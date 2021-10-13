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  • Карпин: «Вы уверены, что я продлю контракт со сборной? В клубе мне могут предложить больше денег»

Карпин: «Вы уверены, что я продлю контракт со сборной? В клубе мне могут предложить больше денег»

13 октября 2021, 10:11
24

Главный тренер сборной России Валерий Карпин не уверен, что останется в команде по окончании контракта. Он истекает в декабре.

– Есть уверенность, что если пройдeте на ЧМ-2022, то контракт продлят?

– Нет.

– Но вы получали какие-то сигналы от руководства РФС?

– Нет. А вы уверены, что я продлю контракт, если предложат?

– А почему вы можете не захотеть?

– Как вариант: мне предложат возглавить клуб, срок контракта – больше, денег – тоже больше. Ну чисто гипотетически.

– А у вас сейчас уже есть понимание, где работать вам комфортнее – в клубе или в сборной?

– Я не могу сказать, что тренировать сборную – моe, а клуб – не моe. И наоборот тоже не скажу. Мне и так, и так комфортно.

  • Карпин принял сборную летом.
  • Он ее вывел как минимум в стыковые матчи за место на ЧМ-2022.
  • Следующий сбор России состоится в ноябре.

Источник: «Чемпионат»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия. Премьер-лига Россия Карпин Валерий
Комментарии (24)
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derrik2000
1634110281
Карпин опять жеманится. Как девица на выданье.
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111ax
1634112318
идиотские вопросы от журналюги
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kvm
1634113182
Валера тролит бомжеДюкова...
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alex1951
1634113635
Почему не сообщается ,от кого это интервью? Карпушу явно провоцируют , намекают ,вот ,кто нам нужен..... А Валерыч ,спокойно и приземленно (в своем стиле) и ответил.... Под стать журналюге ,а тот ,так НИХ и не понял)))
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Старикан
1634119332
Карпин всегда говорит, что думает и не стесняется поднимать вопросы зарплаты! Да и хр.ен ли стесняться: что-то я особо альтруистов в футболе не наблюдаю...
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моэм
1634120077
Думаю всё это по большому счёту гипотетическая лабуда от провокаторов журнашлюшек , пытающихся нашкрести побольше грязи , ведь здесь НИ СЛОВА про сам футбол ... и в ответах Карпина не вижу ничего серьёзного...он просто ляпал , лишь бы те побыстрее от...сь от него.
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vladimir-7
1634120139
Никто и не сомневается, что ты один, из всех возможных наших тренеров, мечтаешь остаться в сборной, чего кривить душой, сам понимаешь в РПЛ тебя никто не пригласит, а в ФНЛ, ты и сам не пойдешь, поэтому будешь держаться за сборную, как за спасательный круг в твоей карьере тренера.
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Chehofff
1634124900
О, уже начинает "стелить соломку", когда его за конфликт с Дзюбой выкиздят из сборной.
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rash1959
1634140930
Да карпуша похоже звезду поймал. Возмёшся за контракт, да ещё и причмокивать будешь. Походу ему пора взад, в Ростов, только и там он нах уже не нужен.
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Урия Гип
1634157778
Хорошо бы в сборную компетентного тренера. Никак не Карпина. С неимоверным трудом и с большим везением обыграли Словению (Вовсе не Испанию, Италию или Германию) и так обнаглел...
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