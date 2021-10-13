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  • Карпин: «Смолов сказал, что повзрослел. Я спросил: «Слово даешь, «на мужика»?»

Карпин: «Смолов сказал, что повзрослел. Я спросил: «Слово даешь, «на мужика»?»

13 октября 2021, 14:42
9

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о диалоге с форвардом «Локомотива» Федором Смоловым перед сентябрьскими матчами национальной команды.

– Есть игроки, которые не готовы ехать в сборную, если не играют в основе. Черчесов намекал, что таким является Смолов.

– У многих игроков такое бывает. Я позвонил Феде перед первым вызовом: «Если хочешь – приезжай, но ты можешь не играть. Может быть, выпущу, но гарантий не даю».

Он сказал, что повзрослел, что всe понимает. Спросил его: «Слово даешь, «на мужика»?» – «Да, Георгиевич, вопросов нет».

  • Смолов провел 4 матча за сборную при Карпине, забил 1 гол и отдал 3 ассиста.
  • Форвард «Локо» был капитаном сборной в матче с Мальтой (2:0).
  • Карпин вывел сборную России как минимум в стыковые матчи за место на ЧМ-2022.

Карпин: «Капитанскую повязку нужно отменять. Это просто тряпочка, она ничего не дает. Джикия что с ней пихает, что без»

Карпин: «Какие у меня рычаги по Дзюбе? В клубе он деньги получает, в сборной – нет. Не хочет быть в сборной – и не надо»

Источник: «Чемпионат»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Локомотив Смолов Федор Карпин Валерий
Комментарии (9)
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Kollljan
1634125897
Оно было видно: отрешенный взгляд, фингал под глазом и ни одного гола.
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Fusballer
1634126276
В тридцатку повзрослел - молодец!
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FanatSerj
1634131871
Аххх-хааа-хаааааа Карпин жжёт, надо интервью это целиком смотреть)) "Слово мужика даешь?" - ахх-хааааа, ещё бы спросил "А рот свой ставишь?" ))) Правильно с ними так и надо, а то больно зарплаты большие и жирные у них. Не знаю как там дальше будет, но футбольный "Дом-2" нам точно обеспечен ))
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ArReal
1634133287
и толку от этого Смолова? за 2 матча - просто растворился на поле...
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sochi-2013
1634134805
У самого инфантилизм из ушей прет!
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ArReal
1634150160
Карпин: «Смолов сказал, что повзрослел. Я спросил: «Слово даешь, «на мужика»?» Смолов - Лови Куй в поле, не мужика на слове! =)))
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NewLife
1634195056
Карпин - интеллектуал. Базар на уровне дошкольника. Если будет реально приглашать зюбу, то опустится еще ниже в моих глазах - клоун клоуна видит издалека.
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Стаz
1634197403
Мужики сено в поле косят!
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