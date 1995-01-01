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    Аллегри: «Игроки «Зенита» умеют забивать, но у меня умная команда»

    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от матча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Зенита».

    «Зенит» – команда с техничными игроками, которые умеют забивать. Хотя завтра всe зависит только от нас.

    У меня умная команда, которая понимает мои требования. Мне не нужно повышать голос в трудные моменты», – сказал Аллегри.

    • «Ювентус» примет «Зенит» во вторник, 2 ноября.
    • Начало матча – в 23:00 мск.
    • У итальянской команды 9 очков в 3 турах ЛЧ, у россиян – 3.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 19:43
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1806

      Ziklop 5 минут назад

      Семак даст указание играть на ничью и мы увидим очередное поражение Зенита.

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