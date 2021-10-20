Адвокат: «Широков считал, что все знает лучше тренера. Однако это не так»

Бывший главный тренер «Зенита» Дик Адвокат посетил академию клуба. На встрече с коллегами нидерландец рассказал о характере экс-футболиста клуба Романа Широкова.

«Широков – отличный игрок с огромным талантом. При этом у него есть своe мнение. Он считал, что знает всe лучше, чем тренер. Однако это не так. Поверьте, он так искренне считал. Его было сложно в чeм-то переубедить.

Мы с Константином Сарсанией купили его у «Химок». Он помогал команде, но с точки зрения межличностных отношений общаться с ним было непросто», – сказал Адвокат.

Широков играл в Санкт-Петербурге с 2008 по 2014 год.

В 1-й же год в клубе он стал обладателем Кубка УЕФА.

С 2019 года Широков не работает в футболе.