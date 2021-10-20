«Вы неприятный человек». Клопп ответил журналисту на вопрос об отсутствии рукопожатия с Симеоне

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп дал комментарий после матча Лиги чемпионов против «Атлетико» (3:2) по поводу отсутствия рукопожатия с тренером испанцев Диего Симеоне. Немец призвал не преувеличивать ситуацию.

«Я не был зол по этому поводу, я же не идиот. Вы [журналисту] хотите сделать из этого целую историю, поэтому вы неприятный человек. Я злюсь из-за вашего вопроса.

Я могу понять поступок Симеоне, он не хотел пожать руку в тот момент. Он убегал в подтрибунное помещение. Он эмоциональный человек, как и я», – сказал Клопп.

«Ливерпуль» лидирует в группе B, набрав 9 очков из 9 возможных.

«Атлетико» делит 2-е место в группе с «Порту».

Ответный матч между командами состоится через 2 недели.

Клопп: «В следующий раз мы с Симеоне обязательно пожмем руки»

Симеоне не пожал руку Клоппу после матча «Атлетико» – «Ливерпуль». Он убежал в раздевалку