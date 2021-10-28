Карасев рассудит «Зенит» и «Динамо» в 13-м туре РПЛ

Российский футбольный союз назначил арбитров на матчи 13-го тура РПЛ.
29 октября (пятница)
«Зенит» – «Динамо»: судья – Сергей Карасeв, ассистенты судьи – Игорь Демешко, Максим Гаврилин; резервный судья – Ян Бобровский; VAR – Виталий Мешков; AVAR – Николай Богач.
30 октября (суббота)
«Рубин» – ЦСКА: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Валерий Данченко, Роман Усачев; резервный судья – Артур Фeдоров; VAR – Кирилл Левников; AVAR – Егор Болховитин.
«Спартак» – «Ростов»: судья – Артeм Любимов, ассистенты судьи – Рашид Абусуев, Кирилл Большаков; резервный судья – Игорь Панин; VAR – Владимир Москалeв; AVAR – Алексей Лунeв.
«Краснодар» – «Крылья Советов»: судья – Евгений Кукуляк, ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Антон Кобзев; резервный судья – Сергей Чебан; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Денис Березнов.
«Нижний Новгород» – «Локомотив»: судья – Алексей Сухой, ассистенты судьи – Максим Ковалeв, Рустам Мухтаров; резервный судья – Юнус Кошко; VAR – Анатолий Жабченко; AVAR – Арам Петросян.
31 октября (воскресенье)
«Уфа» – «Ахмат»: судья – Алексей Амелин, ассистенты судьи – Андрей Болотенков, Варанцо Петросян; резервный судья – Артeм Чистяков; VAR – Алексей Матюнин; AVAR – Алексей Стипиди.
«Арсенал» – «Сочи»: судья – Павел Шадыханов, ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Ян Бобровский; VAR – Игорь Панин; AVAR – Илья Елеференко.
«Химки» – «Урал»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Адлан Хатуев, Андрей Образко; резервный судья – Антон Фролов; VAR – Кирилл Левников; AVAR – Дмитрий Чельцов.