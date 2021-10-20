Симеоне: «Я не жму руки после матчей. Мне не нравится эта традиция, но у Клоппа другая культура»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне объяснил отказ от рукопожатия с тренером «Ливерпуля» Юргеном Клоппом после поражения в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

51-летний аргентинец отказался пожать руку Клоппу после матча, убежав в подтрибунное помещение.

«Я не жму руки после матчей, потому что мне не нравится эта традиция. Не думаю, что это правильно. У них другая культура, я не поддерживаю это.

Но при следующей встрече я, конечно, пожму руку Клоппу», – сказал Симеоне.

«Ливерпуль» лидирует в группе B, набрав 9 очков из 9 возможных.

«Атлетико» делит 2-е место в группе с «Порту».

Ответный матч между командами состоится через 2 недели.

Клопп: «В следующий раз мы с Симеоне обязательно пожмем руки»

«Вы неприятный человек». Клопп ответил журналисту на вопрос об отсутствии рукопожатия с Симеоне