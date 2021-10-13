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  • Карпин: «Капитанскую повязку нужно отменять. Это просто тряпочка, она ничего не дает. Джикия что с ней пихает, что без»

Карпин: «Капитанскую повязку нужно отменять. Это просто тряпочка, она ничего не дает. Джикия что с ней пихает, что без»

13 октября 2021, 13:21
49

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему каждый матч меняет капитана национальной команды.

«Из тех игроков, которые в матче со Словенией вышли на поле, многие уже были капитанами: Джикия, Кузяев, Баринов, Смолов. Поэтому надо было выбирать из тех, кто ещe не был. Если бы Сутормина меняли, то он бы отдал повязку кому-нибудь. Просто тому, мимо кого проходил.

По второму кругу пока рано. Есть люди, которые ещe не были капитанами. В следующих матчах, скорее всего, будут новые капитаны.

Такой практики нет нигде в мире? И что? Что в этом плохого? Зачем все об этом говорят? Мы решили так, и всe. Игроки сказали: «Мы так хотим». И Ионов был бы капитаном, если бы играл, и Головин. Может, ещe будут.

Капитанскую повязку в футболе надо отменять — и вообще везде. Она ничего не даeт, просто ни о чeм. У кого повязка – вообще неважно, это просто висит тряпочка. Джикия, например, что с ней пихает, что без», – сказал Карпин.

  • Карпин принял сборную летом.
  • В пяти первых матчах на посту тренера он задействовал пять капитанов.
  • Карпин вывел сборную России как минимум в стыковые матчи за место на ЧМ-2022.

За 5 матчей при Карпине в сборной России было больше капитанов, чем за 60 матчей при Романцеве

Карпин: «Какие у меня рычаги по Дзюбе? В клубе он деньги получает, в сборной – нет. Не хочет быть в сборной – и не надо»

Источник: «Чемпионат»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Джикия Георгий Карпин Валерий
Комментарии (49)
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neveldomha
1634121444
И главного тренера тоже нужно убирать. Зачем он нужен. Абсолютно ничего не решающая фигура. Так играть можно и с дядей Федей сантехником на бровке.
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ilichkadr
1634121913
"Капитанскую повязку в футболе надо отменять" Ну, Валера тут ты дританул так дристанул. Капитаны есть везде, и не только в футболе. У капитана официальные функци и права, которых нет у игроков команды.
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NewLife
1634123885
Я думаю, что эта неудачная, с моей точки зрения, реформа предпринята Карпиным из-за неуверенности в себе, вступающей в противоречие с его амбициозностью и гонором. Если бы у сборной был стабильный капитан, Карпину пришлось бы более уважать его мнение и делиться с ним частью своего авторитета у футболистов.
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CSKA471
1634124867
Хоть кто-то непобоялся сказать это в слух
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VVM1964
1634125359
" Такой практики нет нигде в мире? И что? Что в этом плохого? Зачем все об этом говорят? Мы решили так, и всe. Игроки сказали: «Мы так хотим» " , для особо " одаренных " повторю - " ИГРОКИ СКАЗАЛИ: «МЫ ТАК ХОТИМ« " - В ЧЕМ ПРОБЛЕМА , ПОЧЕМУ НАКИНУЛИСЬ НА КАРПИНА ? НУ НЕТ СЕЙЧАС В КОМАНДЕ ЯРКО ВЫРАЖЕННОГО ЛИДЕРА И ЧТО ? На результате команды это не сказывается , в команде это ВСЕХ устраивает ... Не устраивает некоторых ДИВАННЫХ ЭКСПЕРТОВ , так я вам за Карпина скажу - ИДИТЕ НА КУЙ !!! Команда САМА разберется кто у нее будет капитан и нужен ли он её , положено по регламенту - нате , каждый раз новый !!!
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Fusballer
1634125647
Капитан это лидер не только на поле, но и в жизни, уважаемый игроками и болельщиками. Это не только напихать, поговорить с судьёй, разыграть мячик и ворота. Это умение поговорить, объяснить игрокам какие-то игровые моменты, приструнить зарвавшихся/зазнавшихся игроков. Это должна быть очень сильная личность. А сейчас таких нет в сборной. Плюс это должен быть опытный игрок в играх за сборную, и лидер в своём клубе желательно.
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ААМ
1634130688
Всегда считал Карпина самовлюблённым и недалёким человеком. Он представил доказательства. Просто не просто быть капитаном - лидером на поле и вне его. Такими были Игорь Нетто и Валентин Иванов. А этот судит по себе.
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ivany4
1634132294
Валера еще не профессор футбола, а тем более не большой психолог жизненных ситуаций, но в этом решении проскакивает какая то значима мысль. Возможно она и заслуживает отдельного внимания. Может быть это и сплачивает коллектив, так сказать - каждый должен почувствовать ответственность и дисциплинированность. Как бы там не было, но предъявить Валере никто не сможет - Мы решили так, и всe. Игроки сказали: «Мы так хотим». Может кто-то против коллективного решения?
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Дедуктор
1634134477
Правильно тут говорят. Про капитанов. Но не надо экстремизма. Бывают такие крутые игрочишки, что никак им нельзя не быть капитанами. Так что, где - как. А вот, тренера сборной можно было бы и убрать. Если толку с него никакого немае. К примеру, какой с Карпа толк? Никакого. Игрочишки победы выцарапывают у футбольных карликов исключительно за счет индивидуального мастерства. Никакой отлаженной командной игры нет. Даже самые примитивные тактические схемы в игре отсутствуют. Индивидуальное мастерство Смолова, Джикии, Дивеева и, особенно, Сафонова. Результат = обидели карликов, вырвали у них очки. Заслуги Карпа тут никакой. Так что, убрать прощелыгу-нахлебника, экономия бюджета выйдет. Зачем там еще сидят со скучающими лицами Онопко с мутным Пысаревым? Смысла ведь нет. От слова "совсем"
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Из Твери Леха
1634143251
Да все правильно. Тряпка это. Капитанская повязка это последнее о чем нужно думать.
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