Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Карасев рассудит «Зенит» и «Динамо» в 13-м туре РПЛ

28 октября 2021, 11:49
18

Российский футбольный союз назначил арбитров на матчи 13-го тура РПЛ.

29 октября (пятница)

«Зенит»«Динамо»: судья – Сергей Карасeв, ассистенты судьи – Игорь Демешко, Максим Гаврилин; резервный судья – Ян Бобровский; VAR – Виталий Мешков; AVAR – Николай Богач.

30 октября (суббота)

«Рубин»ЦСКА: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Валерий Данченко, Роман Усачев; резервный судья – Артур Фeдоров; VAR – Кирилл Левников; AVAR – Егор Болховитин.

«Спартак»«Ростов»: судья – Артeм Любимов, ассистенты судьи – Рашид Абусуев, Кирилл Большаков; резервный судья – Игорь Панин; VAR – Владимир Москалeв; AVAR – Алексей Лунeв.

«Краснодар»«Крылья Советов»: судья – Евгений Кукуляк, ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Антон Кобзев; резервный судья – Сергей Чебан; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Денис Березнов.

«Нижний Новгород»«Локомотив»: судья – Алексей Сухой, ассистенты судьи – Максим Ковалeв, Рустам Мухтаров; резервный судья – Юнус Кошко; VAR – Анатолий Жабченко; AVAR – Арам Петросян.

31 октября (воскресенье)

«Уфа»«Ахмат»: судья – Алексей Амелин, ассистенты судьи – Андрей Болотенков, Варанцо Петросян; резервный судья – Артeм Чистяков; VAR – Алексей Матюнин; AVAR – Алексей Стипиди.

«Арсенал»«Сочи»: судья – Павел Шадыханов, ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Ян Бобровский; VAR – Игорь Панин; AVAR – Илья Елеференко.

«Химки»«Урал»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Адлан Хатуев, Андрей Образко; резервный судья – Антон Фролов; VAR – Кирилл Левников; AVAR – Дмитрий Чельцов.

Источник: Официальный сайт РФС
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Локомотив Сочи Рубин Динамо ЦСКА Химки Ростов Краснодар Ахмат Урал Уфа Арсенал Нижний Новгород Крылья Советов Безбородов Владислав Карасев Сергей Сухой Алексей Шадыханов Павел Амелин Алексей Кукуляк Евгений Любимов Артем Кукуян Павел
Комментарии (18)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
NewLife
1635413960
Этот парень знает, как надо судить синит и его конкурентов, чтобы быть фаворитом в РФС.
Ответить
vladimir-7
1635414656
Зенит и Динамо сыграют в ничью 2:2.
Ответить
portero
1635417427
самый сильный судья игру лидеров . пускай судит. а как ЦСКА судить будут, интересно просто, опять волейбол???
Ответить
alp
1635419125
я смотрю, мясные привычно затянули песню про судейство? :-)
Ответить
alex1951
1635421965
Ну,раз так ,то это хужее Зениту,почему бытует такое мнение..... Хозяева...косячит нельзя....Пчёлы против мёда, З\газованные против Мэнтов))))
Ответить
mamba9090909
1635423899
Динамо будет посерьёзнее, чем Спартак.
Ответить
zigbert
1635425708
На такой матч и нужен самый опытный судья.
Ответить
Sancho010365
1635430192
Правильное решение. Матч ожидается интересный. Сергей Карасeв авторитетный мировой судья.
Ответить
Главные новости
«Зенит» может возобновить переговоры по Данило
09:28
3
Президент «Оренбурга» заявил о потере двух очков в игре со «Спартаком»
08:52
3
Энрике близок к уходу из «Зенита»
08:43
4
Губерниев высказал пожелание «Спартаку» после ничьей с «Оренбургом»
08:30
2
Шнякин заявил об ошибке судьи в пользу «Краснодара»
08:17
9
Сенсационная ничья «Спартака», новый клуб Мостового, истерика Захаряна и другие новости
01:43
В Турции отреагировали на дебют Батракова за «Галатасарай»
01:17
1
Захаряну предложили вариант в РПЛ
01:09
2
Реакция «Фратрии» на ничью «Спартака» с «Оренбургом»
00:52
9
Рабинер прокомментировал ничью «Спартака» с «Оренбургом»
00:43
4
Все новости
Все новости
Реакция Червиченко на ничью «Спартака» с «Оренбургом»
09:40
1
Итоги шестого тура РПЛ 2026/2027. Скандальный пенальти «Зенита», «Спартак» потерял очки дома
08:49
1
Тарханов описал Карседо двумя словами
01:27
3
В Турции отреагировали на дебют Батракова за «Галатасарай»
01:17
1
Захаряну предложили вариант в РПЛ
01:09
2
Мнение Григоряна о скандальной победе «Зенита» над «Факелом»
01:02
4
Реакция «Фратрии» на ничью «Спартака» с «Оренбургом»
00:52
9
Рабинер прокомментировал ничью «Спартака» с «Оренбургом»
00:43
4
Заключение Лапочкина по пенальти в пользу «Спартака»
00:25
7
Лига 1. Ассист Головина помог «Монако» победить «Марсель» (2:0)
Вчера, 23:52
1
Интервью Евсеева после поражения «Динамо Мх» от «Рубина»
Вчера, 23:38
3
Семак дал заключение по уходу Энрике из «Зенита»
Вчера, 23:26
5
«Зенит» надолго лишился Вендела
Вчера, 23:17
6
Лапочкин заявил, что игрока «Оренбурга» ошибочно не удалили в матче со «Спартаком»
Вчера, 23:08
5
Тренер «Оренбурга» – о судействе и «Спартаке»: «Это хорошая команда, но им не надо помогать»
Вчера, 22:52
19
Солари: «Спартаку» всегда тяжело с судейством, но нужно расти самим, а не винить арбитров»
Вчера, 22:43
9
«Оренбург» в игре со «Спартаком» установил рекорд РПЛ по фолам за последние 7 лет
Вчера, 22:20
8
РПЛ. «Рубин» победил «Динамо Мх», забив 3 гола
Вчера, 22:01
9
Игрок «Оренбурга» Куль: «Мне кажется, что пенальти не было»
Вчера, 21:44
18
Карседо: «Спартаку» не повезло, сами допустили ошибку, из-за которой пропустили гол»
Вчера, 21:21
9
Комментарий Даку после первого гола за «Спартак»
Вчера, 20:53
5
Тренер «Оренбурга»: «Игроки «Спартака» с криками падали на поле и просили 9 пенальти»
Вчера, 20:43
32
Карседо прокомментировал ничью «Спартака» с «Оренбургом»
Вчера, 19:53
16
Кахигао: «Вы видели судейство сегодня и во вчерашнем матче – большая разница»
Вчера, 19:50
22
В «Спартаке» одним словом описали ничью с «Оренбургом»
Вчера, 19:45
19
ВидеоОбзор матча «Спартак» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 19:28
3
РПЛ. «Спартак» дома не смог обыграть «Оренбург» (1:1)
Вчера, 19:27
154
ВидеоДаку забил первый гол за «Спартак»
Вчера, 19:14
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+