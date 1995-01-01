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    Карпин: «Со Словакией «отскочили». Назвал себя идиотом, потому что матом нельзя ругаться»

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему назвал себя идиотом после победы над Словакией (1:0) в отборе ЧМ-2022.

    – У сборной отличные результаты, но с игрой не очень. Кто-то говорит «отскочили», кто-то – «проявили характер». Как вы для себя это оцениваете?

    – Если выражаться на сленге, то да, со Словакией «отскочили». Повезло. Играли очень плохо, безобразно. Но предъявить претензии по самоотдаче и самоотверженности никому нельзя.

    – Вы себя назвали идиотом. Преувеличение?

    – Нет. Я так сказал на пресс-конференции, потому что там матом нельзя ругаться, а при ребятах выразился жeстче. Это было через день после матча.

    – За что себя вините?

    – Долго расшифровывать. Базово – ту мысль, которая была у тренерского штаба, я не донeс так, как футболисты бы еe восприняли. Я их запутал – для них было слишком много информации, которую они не смогли переварить.

    – В матче со Словенией вы просто убрали лишнее?

    – Да. Изначально мысль была непростая: не «раз, два, три — и всe», а более сложные объяснения. «Если мяч здесь, то надо сделать то-то, если мяч вон там – вот это». Слишком много всего. Я подумал, что игроки смогут это понять, но «компьютер завис».

    • Карпин принял сборную летом.
    • При нем команда выиграл 4 матча и 1 раз сыграла вничью.
    • Карпин вывел сборную России как минимум в стыковые матчи за место на ЧМ-2022.

    Карпин: «Какие у меня рычаги по Дзюбе? В клубе он деньги получает, в сборной – нет. Не хочет быть в сборной – и не надо»

    Карпин: «Смолов сказал, что повзрослел. Я спросил: «Слово даешь, «на мужика»?»

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 18:38
    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +5699

      порт 18 минут назад

      По этой же причине и Ростов в зоне вылета.

      0
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      ...
      Рейтинг: +3867

      mopecekca > порт 15 минут назад

      это не при Карпине, не *****

      1
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      Рейтинг: +46906

      MaxRnD > mopecekca 7 минут назад

      Ну надо же хоть что-то за уши притянуть ...

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      Рейтинг: +46906

      MaxRnD > порт 32 секунды назад

      Какое отношение Карпин имеет к тому, что команда за год потеряла в общей сложности 11 футболистов ?

      Чистяков, Ионов, Чернов, Шомуродов, Козлов, Попов, Ерёменко, Зайнутдинов, Норманн, Паршивлюк, Скопинцев

      т.е. всех тех, кто хоть как-то мог играть !

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      Рейтинг: +10

      d с 22 минуты назад

      Пpогнозы футбольных матчей bet-org.ru

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