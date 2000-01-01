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    Карпин: «Вы уверены, что я продлю контракт со сборной? В клубе мне могут предложить больше денег»

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин не уверен, что останется в команде по окончании контракта. Он истекает в декабре.

    – Есть уверенность, что если пройдeте на ЧМ-2022, то контракт продлят?

    – Нет.

    – Но вы получали какие-то сигналы от руководства РФС?

    – Нет. А вы уверены, что я продлю контракт, если предложат?

    – А почему вы можете не захотеть?

    – Как вариант: мне предложат возглавить клуб, срок контракта – больше, денег – тоже больше. Ну чисто гипотетически.

    – А у вас сейчас уже есть понимание, где работать вам комфортнее – в клубе или в сборной?

    – Я не могу сказать, что тренировать сборную – моe, а клуб – не моe. И наоборот тоже не скажу. Мне и так, и так комфортно.

    • Карпин принял сборную летом.
    • Он ее вывел как минимум в стыковые матчи за место на ЧМ-2022.
    • Следующий сбор России состоится в ноябре.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1925

      kvm 3 минуты назад

      Валера тролит бомжеДюкова...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +491

      111ax 18 минут назад

      идиотские вопросы от журналюги

      1
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    • ...
      Рейтинг: +17284

      derrik2000 51 минуту назад

      Карпин опять жеманится.
      Как девица на выданье.

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      Рейтинг: +657

      GammiD > derrik2000 40 минут назад

      ДА фарт не хочет спугнуть. Обычно как подписывают долгосрочный контракт, так сразу в жопу все катится, Капело, Чабан....

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      Рейтинг: +17284

      derrik2000 > GammiD 38 минут назад

      "Обычно как подписывают долгосрочный контракт, так сразу в жопу все катится, Капело, Чабан...."

      Значит, пусть шабашником работает: матч сыграли - получил бабло. ))

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