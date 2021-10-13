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  • Аленичев: «Всем очевидно, что Дзюбы в сборной больше не будет. Может продолжать смотреть ее по телевизору»

Аленичев: «Всем очевидно, что Дзюбы в сборной больше не будет. Может продолжать смотреть ее по телевизору»

13 октября 2021, 11:14
34

Бывший игрок сборной России Дмитрий Аленичев прокомментировал отказ форварда «Зенита» Артема Дзюбы от выступления за сборную. По мнению Аленичева, дело не в спортивной форме.

«Пока наши парни завоевывали шесть очков в двух непростых встречах, Артем Дзюба оставался сторонним наблюдателем. Что ж, теперь зенитовец может продолжать смотреть на сборную по телевизору и играть в теннис. Парень находится в прекрасной форме, его признали игроком месяца в РПЛ. Но... Артем всей стране сказал, что не хочет выступать за национальную команду. Причем дело тут явно не в спортивной форме.

Думаю, сейчас уже для всех очевидно, что Дзюбы в сборной больше не будет. По крайней мере при Валерии Карпине. Ребята добились без этого форварда двух побед – так с какой стати Дзюбу должны приглашать на ноябрьские матчи вместо выкладывавшихся по максимуму в Казани и Мариборе Федора Смолова и Антона Заболотного? Так что, как бы ни выглядел Артем в ближайшее время, обратной дороги нет», – считает Аленичев.

  • Дзюба объяснил отказ от сборной недостаточно набранной формой.
  • Главный тренер России Валерий Карпин говорил, что у него есть конфликт с Дзюбой.
  • Сборная России без Дзюбы гарантировала себе стыковые матчи за место на ЧМ-2022.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия. Премьер-лига Россия Зенит Дзюба Артем Аленичев Дмитрий
Комментарии (34)
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Блямба
1634113174
Плохо Вы знаете Валеру..
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G.P.
1634117907
Вот каждому нужно пнуть Дзюбу. Какое неадекватное "профессиональное" сообщество у нас стало. Аленичева самого не так давно все пинали за его "багаж". Нужно учесть, что играли мы со слабыми соперниками. При этом нападение выглядело откровенно слабо. Кто смотрел внимательно, не мог не заметить, что со Словенией постоянно пустовал центр штрафной при атаках с флангов: игрок вбегает в штрафную, должно быть опасно, а в штрафной никого, и никто туда не торопится. В итоге, просто потеря. Так что если Дзюба появится к решающим матчам (а хорваты - явно не подарок), то это будет плюсом. Например, он может выйти на замену и, как следует, потолкаться, выиграть верховую борьбу.
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Черкизовский Кот
1634119339
В 1995-м тренер сборной Франции Эме Жаке отказался от Эрика Кантона, который на тот момент являлся главной звездой французского футбола, но при этом был весьма "токсичным" персонажем. А также отказался от Жан-Пьера Папена - обладателя Золотого Мяча 1991 года, карьера которого пошла на спад. Как результат - бронза Евро спустя год и Кубок Мира спустя ещё два года.
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neveldomha
1634121122
Завоевывали 6 очков.?????? Аленичев ты хоть смотрел матчи то??? И хватит свое "всенародно спартаковское" мы пихать на всю страну. Лично я не забыл письмо 14-ти на ЧМ в США в 1994 году. Ну и что, мистер очевидность, где сейчас один из подписантов этого самого письма.... Он главный тренер сборной России. Так что запихай свое мы в одно место. Кстати ничего не слышал об отношении Аленичева к отказу от сборной Фернандеса....Понятное дело, он же не Дзюба. Его поступок заслужил быть незамеченным)))))))))).
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Vitaga
1634123166
1. Дзюба на данный момент действительно лучший нападающий среди россиян. И да еще- он заслуженный мастер спорта! 2. сборные Португалии без Роналду... Швеции без Ибрагимовича... - лучше или хуже? 3.у Карпина и Дзюбы не совпадение менталитетов. оба лидеры. Дзюба ладил с Черчесовым и поладил бы уверен со Слуцким. но с Романцевым и Бесковым мигом бы вылетел из состава. 4.поражение с Дзюбой в составе точно крест на Дзюбе. а ему это надо? так что понять его можно.
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ArReal
1634125440
С чего ты взял , что его больше в сборной не будет? и по-моему всем очевидно, что Карпин свои личные отношения оставляет за скобками,а не как некоторые бараны тащит их в сборную! Но... Артем всей стране сказал, что не хочет выступать за национальную команду. Да где ты такое блин вычитал? Аленичев то ли балабол - то ли читать не умеет...Самое смешное, что без Дзюбы сборная ничего не показала в нападении...Забивали полузащитники и защитники , да Словаки сами себе!что показало нападение в 2 последних матчах?
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ivany4
1634131434
Аленичев много говорит и вашим и нашим. Но здесь с его выводом согласен. причем с выводом по спортивному принципу: - Ребята добились без этого форварда двух побед – так с какой стати Дзюбу должны приглашать на ноябрьские матчи вместо выкладывавшихся по максимуму в Казани и Мариборе Федора Смолова и Антона Заболотного? Тут ни добавить, ни убавить, как говориться, коней, т.е. победный состав - на переправе не меняют.
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Форвард 79
1634131571
Да может быть Дзюба и лучший форвад с Российмким паспортом, но с ним игра сборной выглядит однобокой и весьма предсказуемой. Я считаю он все же нужен сборной, но не как основная ударная сила, а как своеобразный джокер. Выпускать его на последнии 20-25 мин, и в зависимости от задач оборну подуставшую попрадавливать или за мяч укрывая корпусом поцеплятся (кстати, что великолепно продемонстрировал Заболотный) или просто за счет роста получить превосходство на втором этаже. Для решения таких задач он более чем нужен!
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Иван Петров 1986
1634140650
Даже олень понял, что зюбы в сборной не будет, а бомжи все не угомоняться, а пора уже. Пусть дрочун у них в бомжатнике лучшим будет.
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житель СПб
1634145600
Только по фактам: 1. Да, при Карпине не будет точно. Впрочем, для Зенита это только лучше. 2."Выкладывающегося по полной" Смолова я не видел в обеих играх. 3. Заболотный халявил в 1 игре, а во второй - действительно старался.
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