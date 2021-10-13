За 5 матчей при Карпине в сборной России было больше капитанов, чем за 60 матчей при Романцеве

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в течение своих пяти матчей в команде задействовал пять капитанов. Это больше, чем у рекордсмена России по играм на посту главного тренера Олега Романцева.
В своих 60 матчах в сборной Романцев задействовал четырех капитанов, включая Карпина.
- Карпин принял сборную летом.
- Он ее вывел как минимум в стыковые матчи за место на ЧМ-2022.
- Следующий сбор России состоится в ноябре.
Карпин: «Вы уверены, что я продлю контракт со сборной? В клубе мне могут предложить больше денег»
Источник: «Спорт-Экспресс»