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    Аллегри: «Ювентус» мог забить «Зениту» еще больше»

    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри дал комментарий после матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зенитом» (4:2).

    «Когда мы пропустили, нам не хватило концентрации. Мы могли забить еще больше. Я доволен игрой, все было позитивно. Мы вышли в плей-офф за два тура до конца группового этапа.

    Последние пять минут – то, что нам нужно улучшать. Последние пять минут в таких матчах – это должно быть отражение того, что из себя представляет «Ювентус». У нас были контратаки, но чувствовалось, что мы можем и пропустить. Такого мы допускать не должны, гораздо лучше было бы завершить матч со счетом 5:1.

    Я говорил ребятам, что нельзя расслабляться. Наверное, они меня не поняли. Над этим придется поработать», – сказал Аллегри.

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    Источник: Sports.ru

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +647

      talgatnurzhanov2006 51 минуту назад

      Юве срочно нужно заказывать футболки с текстом 4-1, хотя нет это же нормальный клуб.

      0
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      Рейтинг: +11998

      житель СПб 55 минут назад

      Но и пропустить больше могли! Если бы не вратарь Зенита, негативно влияющий на всю команду. Которая в последние 20 минут скисла.

      0
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      Рейтинг: +11141

      NewLife 1 час назад

      Бонуччи в нападение - забивать красивые голы головой))

      0
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      Рейтинг: +2940

      CSKA57 1 час назад

      А чего не забили? Опять это пресловутое "бы"!

      2
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      Рейтинг: +14142

      paracetamol 2 часа назад

      Мог, да не смог, в результате и пропустил еще!

      2
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