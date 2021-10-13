Карпин: «Какие у меня рычаги по Дзюбе? В клубе он деньги получает, в сборной – нет. Не хочет быть в сборной – и не надо»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин раскрыл, как происходил отказ форварда «Зенита» Артема Дзюбы от выступления за команду в октябре. Карпин не полностью понимает ситуацию.

«Сначала мы встретились в Питере. Он сказал: «Я готов, я хочу, всe окей». Я ему говорю: «Хорошо, работай. Вызову или не вызову, не знаю, показывай игру, а я буду выбирать». Потом он попадает в расширенный список.

Потом, когда опубликовали расширенный список, я ему написал: «На связи?» Он ответил: «Да, на связи». Я ему позвонил, говорю: «Через неделю будем давать окончательный список. Ты готов, всe нормально?» – «Нет, я не готов, мне надо набирать форму». – «Окей, хорошо».

Нормально ли, когда игрок сам оценивает свою форму и ставит свою оценку формы выше оценки главного тренера? Не знаю. В клубе игрок деньги получает, а в сборной нет. В клубе ему скажут: «Не готов играть, значит, зарплату не получаешь». Всe! А здесь что сделаешь? Какие у меня рычаги? Не хочет – и не надо», – сказал Карпин.

Ранее Карпин говорил, что у него есть конфликт с Дзюбой.

Сборная России без Дзюбы гарантировала себе стыковые матчи за место на ЧМ-2022.

Следующий сбор – в ноябре.

Аленичев: «Всем очевидно, что Дзюбы в сборной больше не будет. Может продолжать смотреть ее по телевизору»