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    В полиции Марибора сообщили, что в нападении на россиян участвовал один словенский фанат

    Стали известны подробности нападения на российских болельщиков в Мариборе после матча отбора ЧМ-2022.

    Ранее болельщик по имени Роман сообщил, что «в темноте на одной из улиц на нас со спины напали местные: начали валить на землю и избивать».

    «После матча три иностранных болельщика направились от стадиона «Людски врт» к съемной квартире в центре города. Возле стадиона к ним подбежал неизвестный мужчина, повалил на землю одного из фанатов, ударил его ногой и сбежал.

    Гражданин России получил легкую травму, ему предложили медицинскую помощь, оказали ее на месте и в больнице, откуда он был выписан в тот же вечер.

    Мы должны подчеркнуть, что атака была единичным случаем, а не случаем противостояния между фанатами», – приводит слова мариборской полиции РБК.

    Фанаты сборной Словении избили российских болельщиков после матча в Мариборе

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    Источник: РБК

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    Сегодня, 17:37
    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      d с 21 минуту назад

      Пpогнозы футбольныx матчей bet-org.ru

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      Рейтинг: +9980

      Вомбат 36 минут назад

      Итак, один неизвестный фанат напал на троих русских, пнул одного и убег. Почему другие двое его не догнали? Наверное все были пьяны, они же русские. Как можно так пнуть, чтобы у пострадавшего оказался перелом плеча? Тот просто упал неудачно. Почему вы называете это легкой травмой, если в больнице скорой помощи Марибора ему предложили сделать операцию? Просто у нас в Словении такие врачи - чуть что сразу операцию делают. Потому что мы очень добрые и благородные. Не то, что русские!

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