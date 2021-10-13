Карпин: «Со Словакией «отскочили». Назвал себя идиотом, потому что матом нельзя ругаться»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему назвал себя идиотом после победы над Словакией (1:0) в отборе ЧМ-2022.

– У сборной отличные результаты, но с игрой не очень. Кто-то говорит «отскочили», кто-то – «проявили характер». Как вы для себя это оцениваете?

– Если выражаться на сленге, то да, со Словакией «отскочили». Повезло. Играли очень плохо, безобразно. Но предъявить претензии по самоотдаче и самоотверженности никому нельзя.

– Вы себя назвали идиотом. Преувеличение?

– Нет. Я так сказал на пресс-конференции, потому что там матом нельзя ругаться, а при ребятах выразился жeстче. Это было через день после матча.

– За что себя вините?

– Долго расшифровывать. Базово – ту мысль, которая была у тренерского штаба, я не донeс так, как футболисты бы еe восприняли. Я их запутал – для них было слишком много информации, которую они не смогли переварить.

– В матче со Словенией вы просто убрали лишнее?

– Да. Изначально мысль была непростая: не «раз, два, три — и всe», а более сложные объяснения. «Если мяч здесь, то надо сделать то-то, если мяч вон там – вот это». Слишком много всего. Я подумал, что игроки смогут это понять, но «компьютер завис».

Карпин принял сборную летом.

При нем команда выиграл 4 матча и 1 раз сыграла вничью.

Карпин вывел сборную России как минимум в стыковые матчи за место на ЧМ-2022.

Карпин: «Какие у меня рычаги по Дзюбе? В клубе он деньги получает, в сборной – нет. Не хочет быть в сборной – и не надо»

Карпин: «Смолов сказал, что повзрослел. Я спросил: «Слово даешь, «на мужика»?»