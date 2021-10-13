Карпин: «Капитанскую повязку нужно отменять. Это просто тряпочка, она ничего не дает. Джикия что с ней пихает, что без»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему каждый матч меняет капитана национальной команды.

«Из тех игроков, которые в матче со Словенией вышли на поле, многие уже были капитанами: Джикия, Кузяев, Баринов, Смолов. Поэтому надо было выбирать из тех, кто ещe не был. Если бы Сутормина меняли, то он бы отдал повязку кому-нибудь. Просто тому, мимо кого проходил.

По второму кругу пока рано. Есть люди, которые ещe не были капитанами. В следующих матчах, скорее всего, будут новые капитаны.

Такой практики нет нигде в мире? И что? Что в этом плохого? Зачем все об этом говорят? Мы решили так, и всe. Игроки сказали: «Мы так хотим». И Ионов был бы капитаном, если бы играл, и Головин. Может, ещe будут.

Капитанскую повязку в футболе надо отменять — и вообще везде. Она ничего не даeт, просто ни о чeм. У кого повязка – вообще неважно, это просто висит тряпочка. Джикия, например, что с ней пихает, что без», – сказал Карпин.

Карпин принял сборную летом.

В пяти первых матчах на посту тренера он задействовал пять капитанов.

Карпин вывел сборную России как минимум в стыковые матчи за место на ЧМ-2022.

За 5 матчей при Карпине в сборной России было больше капитанов, чем за 60 матчей при Романцеве

Карпин: «Какие у меня рычаги по Дзюбе? В клубе он деньги получает, в сборной – нет. Не хочет быть в сборной – и не надо»