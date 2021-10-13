Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Карпин: «Какие у меня рычаги по Дзюбе? В клубе он деньги получает, в сборной – нет. Не хочет быть в сборной – и не надо»

Карпин: «Какие у меня рычаги по Дзюбе? В клубе он деньги получает, в сборной – нет. Не хочет быть в сборной – и не надо»

13 октября 2021, 12:08
65

Главный тренер сборной России Валерий Карпин раскрыл, как происходил отказ форварда «Зенита» Артема Дзюбы от выступления за команду в октябре. Карпин не полностью понимает ситуацию.

«Сначала мы встретились в Питере. Он сказал: «Я готов, я хочу, всe окей». Я ему говорю: «Хорошо, работай. Вызову или не вызову, не знаю, показывай игру, а я буду выбирать». Потом он попадает в расширенный список.

Потом, когда опубликовали расширенный список, я ему написал: «На связи?» Он ответил: «Да, на связи». Я ему позвонил, говорю: «Через неделю будем давать окончательный список. Ты готов, всe нормально?» – «Нет, я не готов, мне надо набирать форму». – «Окей, хорошо».

Нормально ли, когда игрок сам оценивает свою форму и ставит свою оценку формы выше оценки главного тренера? Не знаю. В клубе игрок деньги получает, а в сборной нет. В клубе ему скажут: «Не готов играть, значит, зарплату не получаешь». Всe! А здесь что сделаешь? Какие у меня рычаги? Не хочет – и не надо», – сказал Карпин.

  • Ранее Карпин говорил, что у него есть конфликт с Дзюбой.
  • Сборная России без Дзюбы гарантировала себе стыковые матчи за место на ЧМ-2022.
  • Следующий сбор – в ноябре.

