Карпин: «Смолов сказал, что повзрослел. Я спросил: «Слово даешь, «на мужика»?»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о диалоге с форвардом «Локомотива» Федором Смоловым перед сентябрьскими матчами национальной команды.

– Есть игроки, которые не готовы ехать в сборную, если не играют в основе. Черчесов намекал, что таким является Смолов.

– У многих игроков такое бывает. Я позвонил Феде перед первым вызовом: «Если хочешь – приезжай, но ты можешь не играть. Может быть, выпущу, но гарантий не даю».

Он сказал, что повзрослел, что всe понимает. Спросил его: «Слово даешь, «на мужика»?» – «Да, Георгиевич, вопросов нет».

Смолов провел 4 матча за сборную при Карпине, забил 1 гол и отдал 3 ассиста.

Форвард «Локо» был капитаном сборной в матче с Мальтой (2:0).

Карпин вывел сборную России как минимум в стыковые матчи за место на ЧМ-2022.

Карпин: «Капитанскую повязку нужно отменять. Это просто тряпочка, она ничего не дает. Джикия что с ней пихает, что без»

Карпин: «Какие у меня рычаги по Дзюбе? В клубе он деньги получает, в сборной – нет. Не хочет быть в сборной – и не надо»