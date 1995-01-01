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    Карпин: «Смолов сказал, что повзрослел. Я спросил: «Слово даешь, «на мужика»?»

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о диалоге с форвардом «Локомотива» Федором Смоловым перед сентябрьскими матчами национальной команды.

    – Есть игроки, которые не готовы ехать в сборную, если не играют в основе. Черчесов намекал, что таким является Смолов.

    – У многих игроков такое бывает. Я позвонил Феде перед первым вызовом: «Если хочешь – приезжай, но ты можешь не играть. Может быть, выпущу, но гарантий не даю».

    Он сказал, что повзрослел, что всe понимает. Спросил его: «Слово даешь, «на мужика»?» – «Да, Георгиевич, вопросов нет».

    • Смолов провел 4 матча за сборную при Карпине, забил 1 гол и отдал 3 ассиста.
    • Форвард «Локо» был капитаном сборной в матче с Мальтой (2:0).
    • Карпин вывел сборную России как минимум в стыковые матчи за место на ЧМ-2022.

    Карпин: «Капитанскую повязку нужно отменять. Это просто тряпочка, она ничего не дает. Джикия что с ней пихает, что без»

    Карпин: «Какие у меня рычаги по Дзюбе? В клубе он деньги получает, в сборной – нет. Не хочет быть в сборной – и не надо»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 14:42
    Комментарии4
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      Рейтинг: +7475

      FanatSerj 13 минут назад

      Аххх-хааа-хаааааа Карпин жжёт, надо интервью это целиком смотреть))
      "Слово мужика даешь?" - ахх-хааааа, ещё бы спросил "А рот свой ставишь?" )))
      Правильно с ними так и надо, а то больно зарплаты большие и жирные у них.
      Не знаю как там дальше будет, но футбольный "Дом-2" нам точно обеспечен ))

      0
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      Рейтинг: +7739

      Fusballer 1 час назад

      В тридцатку повзрослел - молодец!

      2
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      Рейтинг: +3155

      Kollljan 1 час назад

      Оно было видно: отрешенный взгляд, фингал под глазом и ни одного гола.

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      Рейтинг: +2028

      Klaido > Kollljan 1 час назад

      нужно отдать должное: в первом тайме со словаками и в течение всего матча со словенцами Смолов проделал большой объем работы, в т.ч. в части прессинга - вспомнить хотя бы назначенный и отмененный потом пенальти в начале матча со словенцами - накрыли прессингом, и отобрал мяч у вратаря, перехватив передачу защитника.
      со словаками во втором, да, подсел, но там вся команда играла на отбой - 9 защитников и Федя на рывок потенциальный.

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