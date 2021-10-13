Карпин: «Со Словакией «отскочили». Назвал себя идиотом, потому что матом нельзя ругаться»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему назвал себя идиотом после победы над Словакией (1:0) в отборе ЧМ-2022.
– У сборной отличные результаты, но с игрой не очень. Кто-то говорит «отскочили», кто-то – «проявили характер». Как вы для себя это оцениваете?
– Если выражаться на сленге, то да, со Словакией «отскочили». Повезло. Играли очень плохо, безобразно. Но предъявить претензии по самоотдаче и самоотверженности никому нельзя.
– Вы себя назвали идиотом. Преувеличение?
– Нет. Я так сказал на пресс-конференции, потому что там матом нельзя ругаться, а при ребятах выразился жeстче. Это было через день после матча.
– За что себя вините?
– Долго расшифровывать. Базово – ту мысль, которая была у тренерского штаба, я не донeс так, как футболисты бы еe восприняли. Я их запутал – для них было слишком много информации, которую они не смогли переварить.
– В матче со Словенией вы просто убрали лишнее?
– Да. Изначально мысль была непростая: не «раз, два, три — и всe», а более сложные объяснения. «Если мяч здесь, то надо сделать то-то, если мяч вон там – вот это». Слишком много всего. Я подумал, что игроки смогут это понять, но «компьютер завис».
- Карпин принял сборную летом.
- При нем команда выиграл 4 матча и 1 раз сыграла вничью.
- Карпин вывел сборную России как минимум в стыковые матчи за место на ЧМ-2022.
Карпин: «Какие у меня рычаги по Дзюбе? В клубе он деньги получает, в сборной – нет. Не хочет быть в сборной – и не надо»
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