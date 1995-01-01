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    Клопп: «В следующий раз мы с Симеоне обязательно пожмем руки»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал реакцию тренера «Атлетико» Диего Симеоне на поражение (2:3) в матче 3-го тура группового этапа ЛЧ.

    51-летний аргентинец отказался пожать руку Клоппу после матча, убежав в подтрибунное помещение.

    «Нам это не нравится, но ситуация очевидная. Я хочу пожать ему руку. Его реакция, как и моя, была не совсем правильной.

    В следующий раз мы обязательно пожмем руки. Это ерунда. Он был зол, но не на меня, а на игру. Больше сказать нечего», – сказал Клопп.

    • «Ливерпуль» лидирует в группе B, набрав 9 очков из 9 возможных.
    • «Атлетико» делит второе место в группе с «Порту».

    Симеоне не пожал руку Клоппу после матча «Атлетико» – «Ливерпуль». Он убежал в раздевалку

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    Источник: BBC

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