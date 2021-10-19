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    Симеоне: «Я не жму руки после матчей. Мне не нравится эта традиция, но у Клоппа другая культура»

    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне объяснил отказ от рукопожатия с тренером «Ливерпуля» Юргеном Клоппом после поражения в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

    51-летний аргентинец отказался пожать руку Клоппу после матча, убежав в подтрибунное помещение.

    «Я не жму руки после матчей, потому что мне не нравится эта традиция. Не думаю, что это правильно. У них другая культура, я не поддерживаю это.

    Но при следующей встрече я, конечно, пожму руку Клоппу», – сказал Симеоне.

    • «Ливерпуль» лидирует в группе B, набрав 9 очков из 9 возможных.
    • «Атлетико» делит 2-е место в группе с «Порту».
    • Ответный матч между командами состоится через 2 недели.

    Клопп: «В следующий раз мы с Симеоне обязательно пожмем руки»

    «Вы неприятный человек». Клопп ответил журналисту на вопрос об отсутствии рукопожатия с Симеоне

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    Источник: Marca

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    Сегодня, 13:25
    Комментарии10
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      Рейтинг: +79

      Gasanov Хачик 21 минуту назад

      Клоп дай ему в следущей игре член свой пажать если он руку ни жмёт

      0
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      Рейтинг: +6472

      серега кашин 1 час назад

      показал что он намного ниже клопа как мужик, поступил как тряпка- просто убежал

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1130

      ab15488 1 час назад

      Ты, ****, приперся работать в другую страну, так уважай традиции людей, которые платят тебе нехилые деньги! Не хочешь, так вали в родную Аргентину и наслаждайся СВОЕЙ культурой с единомышленниками

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +8741

      playsh 1 час назад

      Симеоне настоящий израильтянин - выкрутился...

      1
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      Рейтинг: +12519

      ilichkadr 1 час назад

      Ага, пожмёшь, если тебя Клопп не пошлёт на х...

      2
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      Рейтинг: +1708

      Ziklop 2 часа назад

      не ври мужик , у вас традиция обниматься, мне она более непонятная.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +12519

      ilichkadr > Ziklop 1 час назад

      И целовать в щёку тоже.

      3
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      Рейтинг: +53333

      portero > ilichkadr 1 час назад

      Женщин в обе щечки, а с мужиками обнимашки только...

      2
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      Рейтинг: +12519

      ilichkadr > portero 1 час назад

      У аргентинцев понятие «друг», «знакомый» и «я просто случайный человек, заговоривший с тобой» давно смешались. Разницы между мужчиной и женщиной практически нет. В Аргентине, как у нас приветом не отделаешься.

      1
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      Рейтинг: +17

      hoper 2 часа назад

      слабая отмазка. а поступок не мужской

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