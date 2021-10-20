Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
    Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
    2 Тест: угадай футболиста по части имени
    Тест: угадай футболиста по части имени
    3 Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба
    Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба

    Адвокат: «Широков считал, что все знает лучше тренера. Однако это не так»

    Бывший главный тренер «Зенита» Дик Адвокат посетил академию клуба. На встрече с коллегами нидерландец рассказал о характере экс-футболиста клуба Романа Широкова.

    «Широков – отличный игрок с огромным талантом. При этом у него есть своe мнение. Он считал, что знает всe лучше, чем тренер. Однако это не так. Поверьте, он так искренне считал. Его было сложно в чeм-то переубедить.

    Мы с Константином Сарсанией купили его у «Химок». Он помогал команде, но с точки зрения межличностных отношений общаться с ним было непросто», – сказал Адвокат.

    • Широков играл в Санкт-Петербурге с 2008 по 2014 год.
    • В 1-й же год в клубе он стал обладателем Кубка УЕФА.
    • С 2019 года Широков не работает в футболе.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:11
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +845

      Sancho010365 18 минут назад

      Дик Адвокат силище, сумел подобрать ключ к российским футболистам Зенита. Это было здорово и красиво. И футболисты отдавались все: Широков, Зырянов, Аршавин, Анюков, Файзулин, Погребняк, наш Тимощук и Игорь Денисов. Все непростые парни. Для меня была игра Зенита, во-первых они с удовольствием играли и во-вторых как удавка на шее соперника. Шла тихая игра и бац гол. Так как Широков создавал красивые моменты, мне кажется что-то начинает получаться у Динамо М. Нравится мне сейчас молодежь Динамо. Как Фомина Краснодар прохлопал, не понимаю.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    90410
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67880
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru