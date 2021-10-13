Карпин: «Вы уверены, что я продлю контракт со сборной? В клубе мне могут предложить больше денег»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин не уверен, что останется в команде по окончании контракта. Он истекает в декабре.
– Есть уверенность, что если пройдeте на ЧМ-2022, то контракт продлят?
– Нет.
– Но вы получали какие-то сигналы от руководства РФС?
– Нет. А вы уверены, что я продлю контракт, если предложат?
– А почему вы можете не захотеть?
– Как вариант: мне предложат возглавить клуб, срок контракта – больше, денег – тоже больше. Ну чисто гипотетически.
– А у вас сейчас уже есть понимание, где работать вам комфортнее – в клубе или в сборной?
– Я не могу сказать, что тренировать сборную – моe, а клуб – не моe. И наоборот тоже не скажу. Мне и так, и так комфортно.
- Карпин принял сборную летом.
- Он ее вывел как минимум в стыковые матчи за место на ЧМ-2022.
- Следующий сбор России состоится в ноябре.
Источник: «Чемпионат»