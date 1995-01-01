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    Аленичев: «Всем очевидно, что Дзюбы в сборной больше не будет. Может продолжать смотреть ее по телевизору»

    Бывший игрок сборной России Дмитрий Аленичев прокомментировал отказ форварда «Зенита» Артема Дзюбы от выступления за сборную. По мнению Аленичева, дело не в спортивной форме.

    «Пока наши парни завоевывали шесть очков в двух непростых встречах, Артем Дзюба оставался сторонним наблюдателем. Что ж, теперь зенитовец может продолжать смотреть на сборную по телевизору и играть в теннис. Парень находится в прекрасной форме, его признали игроком месяца в РПЛ. Но... Артем всей стране сказал, что не хочет выступать за национальную команду. Причем дело тут явно не в спортивной форме.

    Думаю, сейчас уже для всех очевидно, что Дзюбы в сборной больше не будет. По крайней мере при Валерии Карпине. Ребята добились без этого форварда двух побед – так с какой стати Дзюбу должны приглашать на ноябрьские матчи вместо выкладывавшихся по максимуму в Казани и Мариборе Федора Смолова и Антона Заболотного? Так что, как бы ни выглядел Артем в ближайшее время, обратной дороги нет», – считает Аленичев.

    • Дзюба объяснил отказ от сборной недостаточно набранной формой.
    • Главный тренер России Валерий Карпин говорил, что у него есть конфликт с Дзюбой.
    • Сборная России без Дзюбы гарантировала себе стыковые матчи за место на ЧМ-2022.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 11:14
    Комментарии1
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      Рейтинг: +937

      Блямба 4 минуты назад

      Плохо Вы знаете Валеру..

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