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  • В полиции Марибора сообщили, что в нападении на россиян участвовал один словенский фанат

В полиции Марибора сообщили, что в нападении на россиян участвовал один словенский фанат

13 октября 2021, 17:37
2

Стали известны подробности нападения на российских болельщиков в Мариборе после матча отбора ЧМ-2022.

Ранее болельщик по имени Роман сообщил, что «в темноте на одной из улиц на нас со спины напали местные: начали валить на землю и избивать».

«После матча три иностранных болельщика направились от стадиона «Людски врт» к съемной квартире в центре города. Возле стадиона к ним подбежал неизвестный мужчина, повалил на землю одного из фанатов, ударил его ногой и сбежал.

Гражданин России получил легкую травму, ему предложили медицинскую помощь, оказали ее на месте и в больнице, откуда он был выписан в тот же вечер.

Мы должны подчеркнуть, что атака была единичным случаем, а не случаем противостояния между фанатами», – приводит слова мариборской полиции РБК.

Фанаты сборной Словении избили российских болельщиков после матча в Мариборе

Источник: РБК
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Словения
Комментарии (2)
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Вомбат
1634138920
Итак, один неизвестный фанат напал на троих русских, пнул одного и убег. Почему другие двое его не догнали? Наверное все были пьяны, они же русские. Как можно так пнуть, чтобы у пострадавшего оказался перелом плеча? Тот просто упал неудачно. Почему вы называете это легкой травмой, если в больнице скорой помощи Марибора ему предложили сделать операцию? Просто у нас в Словении такие врачи - чуть что сразу операцию делают. Потому что мы очень добрые и благородные. Не то, что русские!
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vadikrew
1634141688
Нужно тщательнее провести расследование, может он сам себя так, а словенцы вообще не при чём!?
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