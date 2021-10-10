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  • Карпин: «Игра России со Словакией – полностью моя вина. Я не так донес игрокам план»

Карпин: «Игра России со Словакией – полностью моя вина. Я не так донес игрокам план»

10 октября 2021, 19:27
107

Главный тренер сборной России Валерий Карпин дал комментарий перед матчем отборочного этапа ЧМ-2022 со Словенией.

– Состояние игроков – нормальное, слава богу, травм нет. Все прилетели, все готовы. Занимаемся только восстановлением и теоретическими занятиями.

– Вы уже разобрали игру со Словакией?

– Да, разобрали игру, переговорил с ребятами. Все, что не получилось со Словакией – полностью моя вина. Я не так донес им план, не так объяснил, у меня нет претензий к ним. Говорю это не для того, чтобы снять ответственность. Еще раз: это полностью моя вина.

– В чем отличие Словении от Словакии?

– Не могу сказать, что есть большие отличия. Есть игроки с сильными качествами в разных зонах, но в общем сила команды не меняется. Здесь на выезде нас ждет наисложнейшая игра против наисложнейшего соперника. После игры со Словакией можно констатировать, что Словакия показала силу, а Словения определенно не слабее.

Источник: «Матч ТВ»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Словения Карпин Валерий
Комментарии (107)
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insider_retro
1633884222
Пожалуй, что бы так играть - не нужны не план, не тренировки...
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portero
1633884537
Валера "верим", только вот пасы на пять метров в ноги сопернику и постоянные передержки мяча, пока не отберет соперник, это всё же у игроков что-то с головой и ногами....
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mahan
1633885827
Как давно не было нормального тренера в сборной. Карпин молодец, вытаскивает максимум с этими игроками. К большому сожалению, но у нас нет сильных игроков. Пока не поменяется подход к футболу в России, так и будем в низах. Уберите лимит, привезите сильных детских тренеров, поднимите детский футбол, привезите сильных тренеров в команды РПЛ, привозите судей на матчи из Европы, наши совершают очень много ошибок, а наших отправте туду учиться.
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zigbert
1633887172
Тут уж пожалуй не в плане дело. Упустили нить игры, потеряли мяч. И все игроки, кроме Сафонова, вошли в ступор. Понятно что результат давил психологически.
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заткнитемнерот
1633888361
Жаль Карпина, один в поле не воин. Но будем надеяться и поддерживать... всё-таки шанс на чудо есть всегда.
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Правдоруб100
1633891612
У сборной чуть ли не 100-процентный результат!!! И это при "цыплятах" на поле, коих в последнем матче было, как никогда много!!! С такой молодой сборной, которая, даже обкататься в товарняках не успела, мы должны были лететь ВСЕМ!!! Но мы ВСЕХ обнесли (ничью с Хорватами(!!!)можно и за победу), кому то неймётся!! Такое ощущение, что вражины нашей сборной, а значит страны собрались здесь.... Команда только становиться, при этом показывает результат!!! ЗЛЫДНИ диванные!!!!
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vladimir-7
1633891994
У нового главного тренера сборной России нет авторитета ни у игроков, ни у футбольной общественности.
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portero
1633899317
Валера надеюсь что всё худшее наша сборная уже показала. Жду три очка,игры ждать сложно, потому как исполнители совсем не шибкие, пусть костьми ложаться но добудут победу...
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slavа0508
1633930243
Зря ты Валера залез в это говно ...Хочешь что бы облили помоями будь тренером сборной . верный рецепт...
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GreyDM
1633933106
Читаю и охреневаю. Накинулись на Карпушу, а то что у него в распоряжении на данный момент состав, который раньше бы называли неиначе, как Россия-2 никого не смущает... Если посмотреть, то из основы сборной бОльшая часть народу либо лечится, либо дисквалифицированы, ну и типа "лидер как на поле ,так и за его пределами" решил характер свой продемонстрировать (ну или обосрался увидев список травмированных)...
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