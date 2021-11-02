Карпин – о вызове Сергеева в сборную: «Он привлек меня своей игрой и работоспособностью»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал вызов нападающего Ивана Сергеева в национальную команду

«Сергеев меня привлек своей игрой и работоспособностью. Он приносит пользу своей команде. Журналисты больше всего обращают внимание на голы и передачи, поэтому недостаточно показывают его роль в «Крыльях Советов», – сказал Карпин.

Сергеев впервые вызван в сборную России.

В этом сезоне он забил 6 голов и сделал 3 ассиста в 15 матчах за «Крылья».

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