Карпин: «Вы уверены, что я продлю контракт со сборной? В клубе мне могут предложить больше денег»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин не уверен, что останется в команде по окончании контракта. Он истекает в декабре.

– Есть уверенность, что если пройдeте на ЧМ-2022, то контракт продлят?

– Нет.

– Но вы получали какие-то сигналы от руководства РФС?

– Нет. А вы уверены, что я продлю контракт, если предложат?

– А почему вы можете не захотеть?

– Как вариант: мне предложат возглавить клуб, срок контракта – больше, денег – тоже больше. Ну чисто гипотетически.

– А у вас сейчас уже есть понимание, где работать вам комфортнее – в клубе или в сборной?

– Я не могу сказать, что тренировать сборную – моe, а клуб – не моe. И наоборот тоже не скажу. Мне и так, и так комфортно.