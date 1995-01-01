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    Семак: «Зенит» не может играть с «Челси» и «Ювентусом» с позиции силы»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарий после матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом» (2:4).

    – Насколько «Зениту» удается навязывать свою игру в этой ЛЧ? Что скажете о качестве игры?

    – Стараться обороняться и искать шансы на контратаках – какой-то шанс есть, не без доли везения. Матчи с «Челси» и «Ювентусом» в отношении обороны мы провели более-менее. С точки зрения атаки, естественно, мы не можем играть с такими клубами с позиции силы.

    Все тренеры давно говорят о проблемах, которые есть. Ждать какого-то чуда и прогресса в этом плане пока не приходится. К сожалению, для нас.

    • «Зенит» занимает третье место в группе H.
    • Следующий матч команда проведет на выезде против «Мальме».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 09:54
    Комментарии7
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      Рейтинг: +7299

      Сильвербой 20 минут назад

      Полумертвый Ювентус раскатывает липового чемпиона, в одну калитку... Вот что надо понимать, все остальное бла-бла-бла!

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      Рейтинг: +4135

      Semenycch 26 минут назад

      Сергей Богданович, как всегда, сказал правду. Против элиты мирового клубного футбола Российским клуба шансов нет. Особенно с жестким лимитом.

      0
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      Рейтинг: +3551

      Бомбардиръ 29 минут назад

      Смешной тренер у команды-обладателя Суперкубка УЭФА. Вечно что-то пессимистичное мямлит.

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      Рейтинг: +22374

      vladimir-7 34 минуты назад

      Вот если Зенит и Мальме проиграет, то это будет провал для Зенита,
      потому, что и Челси, и Юве вытащат Мальме в ЛЕ.

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      Рейтинг: +138

      Slavan62 36 минут назад

      Командам из РПЛ в ЛЧ делать нечего. Слишком большая разница в исполнителях

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      Рейтинг: +22374

      vladimir-7 > Slavan62 33 минуты назад

      Отказаться-то от ЛЧ нельзя.

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      Рейтинг: +67976

      insider_retro 37 минут назад

      Ну, тогда надо просто выходить играть, а не подыгрывать...
      В игре может случиться фарт, а в подыгрыше, - однозначно, проигрыш...

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