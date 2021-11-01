Аллегри: «Игроки «Зенита» умеют забивать, но у меня умная команда»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от матча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Зенита».

«Зенит» – команда с техничными игроками, которые умеют забивать. Хотя завтра всe зависит только от нас.

У меня умная команда, которая понимает мои требования. Мне не нужно повышать голос в трудные моменты», – сказал Аллегри.