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    Карпин: «Игра России со Словакией – полностью моя вина. Я не так донес игрокам план»

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин дал комментарий перед матчем отборочного этапа ЧМ-2022 со Словенией.

    – Состояние игроков – нормальное, слава богу, травм нет. Все прилетели, все готовы. Занимаемся только восстановлением и теоретическими занятиями.

    – Вы уже разобрали игру со Словакией?

    – Да, разобрали игру, переговорил с ребятами. Все, что не получилось со Словакией – полностью моя вина. Я не так донес им план, не так объяснил, у меня нет претензий к ним. Говорю это не для того, чтобы снять ответственность. Еще раз: это полностью моя вина.

    – В чем отличие Словении от Словакии?

    – Не могу сказать, что есть большие отличия. Есть игроки с сильными качествами в разных зонах, но в общем сила команды не меняется. Здесь на выезде нас ждет наисложнейшая игра против наисложнейшего соперника. После игры со Словакией можно констатировать, что Словакия показала силу, а Словения определенно не слабее.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 19:27
    Комментарии74
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      Рейтинг: +2238

      R_a_i_n 23 минуты назад

      Бомжики, ядом чего брызжите? Валера только пришёл, он работает с тем, что есть.

      0
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      Рейтинг: +439

      rattyboy 32 минуты назад

      Валера, как бывший, не плохой игрок очень хорошо понимает, что команда победила не благодаря гениальным установкам а вопреки здравому смыслу... Даже не везение , а пруха , в кои-то века, повернулась к нам нужным местом . Ну и газ пообещали отключить

      0
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      Рейтинг: +21800

      vladimir-7 45 минут назад

      У нового главного тренера сборной России нет авторитета ни у игроков,
      ни у футбольной общественности.

      1
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      Рейтинг: +2238

      R_a_i_n > vladimir-7 31 минуту назад

      У Зюбы зато авторитета

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      Рейтинг: +21800

      vladimir-7 > R_a_i_n 21 минуту назад

      Но Дзюба и не тренер, а разговор-то идет о тренере.

      0
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      Рейтинг: +9177

      ivany4 47 минут назад

      Валера уже совсем затролил журналюг. Начал кается и опровергать футбольные истины - выигрывает команда, проигрывает тренер. Но эта аксиома имеет смысл, матч не проигран - за что каиться(?), команда выиграла(готовил тренер?!).
      Как не крути, а истинное положение вещей в команде кроется в сторонних рассуждениях и разговорах вокруг сборной. Напомню, как он шутливо называет футболистов не тренировках - футболистики, колченогие и т.п. Вывод - какие футболисты, такая и игра. Видимо Карпин подбирает игровую модель, что бы и игроков не позорить, и получить приемлемый результат.

      0
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      Рейтинг: +318

      Правдоруб100 51 минуту назад

      У сборной чуть ли не 100-процентный результат!!! И это при "цыплятах" на поле, коих в последнем матче было, как никогда много!!! С такой молодой сборной, которая, даже обкататься в товарняках не успела, мы должны были лететь ВСЕМ!!! Но мы ВСЕХ обнесли (ничью с Хорватами(!!!)можно и за победу), кому то неймётся!! Такое ощущение, что вражины нашей сборной, а значит страны собрались здесь.... Команда только становиться, при этом показывает результат!!! ЗЛЫДНИ диванные!!!!

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      Рейтинг: +3023

      aaaaahhhh 1 час назад

      Что скажешь после Словении?

      0
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      Рейтинг: +318

      Правдоруб100 > aaaaahhhh 49 минут назад

      А что бы сказал ТЫ??!!! Каждый мнит себя героем, видя бой со стороны!!!! Ой, сколько я таких горлопанов и прожектёров видел за свою жизнь!!!!

      2
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      Рейтинг: +10969

      житель СПб 1 час назад

      Благородные слова. Но нужны дела... Посмотрим завтра.

      1
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      Рейтинг: +318

      Правдоруб100 > житель СПб 58 минут назад

      А то, что сборная побеждает это так себе... Лишь одна ничья и то с Хорватией!!! Результат едва не 100-процентный, но вы, да-а-а... Хреновая сборная, ведь она побеждает, а значит все критики (голословные) враги России!!!!

      1
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      Рейтинг: +898

      Taps 1 час назад

      Карпин, дело не в плане.
      Вспомни поговорку: плохому танцору и яйца мешают.
      Поколение ушибленных ЕГЭ.

      0
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      Рейтинг: +3124

      Кузьмич на трибуне 1 час назад

      Если в основном занимаетесь восстановлением, то вина тренера в чрезмерных нагрузках в канун игры. Не знаю что и как планирует тренерский штаб, я бы проводил полноценные тренировки в то время когда состоится игра. Что бы за 3-4 дня организм вышел на режим вечерней игры, и на это время был пик возможных сил , когда состоится игра.

      1
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      Рейтинг: -396

      Вот оно чё Михалыч > Кузьмич на трибуне 1 час назад

      Ептить калатить, Кузьмич тебе не на трибуне, тебе в сборной надобно дела ворошить.Карпину в лоб пальцем тыкать со словами --" Валера, тупенький ты наш, я сколько раз тебе говорил ..." )))

      2
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      Рейтинг: +206

      заткнитемнерот 1 час назад

      Жаль Карпина, один в поле не воин. Но будем надеяться и поддерживать... всё-таки шанс на чудо есть всегда.

      4
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      Рейтинг: +2195

      Красногорск_Фан > заткнитемнерот 1 час назад

      Он не в поле. Он на скамье

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