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    Карасев рассудит «Зенит» и «Динамо» в 13-м туре РПЛ

    Российский футбольный союз назначил арбитров на матчи 13-го тура РПЛ.

    29 октября (пятница)

    «Зенит»«Динамо»: судья – Сергей Карасeв, ассистенты судьи – Игорь Демешко, Максим Гаврилин; резервный судья – Ян Бобровский; VAR – Виталий Мешков; AVAR – Николай Богач.

    30 октября (суббота)

    «Рубин»ЦСКА: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Валерий Данченко, Роман Усачев; резервный судья – Артур Фeдоров; VAR – Кирилл Левников; AVAR – Егор Болховитин.

    «Спартак»«Ростов»: судья – Артeм Любимов, ассистенты судьи – Рашид Абусуев, Кирилл Большаков; резервный судья – Игорь Панин; VAR – Владимир Москалeв; AVAR – Алексей Лунeв.

    «Краснодар»«Крылья Советов»: судья – Евгений Кукуляк, ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Антон Кобзев; резервный судья – Сергей Чебан; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Денис Березнов.

    «Нижний Новгород»«Локомотив»: судья – Алексей Сухой, ассистенты судьи – Максим Ковалeв, Рустам Мухтаров; резервный судья – Юнус Кошко; VAR – Анатолий Жабченко; AVAR – Арам Петросян.

    31 октября (воскресенье)

    «Уфа»«Ахмат»: судья – Алексей Амелин, ассистенты судьи – Андрей Болотенков, Варанцо Петросян; резервный судья – Артeм Чистяков; VAR – Алексей Матюнин; AVAR – Алексей Стипиди.

    «Арсенал»«Сочи»: судья – Павел Шадыханов, ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Ян Бобровский; VAR – Игорь Панин; AVAR – Илья Елеференко.

    «Химки»«Урал»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Адлан Хатуев, Андрей Образко; резервный судья – Антон Фролов; VAR – Кирилл Левников; AVAR – Дмитрий Чельцов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт РФС

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    Сегодня, 11:49
    Комментарии13
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      Рейтинг: +9239

      alp 19 минут назад

      я смотрю, мясные привычно затянули песню про судейство? :-)

      1
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      Рейтинг: +12

      zafo30 39 минут назад

      Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайтик прогнозов, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- tgtennis.com --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +53580

      portero 47 минут назад

      самый сильный судья игру лидеров . пускай судит.

      а как ЦСКА судить будут, интересно просто, опять волейбол???

      0
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      Рейтинг: +10695

      Cleaner > portero 15 минут назад

      У футболистов ЦСКА руки всегда в ЕСТЕСТВЕННОМ положении! Зачем Вы на судей понапраслину то возводите?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +22238

      vladimir-7 1 час назад

      Зенит и Динамо сыграют в ничью 2:2.

      0
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      ...
      Рейтинг: +10695

      Cleaner > vladimir-7 1 час назад

      Динамо НЕ РОВНЯ Зениту! Только 5:0!

      0
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      Рейтинг: +11038

      NewLife 1 час назад

      Этот парень знает, как надо судить синит и его конкурентов, чтобы быть фаворитом в РФС.

      0
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      Рейтинг: +355

      Вонючая бомжарня 1 час назад

      До игры Серёга открыт для предложений

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +10695

      Cleaner 2 часа назад

      Какая боль, какая боль: Зенит - Динамо будет 5:0,
      Какая боль, какая боль: Зенит - Динамо будет 5:0...)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +375

      111Hunter111 > Cleaner 1 час назад

      Андерсон

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +355

      Вонючая бомжарня > Cleaner 1 час назад

      Опять х.уйню понёс ?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1289

      Блямба > Вонючая бомжарня 1 час назад

      не мешай.
      Иначе скучно будет всем.

      2
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      Рейтинг: +10695

      Cleaner > 111Hunter111 1 час назад

      Перед Спартаком мне то же самое писали...)

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