Аллегри: «Ювентус» мог забить «Зениту» еще больше»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри дал комментарий после матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зенитом» (4:2).

«Когда мы пропустили, нам не хватило концентрации. Мы могли забить еще больше. Я доволен игрой, все было позитивно. Мы вышли в плей-офф за два тура до конца группового этапа.

Последние пять минут – то, что нам нужно улучшать. Последние пять минут в таких матчах – это должно быть отражение того, что из себя представляет «Ювентус». У нас были контратаки, но чувствовалось, что мы можем и пропустить. Такого мы допускать не должны, гораздо лучше было бы завершить матч со счетом 5:1.

Я говорил ребятам, что нельзя расслабляться. Наверное, они меня не поняли. Над этим придется поработать», – сказал Аллегри.

«Ювентус» и «Бавария» – первые команды, вышедшие в 1/8 финала ЛЧ