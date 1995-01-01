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    «Вы неприятный человек». Клопп ответил журналисту на вопрос об отсутствии рукопожатия с Симеоне

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп дал комментарий после матча Лиги чемпионов против «Атлетико» (3:2) по поводу отсутствия рукопожатия с тренером испанцев Диего Симеоне. Немец призвал не преувеличивать ситуацию.

    «Я не был зол по этому поводу, я же не идиот. Вы [журналисту] хотите сделать из этого целую историю, поэтому вы неприятный человек. Я злюсь из-за вашего вопроса.

    Я могу понять поступок Симеоне, он не хотел пожать руку в тот момент. Он убегал в подтрибунное помещение. Он эмоциональный человек, как и я», – сказал Клопп.

    • «Ливерпуль» лидирует в группе B, набрав 9 очков из 9 возможных.
    • «Атлетико» делит 2-е место в группе с «Порту».
    • Ответный матч между командами состоится через 2 недели.

    Клопп: «В следующий раз мы с Симеоне обязательно пожмем руки»

    Симеоне не пожал руку Клоппу после матча «Атлетико» – «Ливерпуль». Он убежал в раздевалку

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    Источник: Mirror

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