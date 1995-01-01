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    Карпин: «Капитанскую повязку нужно отменять. Это просто тряпочка, она ничего не дает. Джикия что с ней пихает, что без»

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему каждый матч меняет капитана национальной команды.

    «Из тех игроков, которые в матче со Словенией вышли на поле, многие уже были капитанами: Джикия, Кузяев, Баринов, Смолов. Поэтому надо было выбирать из тех, кто ещe не был. Если бы Сутормина меняли, то он бы отдал повязку кому-нибудь. Просто тому, мимо кого проходил.

    По второму кругу пока рано. Есть люди, которые ещe не были капитанами. В следующих матчах, скорее всего, будут новые капитаны.

    Такой практики нет нигде в мире? И что? Что в этом плохого? Зачем все об этом говорят? Мы решили так, и всe. Игроки сказали: «Мы так хотим». И Ионов был бы капитаном, если бы играл, и Головин. Может, ещe будут.

    Капитанскую повязку в футболе надо отменять — и вообще везде. Она ничего не даeт, просто ни о чeм. У кого повязка – вообще неважно, это просто висит тряпочка. Джикия, например, что с ней пихает, что без», – сказал Карпин.

    • Карпин принял сборную летом.
    • В пяти первых матчах на посту тренера он задействовал пять капитанов.
    • Карпин вывел сборную России как минимум в стыковые матчи за место на ЧМ-2022.

    За 5 матчей при Карпине в сборной России было больше капитанов, чем за 60 матчей при Романцеве

    Карпин: «Какие у меня рычаги по Дзюбе? В клубе он деньги получает, в сборной – нет. Не хочет быть в сборной – и не надо»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 13:21
    Комментарии18
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      Рейтинг: +12391

      ilichkadr 27 минут назад

      "Капитанскую повязку в футболе надо отменять"
      Ну, Валера тут ты дританул так дристанул. Капитаны есть везде, и не только в футболе. У капитана официальные функци и права, которых нет у игроков команды.

      1
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      Рейтинг: +25648

      silver29 > ilichkadr 17 минут назад

      Какие ?

      1
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      ...
      Рейтинг: +12391

      ilichkadr > silver29 5 минут назад

      Участие в жеребьёвке перед началом матча (чтобы определить ворота сторон и вводящую футбольный мяч в игру команду) и перед серией послематчевых одиннадцатиметровых ударов.
      Несёт ответственность за поведение игроков своей команды. Именно это позволяет судье переговорить с капитаном по поводу поведения игроков команды.
      P.S. Бесков и тот не чурался общения с игроками через капитана Р.Дасаева. В. Колотов у Лобановского. Были в командах ещё и вице-капитаны.
      Я к тому, что капитаном команды был лидер, а не нынешние капитанишки неизвестно за что назначенные. Валера херню сморозил, ему, как никому другому это свойственно.

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      Рейтинг: +25648

      silver29 > ilichkadr 2 минуты назад

      зачем ты мне скопировал мой же пост с начало ветки обсуждения ? Ничего существенного, кстати в футболе за разговоры с арбитром и капитан получит горчичник.

      0
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      Рейтинг: +7971

      Alekxei Z. 31 минуту назад

      А вот это бред.
      Карпин никогда не был капитаном , никогда не был лидером и вожаком команды,ему не дано понять значения КАПИТАНА.
      Игорь Нетто , Ринат Дасаев, да в каждой команде были капитаны-легенды.
      Беккенбауэр, Пассарела, Мальдини, Рой Кин и т.д.
      Карпин -мудак заявляя это.
      Просто в нашей сборной нет лидеров не в игре , не по характеру, все как на подбор, ничего особенного.

      4
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      Рейтинг: +1339

      22 raza chemp > Alekxei Z. 20 минут назад

      Сборная в 5 играх при карпине набрала из 15, 13 очков, идет на первом месте в непростой группе. Как минимум карпин и есть ее лидер. Что толку что у рукаку при усатом была повязка???

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      Рейтинг: +2592

      tarasofka > Alekxei Z. 12 минут назад

      вот тут рядом висит новость, в которой говорится о том, что при романцеве и карпин бывал капитаном сборной.

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      Рейтинг: +7971

      Alekxei Z. > 22 raza chemp 12 минут назад

      При чём здесь очки и капитанство ?
      У вас в голове каша. Весь мир идиоты и только все ждали прихода Карпина...
      После двух побед возомнил о себе лишнего , вот и несёт ху..ню всякую. Ещё песня про Валеру в раздевалке полный ппц !!! Второго Черчесова лепите , дебилы . Гордыня и не таких сгубила.

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      Рейтинг: +10208

      Cleaner > Alekxei Z. 9 минут назад

      Я вот, по старости своей, помню Карпина еще игроком. Психопат он был на поле. По современным правилам получал бы Валера красные карточки каждую игру за неспортивное поведение. И тренером он стал психопатичным. Только это не так в глаза бросается. Уважающий себя игрок сто раз подумает, идти ли ему в сборную, которой такой человек руководит. Даже спокойный Марио Фернандес не выдержал, ушел...

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      Рейтинг: +7971

      Alekxei Z. > Cleaner 2 минуты назад

      Он по жизни , самовлюблённый парень.
      Ну какие у него корифеи, нарцисс.

      0
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      Рейтинг: +10208

      Cleaner 31 минуту назад

      Вот уровень мышления Карпина. Отнять и поделить...(
      Валера, про ИГРУ сборной ХОТЬ СЛОВО напиши!

      3
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    • ...
      Рейтинг: +3373

      neveldomha 35 минут назад

      И главного тренера тоже нужно убирать. Зачем он нужен. Абсолютно ничего не решающая фигура. Так играть можно и с дядей Федей сантехником на бровке.

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      ...
      Рейтинг: +25648

      silver29 > neveldomha 34 минуты назад

      так убрали вроде чабана уже, просто тебя до тебя Федор не могли дозвониться

      1
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      Рейтинг: +25648

      silver29 43 минуты назад

      Может он и прав, в том же хоккее капитан хоть с арбитрами может поговорить без последствий нарваться на удаление, а футболе и этого нет, разве что разыграть стороны ворот и вымпел подарить сопернику.

      0
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      Рейтинг: +10208

      Cleaner > silver29 29 минут назад

      Валера СОЗНАТЕЛЬНО уводит разговор от ИГРЫ сборной, которой, как не было, так и нет. Переводит стрелки то на Дзюбу, то на капитанов команды! В этом весь Карпин...(((

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      Рейтинг: +25648

      silver29 > Cleaner 17 минут назад

      А чем он хуже черчесова при котором не было игры и гораздо хуже совсем не было результата, зато уводов от темы футбола на пресс-конференциях было завались ?

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      Рейтинг: +10208

      Cleaner > silver29 14 минут назад

      С тем, что у Черчесовской сборной не было игры, можно поспорить. Были разные периоды. Но сейчас у нас СЛАБЕЙШАЯ сборная за все время. А вот с этим уже не поспоришь...(

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      Рейтинг: +25648

      silver29 > Cleaner 9 минут назад

      а зачем спорить, достаточно посмотреть сколько очков мы с черчесовым взяли и посмотреть на 6-ть !!!!! лет его пребывания, у Карпина всего 2 месяца. Скажи честно тебе не нравится, что сборная на первом месте ? Зачем огульно критиковать человека, который приносит результат. Разве Карпин довел РФС до этого состояния ?

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