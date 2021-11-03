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  • Семак: «Зенит» не может играть с «Челси» и «Ювентусом» с позиции силы»

Семак: «Зенит» не может играть с «Челси» и «Ювентусом» с позиции силы»

3 ноября 2021, 09:54
35

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарий после матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом» (2:4).

– Насколько «Зениту» удается навязывать свою игру в этой ЛЧ? Что скажете о качестве игры?

– Стараться обороняться и искать шансы на контратаках – какой-то шанс есть, не без доли везения. Матчи с «Челси» и «Ювентусом» в отношении обороны мы провели более-менее. С точки зрения атаки, естественно, мы не можем играть с такими клубами с позиции силы.

Все тренеры давно говорят о проблемах, которые есть. Ждать какого-то чуда и прогресса в этом плане пока не приходится. К сожалению, для нас.

  • «Зенит» занимает третье место в группе H.
  • Следующий матч команда проведет на выезде против «Мальме».

Источник: Sports.ru
Лига чемпионов Зенит Семак Сергей
Комментарии (35)
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insider_retro
1635922862
Ну, тогда надо просто выходить играть, а не подыгрывать... В игре может случиться фарт, а в подыгрыше, - однозначно, проигрыш...
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Сильвербой
1635923897
Полумертвый Ювентус раскатывает липового чемпиона, в одну калитку... Вот что надо понимать, все остальное бла-бла-бла!
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nik55
1635926866
«Зенит» не может играть с «Челси» и «Ювентусом» с позиции силы» ---вы без судей вообще играть не можете
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Старикан
1635927330
Бомжацкие проблемы начинаются там,, где заканчивается влияние миллера...
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spam2009
1635928806
Зенит может играть с Челси и Ювентусом только в позиции раком сосать
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portero
1635933933
Зачем объединять "все тренеры" так сказать за свою работу, ну хотябы в матче с Арсеналом и Сочи ответь...
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САДЫЧОК
1635934611
Семак не прав ! Команды по силам равны ! А , вот тренер очень слабый ! на самом деле - Семак это Позорище !
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Garrincha58
1635947823
сколько уже можно доверять команду такому тренеру господин Миллер когда же ваше терпение закончится или для вас главное обыграть Спартак, а всё остальное пофиг.... ну не тянет этот тренер на ЛЧ какой смысл тратить деньги и время ведь 4-й год и никакого сдвига
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Scorp 63
1635950083
"Газпромовские бомжи" в Европе... Какое убожество!
Ответить
Soccerdealer63
1635966500
Херь какая-то!))) Что ещё за"позиция силы"??? Всё гораздо проще: «Зенит» ПРОСТО не может играть с «Челси» и «Ювентусом»...
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