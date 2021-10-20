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  • Симеоне: «Я не жму руки после матчей. Мне не нравится эта традиция, но у Клоппа другая культура»

Симеоне: «Я не жму руки после матчей. Мне не нравится эта традиция, но у Клоппа другая культура»

20 октября 2021, 13:25
16

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне объяснил отказ от рукопожатия с тренером «Ливерпуля» Юргеном Клоппом после поражения в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

51-летний аргентинец отказался пожать руку Клоппу после матча, убежав в подтрибунное помещение.

«Я не жму руки после матчей, потому что мне не нравится эта традиция. Не думаю, что это правильно. У них другая культура, я не поддерживаю это.

Но при следующей встрече я, конечно, пожму руку Клоппу», – сказал Симеоне.

  • «Ливерпуль» лидирует в группе B, набрав 9 очков из 9 возможных.
  • «Атлетико» делит 2-е место в группе с «Порту».
  • Ответный матч между командами состоится через 2 недели.

Клопп: «В следующий раз мы с Симеоне обязательно пожмем руки»

«Вы неприятный человек». Клопп ответил журналисту на вопрос об отсутствии рукопожатия с Симеоне

Источник: Marca
Лига чемпионов Атлетико Ливерпуль Клопп Юрген Симеоне Диего
Комментарии (16)
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hoper
1634726243
слабая отмазка. а поступок не мужской
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Ziklop
1634726372
не ври мужик , у вас традиция обниматься, мне она более непонятная.
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ilichkadr
1634727494
Ага, пожмёшь, если тебя Клопп не пошлёт на х...
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Plyash
1634728585
Симеоне настоящий израильтянин - выкрутился...
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ab15488
1634729194
Ты, ****, приперся работать в другую страну, так уважай традиции людей, которые платят тебе нехилые деньги! Не хочешь, так вали в родную Аргентину и наслаждайся СВОЕЙ культурой с единомышленниками
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серега кашин
1634729837
показал что он намного ниже клопа как мужик, поступил как тряпка- просто убежал
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сутулая собака и лисы
1634736879
все эти мужские традиции хрень петушиная. я видел столько людей, которые всем хвастались 2 годами армейки, жали руки и рассказывали как важно отвечать за слова. так вот эти же самые люди кидали коллег по работе, распускали сплетни и им проще было оправдаться, чем выполнить обещание. если вижу таких напыщенных показушных мужиков, сращу понимаю, что он может оказаться обычным чмом, который не понимает, что мужик - это поступки, а не рукопожатия, ссать стоя и использовать пацанские (четкие) фразы басовым голосом. Клоп сказал, что ему пофиг, потому что он мужик и его не волнует подобная мелочь. а вот обитатели соккера сразу разнылись, потому что в их "мужском" мирке рукопожатие одно из единственных мужских достоинств.
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Hektor 84
1634751163
Зато когда Атлетико побеждает скачет по бровке с рукой вперед! Отмазка не принята. В следующий раз он протянет руку, а на месте Клоппа я бы отвернулся и прошел мимо.
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Great Tartaria
1634766585
ну пускай тогда кричит после игры "За хорошую игру сопернику напротив гип-гип УРА!"
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