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    Карпин: «Какие у меня рычаги по Дзюбе? В клубе он деньги получает, в сборной – нет. Не хочет быть в сборной – и не надо»

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин раскрыл, как происходил отказ форварда «Зенита» Артема Дзюбы от выступления за команду в октябре. Карпин не полностью понимает ситуацию.

    «Сначала мы встретились в Питере. Он сказал: «Я готов, я хочу, всe окей». Я ему говорю: «Хорошо, работай. Вызову или не вызову, не знаю, показывай игру, а я буду выбирать». Потом он попадает в расширенный список.

    Потом, когда опубликовали расширенный список, я ему написал: «На связи?» Он ответил: «Да, на связи». Я ему позвонил, говорю: «Через неделю будем давать окончательный список. Ты готов, всe нормально?» – «Нет, я не готов, мне надо набирать форму». – «Окей, хорошо».

    Нормально ли, когда игрок сам оценивает свою форму и ставит свою оценку формы выше оценки главного тренера? Не знаю. В клубе игрок деньги получает, а в сборной нет. В клубе ему скажут: «Не готов играть, значит, зарплату не получаешь». Всe! А здесь что сделаешь? Какие у меня рычаги? Не хочет – и не надо», – сказал Карпин.

    • Ранее Карпин говорил, что у него есть конфликт с Дзюбой.
    • Сборная России без Дзюбы гарантировала себе стыковые матчи за место на ЧМ-2022.
    • Следующий сбор – в ноябре.

    Аленичев: «Всем очевидно, что Дзюбы в сборной больше не будет. Может продолжать смотреть ее по телевизору»

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 12:08
    Комментарии54
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      Рейтинг: +164

      Chehofff 7 минут назад

      Карпыч, а чего ты оправдываешься? Подгорает?
      Нечего самоутверждаться за счет игроков: "Вызову или не вызову, не знаю, показывай игру, а я буду выбирать».
      Научись общаться с людьми, и появятся рычаги. Это азы!

      0
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      Рейтинг: +25648

      silver29 > Chehofff 4 минуты назад

      кхе, кхе это как звонка главного тренера уже не достаточно, надо самолет с эскортницами высылать ? так много чести руками обойдется.

      0
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      Рейтинг: +7473

      FanatSerj 12 минут назад

      Через чур много шума, прям "аленький цветочек", ну не хочет и не надо, пусть другие попробуют уж точно хуже не будет.

      0
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      Рейтинг: +10208

      Cleaner 17 минут назад

      К КЛАССНОМУ тренеру приехал бы и Дзюба. Единственный рычаг у тренера - это его знания и успешный тренерский опыт. Может он чему то научить игрока, значит есть рычаг. Если же есть только возня с капитанскими повязками и двухмесячные сказки про плохого Дзюбу, то нет рычага. Как то так...

      1
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      Рейтинг: +21765

      bset > Cleaner 6 минут назад

      То ли дело раньше было. Никакой возни, рабочие 0:5 от Сербии. И тренер мог не только игроков, но и всю страну научить, что он хорошо тренирует и 0:5 - это хороший результат. Вернуть бы его назад... Такого тренера потеряли...

      1
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      Рейтинг: +17669

      JTherry > Cleaner 3 минуты назад

      судя по твоей болтливости и комментам к каждому посту - ты и есть рукаку...))

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      Рейтинг: +2592

      tarasofka 17 минут назад

      валера не вызвал его в сентябре - он не поехал в октябре. 1:1. ждём дзюбу в ноябре, к самым решающим матчам. и если вдруг он забьёт хорватам - я хочу увидеть перекошенные рылы хряков в этот момент)

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      Рейтинг: -20

      6pbIH > tarasofka 9 минут назад

      Главное, что бы в свои ворота не отлетело от него. Тогда, будем смотреть на перекошенные рылы "немытых")

      0
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      Рейтинг: -73

      Аден 34 минуты назад

      Да нах забыть уже надо, о рукоблуде.

      1
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      Рейтинг: +2081

      diadushka 34 минуты назад

      дзюба поступил патриотично, решил усилить сборную........не приехав

      4
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      Рейтинг: +10208

      Cleaner > diadushka 16 минут назад

      Смешно... :)

      0
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      Рейтинг: +7970

      Alekxei Z. 46 минут назад

      Футбол в стране не очень высокого качества , вот и ищут непутёвые журналисты скандалы. Не хочет играть , флаг в руки.
      Какой криминал ?
      Дешам не вызывал Бензема и что , стали чемпионами мира без него.
      Таких примеров очень много и не стоит разжигать общественное мнение, тем более что результат на лицо.

      1
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      Рейтинг: +4788

      Дядя Серёжа 55 минут назад

      Бритвой по горлу и в колодец...

      2
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      Рейтинг: +29896

      oyabun > Дядя Серёжа 54 минуты назад

      Не слишком кардинально? )))))))

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      Рейтинг: +10208

      Cleaner > Дядя Серёжа 16 минут назад

      Нельзя так с тренером...(

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      Рейтинг: +3373

      neveldomha 56 минут назад

      Валерик, не неси чушь. То есть получается, что в сборной имени Черчесова, игроки играли за деньги, а в сборной имени Карпина все играют на интерес? Некрасиво врать, да еще и с целью унизить человека. За вызов в сборную игроки в обязательном порядке получают гарантированную выплату. Это требование и ФИФА и УЕФА, включая страховку в случае травмы. Плюс призовые по всяким футбольным поводам. Видать раскрыть всю суть конфликта с Дзюбой у Валерика смелости не хватит.

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      Рейтинг: +7970

      Alekxei Z. > neveldomha 39 минут назад

      Вам , специалисту по финансам , Карпин пытается объяснить что никаких рычагов на решение Дзюбы у него нет, даже финансовых.
      Суть конфликта ищите в спартаковских временах того и другого.
      Несёте пургу, он перед вами должен отчёт держать ?

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      Рейтинг: +10208

      Cleaner > neveldomha 38 минут назад

      Пиарится Валера на фоне Дзюбы. Игра то у сборной никакая, вот и развлекает Карпин народ баснями о плохом Дзюбе.

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      Рейтинг: +209

      Vitaga > Cleaner 24 минуты назад

      какие басни? вроде всё конкретно описано. у Карпина вообще стиль очень лаконичный по типу- да - нет. он долго не размазывает как Черчесов которого в итоге вообще понять было невозможно что он хотел сказать. Карпину задали вопрос. Он ответил. не сам же он стал в прессу докладывать.
      по Дзюбе - наверное каждому человеку работать с неприятным для него начальником с которым еще и конфликт был - не хочется.тут надо переступать через себя. и дело не в финансах. все сборники -очень богатые люди даже по европейским меркам. сыграть за сборную - дело исключительно престижа . это как для артистов спеть или сыграть на знаменитой сцене. а Дзюба прекрасно знает требования Карпина и понимает что начав как часто с ним бывало сачковать на поле - тут же вылетит из сборной и еще получит новый ушат грязи на себя. А убиваться за Карпина у него нет никакого желания

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      Рейтинг: +10208

      Cleaner > Vitaga 22 минуты назад

      Все, кроме ИГРЫ сборной - басни. И Валера искусно кормит болельщиков этими баснями. Бардак с КАПИТАНАМИ из той же серии...(

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      Рейтинг: +944

      fhnv 1 час назад

      Рукаку о себе возомнил не знай кого

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      Рейтинг: +10208

      Cleaner > fhnv 1 час назад

      Валера о себе возомнил не знай кого! Уже за клубы начал решать, как им(клубам) деньги своим игрокам платить учит!..(

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