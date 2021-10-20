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  • Адвокат: «Широков считал, что все знает лучше тренера. Однако это не так»

Адвокат: «Широков считал, что все знает лучше тренера. Однако это не так»

20 октября 2021, 12:11
11

Бывший главный тренер «Зенита» Дик Адвокат посетил академию клуба. На встрече с коллегами нидерландец рассказал о характере экс-футболиста клуба Романа Широкова.

«Широков – отличный игрок с огромным талантом. При этом у него есть своe мнение. Он считал, что знает всe лучше, чем тренер. Однако это не так. Поверьте, он так искренне считал. Его было сложно в чeм-то переубедить.

Мы с Константином Сарсанией купили его у «Химок». Он помогал команде, но с точки зрения межличностных отношений общаться с ним было непросто», – сказал Адвокат.

  • Широков играл в Санкт-Петербурге с 2008 по 2014 год.
  • В 1-й же год в клубе он стал обладателем Кубка УЕФА.
  • С 2019 года Широков не работает в футболе.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Голландия. Эредивизие Зенит Россия Широков Роман Адвокат Дик
Комментарии (11)
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Sancho010365
1634724656
Дик Адвокат силище, сумел подобрать ключ к российским футболистам Зенита. Это было здорово и красиво. И футболисты отдавались все: Широков, Зырянов, Аршавин, Анюков, Файзулин, Погребняк, наш Тимощук и Игорь Денисов. Все непростые парни. Для меня была игра Зенита, во-первых они с удовольствием играли и во-вторых как удавка на шее соперника. Шла тихая игра и бац гол. Так как Широков создавал красивые моменты, мне кажется что-то начинает получаться у Динамо М. Нравится мне сейчас молодежь Динамо. Как Фомина Краснодар прохлопал, не понимаю.
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raritet
1634732989
Только сейчас дошло выражение : два раза в одну и ту же реку не войти: Дик столько сделал для Зенита, что это просто невозможно сейчас понять, как бы не ругали его за то, что он практически не менял состав. Но когда команда на хороших европейских бежала так, что я смотрел и не мог поверить что это наш Зенит; этот механизм настроил этот голландец. Спасибо ему!
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Hektor 84
1634752160
Широков игрочишка одного сезона
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