пропустил 4 гола в матче ЛЧ.
  • «Зенит» потерпел 3 поражения в 4 матчах ЛЧ.
  • Петербуржцы занимают 3-е место в группе H.

Семак: «Зенит» не может играть с «Челси» и «Ювентусом» с позиции силы»

Аллегри: «Ювентус» мог забить «Зениту» еще больше»

Источник: «Матч ТВ»
Лига чемпионов Зенит Ювентус Чистяков Дмитрий
Комментарии (61)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Enter2006
1635934556
Ну-ну, теперь пенальти виноват в проигрыше. Игру то сам смотрел? Хорошо что больше Ювентус не отгрузил.
Ответить
алдан2014
1635935862
Есть правило,и по нему играть
Ответить
В_Ж0пу_3а_606ра
1635937398
Ответить
Олег1204
1635939056
В этом сезоне судьи в большинстве матчей откровенно жалели нас и не раз. Стоило судье судить по правилам тут же заныли. смешные бомжи конечно
Ответить
Форвард 79
1635944252
Формализм говориш?! Так вот то что у нас в чемпе не всегда фиксируется такого рода формализм служит потом в еврокуб для нас медвежью услугу! Сказав невсегда я припоминаю фиксирование явного формализма когда краснодар забивал зениту со штрафного но гол был отменен из-за формального расположения Спаича ближе одного метра от стенки И хочу заметить Чистяков не чего не говорил про формальизм судей)))
Ответить
rash1959
1635944875
Видать форумчане на адрес чистякова столько накидали "формализма", то сайт задымился от перегрева. Весь это формализм судейства синита в рпл бьёт обратным концом в Европе.
Ответить
VVM1964
1635947430
Чуть - чуть не прав ??? - звучит как чуть-чуть беременная ))) . Так прав или не прав ??? У судьи два решения - перебивать или нет , а чуть-чуть перебить или не добить - таких вариантов нет ! ))) Есть правила , а остальное всё от лукавого , просто привыкли , что у нас очень " лояльно " судят Зенит , вот и задымилось ...
Ответить
paracetamol
1635950702
Позор європейському судейству, отключить газ геям на неделю!
Ответить
portero
1635958118
Гол Сперцяна вам вспомнить надо, там такая же хрень, но с тем формализмом фаны и игроки Зенита согласились...
Ответить
Garrincha58
1635969176
Чистяков ты чуть чуть не очень хороший защитник в ЛЧ с такими защитниками делать нечего тем более да ещё с Ловреном
Ответить
Главные новости
Орлов высказался о пенальти в пользу «Зенита» в игре с «Факелом»
10:58
Платини объяснил, в чем Хвича превзошел Мбаппе в борьбе за «Золотой мяч»
10:08
Реакция Червиченко на ничью «Спартака» с «Оренбургом»
09:40
4
«Зенит» может возобновить переговоры по Данило
09:28
8
Президент «Оренбурга» заявил о потере двух очков в игре со «Спартаком»
08:52
20
Энрике близок к уходу из «Зенита»
08:43
6
Губерниев высказал пожелание «Спартаку» после ничьей с «Оренбургом»
08:30
4
Шнякин заявил об ошибке судьи в пользу «Краснодара»
08:17
10
Сенсационная ничья «Спартака», новый клуб Мостового, истерика Захаряна и другие новости
01:43
В Турции отреагировали на дебют Батракова за «Галатасарай»
01:17
1
Все новости
Все новости
В «Сабахе» прокомментировали результаты жеребьeвки общего этапа ЛЧ
29 августа
1
Президент «Галатасарая» оценил готовность Батракова к матчам с «Барселоной» и «ПСЖ»
28 августа
4
Вратарь команды РПЛ заявил, что его клуб опередил бы «Реал» в Лиге чемпионов
28 августа
7
Реакция Губерниева на противостояние Сафонова и Батракова в Лиге чемпионов
27 августа
ВидеоРПЛ – Батракову: «Будет ли реванш с «Барселоной»?»
27 августа
Батраков двумя словами описал итоги жеребьевки Лиги чемпионов
27 августа
5
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги чемпионов-2026/27
27 августа
6
«ПСЖ» Сафонова сыграет в ЛЧ с «Галатасараем» Батракова
27 августа
«Я дерьмовый тренер»: Фонсека из «Лиона» – после вылета из ЛЧ
27 августа
4
Игроки «Фенербахче» избили тренера «Лиона» после матча ЛЧ
27 августа
5
Пятеро россиян сыграют на общем этапе Лиги чемпионов
27 августа
1
В общем этапе ЛЧ сыграют четыре клуба-дебютанта
27 августа
1
Все 36 участников общего этапа Лиги чемпионов
27 августа
1
Николич вывел свою команду в общий этап Лиги чемпионов
27 августа
2
Определились 32 из 36 участников общего этапа Лиги чемпионов-2026/27
26 августа
ЛАСК впервые пробился в общий этап ЛЧ, отыгравшись после 0:3 в первом матче
26 августа
«Буде-Глимт» Хайкина вышел в общий этап ЛЧ во второй раз подряд
25 августа
Азербайджанский «Сабах» с тремя российскими футболистами впервые в истории вышел в общий этап ЛЧ
25 августа
10
Кроос сказал, кто должен получить «Золотой мяч» в 2026 году
25 августа
2
«Шахтер» выбрал стадион для домашних матчей Лиги чемпионов
21 августа
3
2 российских игрока заявлены на раунд плей-офф еврокубков
18 августа
Вратарь «Родины»: «Наш потенциал – Лига чемпионов»
16 августа
2
«Шахтер» намерен проводить домашние матчи на «Стэмфорд Бридж»
15 августа
3
Российский игрок подпишет контракт с участником ЛЧ
13 августа
Платини назвал Сафонова «решетом»
12 августа
10
«Црвена Звезда» объявила об отставке Станковича
12 августа
Реакция Мостового на увольнение Станковича из «Црвены Звезды»
12 августа
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
12 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+