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    За 5 матчей при Карпине в сборной России было больше капитанов, чем за 60 матчей при Романцеве

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин в течение своих пяти матчей в команде задействовал пять капитанов. Это больше, чем у рекордсмена России по играм на посту главного тренера Олега Романцева.

    В своих 60 матчах в сборной Романцев задействовал четырех капитанов, включая Карпина.

    • Карпин принял сборную летом.
    • Он ее вывел как минимум в стыковые матчи за место на ЧМ-2022.
    • Следующий сбор России состоится в ноябре.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 11:35
    Комментарии6
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      Рейтинг: +2592

      tarasofka 23 минуты назад

      у романцева, по сути, всегда был только один капитан - онопка. других в упор не видел.

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      Рейтинг: +10208

      Cleaner 2 часа назад

      Больше о Карпине и сказать то нечего...

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      Рейтинг: +6073

      vladik12 > Cleaner 1 час назад

      Посмотрим, как заговоришь в ноябре. Когда будешь в дрова пьяный, празднуя выход на ЧМ с первого места в группе.

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      Рейтинг: +730

      сутулая собака и лисы > vladik12 1 час назад

      не думаю,что это чмо способно радоваться чужим успехам, он гнилой человечек с маленькой буквы

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      Рейтинг: +10208

      Cleaner > vladik12 1 час назад

      Вашими бы устами да мёд пить...

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      Рейтинг: +10208

      Cleaner > сутулая собака и лисы 1 час назад

      Я на своем веку столько "карпиных" видел, что случайным победам не верю. Ну да Вы молодой и умный, радуйтесь пока Валериным отскокам...

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