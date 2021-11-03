Семак: «Зенит» не может играть с «Челси» и «Ювентусом» с позиции силы»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарий после матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом» (2:4).

– Насколько «Зениту» удается навязывать свою игру в этой ЛЧ? Что скажете о качестве игры?

– Стараться обороняться и искать шансы на контратаках – какой-то шанс есть, не без доли везения. Матчи с «Челси» и «Ювентусом» в отношении обороны мы провели более-менее. С точки зрения атаки, естественно, мы не можем играть с такими клубами с позиции силы.

Все тренеры давно говорят о проблемах, которые есть. Ждать какого-то чуда и прогресса в этом плане пока не приходится. К сожалению, для нас.