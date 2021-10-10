Карпин: «Игра России со Словакией – полностью моя вина. Я не так донес игрокам план»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин дал комментарий перед матчем отборочного этапа ЧМ-2022 со Словенией.

– Состояние игроков – нормальное, слава богу, травм нет. Все прилетели, все готовы. Занимаемся только восстановлением и теоретическими занятиями.

– Вы уже разобрали игру со Словакией?

– Да, разобрали игру, переговорил с ребятами. Все, что не получилось со Словакией – полностью моя вина. Я не так донес им план, не так объяснил, у меня нет претензий к ним. Говорю это не для того, чтобы снять ответственность. Еще раз: это полностью моя вина.

– В чем отличие Словении от Словакии?

– Не могу сказать, что есть большие отличия. Есть игроки с сильными качествами в разных зонах, но в общем сила команды не меняется. Здесь на выезде нас ждет наисложнейшая игра против наисложнейшего соперника. После игры со Словакией можно констатировать, что Словакия показала силу, а Словения определенно не слабее.