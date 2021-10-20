Адвокат: «Широков считал, что все знает лучше тренера. Однако это не так»

Дик Адвокат силище, сумел подобрать ключ к российским футболистам Зенита. Это было здорово и красиво. И футболисты отдавались все: Широков, Зырянов, Аршавин, Анюков, Файзулин, Погребняк, наш Тимощук и Игорь Денисов. Все непростые парни. Для меня была игра Зенита, во-первых они с удовольствием играли и во-вторых как удавка на шее соперника. Шла тихая игра и бац гол. Так как Широков создавал красивые моменты, мне кажется что-то начинает получаться у Динамо М. Нравится мне сейчас молодежь Динамо. Как Фомина Краснодар прохлопал, не понимаю.
Бывший главный тренер «Зенита» Дик Адвокат посетил академию клуба. На встрече с коллегами нидерландец рассказал о характере экс-футболиста клуба Романа Широкова.
«Широков – отличный игрок с огромным талантом. При этом у него есть своe мнение. Он считал, что знает всe лучше, чем тренер. Однако это не так. Поверьте, он так искренне считал. Его было сложно в чeм-то переубедить.
Мы с Константином Сарсанией купили его у «Химок». Он помогал команде, но с точки зрения межличностных отношений общаться с ним было непросто», – сказал Адвокат.
- Широков играл в Санкт-Петербурге с 2008 по 2014 год.
- В 1-й же год в клубе он стал обладателем Кубка УЕФА.
- С 2019 года Широков не работает в футболе.
Dick Advocaat has arrived at Zenit HQ! pic.twitter.com/OxqBBYBog7— FC Zenit in English✨ (@fczenit_en) October 20, 2021