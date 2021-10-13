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  • Карпин: «Со Словакией «отскочили». Назвал себя идиотом, потому что матом нельзя ругаться»

Карпин: «Со Словакией «отскочили». Назвал себя идиотом, потому что матом нельзя ругаться»

13 октября 2021, 18:38
10

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему назвал себя идиотом после победы над Словакией (1:0) в отборе ЧМ-2022.

– У сборной отличные результаты, но с игрой не очень. Кто-то говорит «отскочили», кто-то – «проявили характер». Как вы для себя это оцениваете?

– Если выражаться на сленге, то да, со Словакией «отскочили». Повезло. Играли очень плохо, безобразно. Но предъявить претензии по самоотдаче и самоотверженности никому нельзя.

– Вы себя назвали идиотом. Преувеличение?

– Нет. Я так сказал на пресс-конференции, потому что там матом нельзя ругаться, а при ребятах выразился жeстче. Это было через день после матча.

– За что себя вините?

– Долго расшифровывать. Базово – ту мысль, которая была у тренерского штаба, я не донeс так, как футболисты бы еe восприняли. Я их запутал – для них было слишком много информации, которую они не смогли переварить.

– В матче со Словенией вы просто убрали лишнее?

– Да. Изначально мысль была непростая: не «раз, два, три — и всe», а более сложные объяснения. «Если мяч здесь, то надо сделать то-то, если мяч вон там – вот это». Слишком много всего. Я подумал, что игроки смогут это понять, но «компьютер завис».

  • Карпин принял сборную летом.
  • При нем команда выиграл 4 матча и 1 раз сыграла вничью.
  • Карпин вывел сборную России как минимум в стыковые матчи за место на ЧМ-2022.

Карпин: «Какие у меня рычаги по Дзюбе? В клубе он деньги получает, в сборной – нет. Не хочет быть в сборной – и не надо»

Карпин: «Смолов сказал, что повзрослел. Я спросил: «Слово даешь, «на мужика»?»

Источник: «Чемпионат»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Словакия Россия Карпин Валерий
Комментарии (10)
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порт
1634139994
По этой же причине и Ростов в зоне вылета.
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insider_retro
1634144947
Валера как футбольный Микеланджело - взял брёвна и "отсёк всё лишнее..." :)))
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сутулая собака и лисы
1634149798
прострелы по низу часто замыкаются в свои ворота, на том же Евро много таких залетело, так как этот вид передачи очень неудобен защитнику, а играть в мяч нужно 100%, так как позади тебя нападающий. просто сборной РФ нужно привыкать, что да, мяч иногда можно простреливать по низу и получать такие автоголы от соперников, а не весь матч скидывать на столб Дзюбу. футбол Карпина без Дзюбы не стал лучше по результатам, мы не стали сильнее и точно так же еще не готовы играть против сильных коллективов. но он стал разнообразнее, на футбол Карпина приятнее смотреть (приятнее, но объективно он пока все же убог, время покажет).
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kliker
1634149924
Короче: то, что говоришь в начале, в конце 30-минутной лекции успешно забыто.
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Shamil79
1634426975
превзошёл Черчесова словом...а делом -посмотрим ещё
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