За 5 матчей при Карпине в сборной России было больше капитанов, чем за 60 матчей при Романцеве

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в течение своих пяти матчей в команде задействовал пять капитанов. Это больше, чем у рекордсмена России по играм на посту главного тренера Олега Романцева.

В своих 60 матчах в сборной Романцев задействовал четырех капитанов, включая Карпина.

Карпин принял сборную летом.

Он ее вывел как минимум в стыковые матчи за место на ЧМ-2022.

Следующий сбор России состоится в ноябре.

Карпин: «Вы уверены, что я продлю контракт со сборной? В клубе мне могут предложить больше денег»