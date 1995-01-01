Карпин: «Какие у меня рычаги по Дзюбе? В клубе он деньги получает, в сборной – нет. Не хочет быть в сборной – и не надо»

Карпыч, а чего ты оправдываешься? Подгорает?
Нечего самоутверждаться за счет игроков: "Вызову или не вызову, не знаю, показывай игру, а я буду выбирать».
Научись общаться с людьми, и появятся рычаги. Это азы!
Главный тренер сборной России Валерий Карпин раскрыл, как происходил отказ форварда «Зенита» Артема Дзюбы от выступления за команду в октябре. Карпин не полностью понимает ситуацию.
«Сначала мы встретились в Питере. Он сказал: «Я готов, я хочу, всe окей». Я ему говорю: «Хорошо, работай. Вызову или не вызову, не знаю, показывай игру, а я буду выбирать». Потом он попадает в расширенный список.
Потом, когда опубликовали расширенный список, я ему написал: «На связи?» Он ответил: «Да, на связи». Я ему позвонил, говорю: «Через неделю будем давать окончательный список. Ты готов, всe нормально?» – «Нет, я не готов, мне надо набирать форму». – «Окей, хорошо».
Нормально ли, когда игрок сам оценивает свою форму и ставит свою оценку формы выше оценки главного тренера? Не знаю. В клубе игрок деньги получает, а в сборной нет. В клубе ему скажут: «Не готов играть, значит, зарплату не получаешь». Всe! А здесь что сделаешь? Какие у меня рычаги? Не хочет – и не надо», – сказал Карпин.
- Ранее Карпин говорил, что у него есть конфликт с Дзюбой.
- Сборная России без Дзюбы гарантировала себе стыковые матчи за место на ЧМ-2022.
- Следующий сбор – в ноябре.
Аленичев: «Всем очевидно, что Дзюбы в сборной больше не будет. Может продолжать смотреть ее по телевизору»