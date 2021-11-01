Аллегри: «Игроки «Зенита» умеют забивать, но у меня умная команда»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от матча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Зенита».
«Зенит» – команда с техничными игроками, которые умеют забивать. Хотя завтра всe зависит только от нас.
У меня умная команда, которая понимает мои требования. Мне не нужно повышать голос в трудные моменты», – сказал Аллегри.
- «Ювентус» примет «Зенит» во вторник, 2 ноября.
- Начало матча – в 23:00 мск.
- У итальянской команды 9 очков в 3 турах ЛЧ, у россиян – 3.
Источник: «Чемпионат»