Аленичев: «Всем очевидно, что Дзюбы в сборной больше не будет. Может продолжать смотреть ее по телевизору»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Отборочные матчи к ЧМ. Европа Зенит Россия Дзюба Артем Карпин Валерий
Комментарии (65)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
oyabun
1634117244
Что то слабо верится что за игры в сборной футболисты денег не получают. А что касается Дзюбы - незаменимых у нас нет! Просто еще раз этот игрочишка показал свою гнилую натуру. И кстати, надо бы за отказ от игр в сборной звание ЗМС у него отобрать.
Ответить
neveldomha
1634120134
Валерик, не неси чушь. То есть получается, что в сборной имени Черчесова, игроки играли за деньги, а в сборной имени Карпина все играют на интерес? Некрасиво врать, да еще и с целью унизить человека. За вызов в сборную игроки в обязательном порядке получают гарантированную выплату. Это требование и ФИФА и УЕФА, включая страховку в случае травмы. Плюс призовые по всяким футбольным поводам. Видать раскрыть всю суть конфликта с Дзюбой у Валерика смелости не хватит.
Ответить
diadushka
1634121458
дзюба поступил патриотично, решил усилить сборную........не приехав
Ответить
Chehofff
1634123071
Карпыч, а чего ты оправдываешься? Подгорает? Нечего самоутверждаться за счет игроков: "Вызову или не вызову, не знаю, показывай игру, а я буду выбирать». Научись общаться с людьми, и появятся рычаги. Это азы!
Ответить
snaiper1989
1634128022
Дзюба ноль и .!!!!! бревно, оно и в Африке бревно
Ответить
ivany4
1634130322
И чего все взбеленились. Просили объяснений, получите ответ. Карпин пригласил. Дрочер ответил. Карпин сделал вывод - Не хочет – и не надо. Всё, какие еще могут быть разговоры. Ну а подленький характер великовозрастного "шалунишки" видно и сейчас. Все рычаги задействованы, все сми давят на тренера, про значимые рассуждения "экспертов", которые твердят что без этой деревяшки сборной ничего не светит, и говорить нечего, и только один клоун, заваривший эту кашу - молчит. Защитники этого недотепы, не задумывались, почему??? Вариантов много, подумайте. Скажу о другом. Насколько много было предсказаний о провале сборной Карпина с таким подходом, настолько глубоко, все эти предсказатели, засунули все свои языки. Каждый сам додумает куда они их засунули. Карпин, своим подходом к сборной, способен перевернуть не только отношение к сборной в лучшую сторону. Но и серьезно "потревожить" спящий РФС. Его посыл верен - в сборной будут играть те кто может, кто хочет, кто достоин и кто понимает зачем.
Ответить
slavа0508
1634130927
Умерла . так умерла . проехали .живём дальше ....
Ответить
ussr064
1634130993
Пора забыть . о Дзюбе он сам так захотел ...парень явно не из СССР
Ответить
vsolon
1634132389
пусть дальше занимается ананизмом......у него получается лучше чем в футбол играть
Ответить
Валерий1965
1634141872
Интересно - что бы он и все комментаторы говорили если бы не так везло сборной и результаты были иными))))
Ответить
Главные новости
Сенсационная ничья «Спартака», новый клуб Мостового, истерика Захаряна и другие новости
01:43
В Турции отреагировали на дебют Батракова за «Галатасарай»
01:17
1
Захаряну предложили вариант в РПЛ
01:09
Реакция «Фратрии» на ничью «Спартака» с «Оренбургом»
00:52
6
Рабинер прокомментировал ничью «Спартака» с «Оренбургом»
00:43
3
Заключение Лапочкина по пенальти в пользу «Спартака»
00:25
4
Семак дал заключение по уходу Энрике из «Зенита»
Вчера, 23:26
5
«Зенит» надолго лишился Вендела
Вчера, 23:17
6
ВидеоБатраков сказал два слова журналистам после дебюта за «Галатасарай»
Вчера, 23:04
4
Тренер «Оренбурга» – о судействе и «Спартаке»: «Это хорошая команда, но им не надо помогать»
Вчера, 22:52
17
Все новости
Все новости
Тарханов описал Карседо двумя словами
01:27
3
Мнение Григоряна о скандальной победе «Зенита» над «Факелом»
01:02
3
Заключение Лапочкина по пенальти в пользу «Спартака»
00:25
4
Лига 1. Ассист Головина помог «Монако» победить «Марсель» (2:0)
Вчера, 23:52
1
Интервью Евсеева после поражения «Динамо Мх» от «Рубина»
Вчера, 23:38
2
Семак дал заключение по уходу Энрике из «Зенита»
Вчера, 23:26
5
«Зенит» надолго лишился Вендела
Вчера, 23:17
5
Лапочкин заявил, что игрока «Оренбурга» ошибочно не удалили в матче со «Спартаком»
Вчера, 23:08
5
Тренер «Оренбурга» – о судействе и «Спартаке»: «Это хорошая команда, но им не надо помогать»
Вчера, 22:52
16
Солари: «Спартаку» всегда тяжело с судейством, но нужно расти самим, а не винить арбитров»
Вчера, 22:43
8
«Оренбург» в игре со «Спартаком» установил рекорд РПЛ по фолам за последние 7 лет
Вчера, 22:20
8
РПЛ. «Рубин» победил «Динамо Мх», забив 3 гола
Вчера, 22:01
9
Игрок «Оренбурга» Куль: «Мне кажется, что пенальти не было»
Вчера, 21:44
18
Карседо: «Спартаку» не повезло, сами допустили ошибку, из-за которой пропустили гол»
Вчера, 21:21
9
Комментарий Даку после первого гола за «Спартак»
Вчера, 20:53
5
Тренер «Оренбурга»: «Игроки «Спартака» с криками падали на поле и просили 9 пенальти»
Вчера, 20:43
32
Карседо прокомментировал ничью «Спартака» с «Оренбургом»
Вчера, 19:53
16
Кахигао: «Вы видели судейство сегодня и во вчерашнем матче – большая разница»
Вчера, 19:50
20
В «Спартаке» одним словом описали ничью с «Оренбургом»
Вчера, 19:45
19
ВидеоОбзор матча «Спартак» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 19:28
3
РПЛ. «Спартак» дома не смог обыграть «Оренбург» (1:1)
Вчера, 19:27
154
ВидеоДаку забил первый гол за «Спартак»
Вчера, 19:14
8
Стала известна реакция Батракова на последние результаты «Локомотива»
Вчера, 18:51
2
Бителло высказался о возможном уходе Тюкавина в «Зенит»
Вчера, 18:41
1
Латышонок – о «Зените»: «Мог остаться и получать деньги, но я не хочу этого»
Вчера, 18:25
5
Бевеев – о «Родине»: «Тут не Испания, а Россия»
Вчера, 18:19
4
Талалаев – об игроке «Балтики»: «Был в пяти минутах от обратной замены и большого штрафа»
Вчера, 17:50
3
Главный тренер «Родины» прокомментировал 0:3 с «Балтикой»
Вчера, 17:38
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+