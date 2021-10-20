Клопп: «В следующий раз мы с Симеоне обязательно пожмем руки»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал реакцию тренера «Атлетико» Диего Симеоне на поражение (2:3) в матче 3-го тура группового этапа ЛЧ.

51-летний аргентинец отказался пожать руку Клоппу после матча, убежав в подтрибунное помещение.

«Нам это не нравится, но ситуация очевидная. Я хочу пожать ему руку. Его реакция, как и моя, была не совсем правильной.

В следующий раз мы обязательно пожмем руки. Это ерунда. Он был зол, но не на меня, а на игру. Больше сказать нечего», – сказал Клопп.

«Ливерпуль» лидирует в группе B, набрав 9 очков из 9 возможных.

«Атлетико» делит второе место в группе с «Порту».

Симеоне не пожал руку Клоппу после матча «Атлетико» – «Ливерпуль». Он убежал в раздевалку