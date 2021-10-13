В полиции Марибора сообщили, что в нападении на россиян участвовал один словенский фанат

Стали известны подробности нападения на российских болельщиков в Мариборе после матча отбора ЧМ-2022.

Ранее болельщик по имени Роман сообщил, что «в темноте на одной из улиц на нас со спины напали местные: начали валить на землю и избивать».

«После матча три иностранных болельщика направились от стадиона «Людски врт» к съемной квартире в центре города. Возле стадиона к ним подбежал неизвестный мужчина, повалил на землю одного из фанатов, ударил его ногой и сбежал.

Гражданин России получил легкую травму, ему предложили медицинскую помощь, оказали ее на месте и в больнице, откуда он был выписан в тот же вечер.

Мы должны подчеркнуть, что атака была единичным случаем, а не случаем противостояния между фанатами», – приводит слова мариборской полиции РБК.

Россия обыграла Словению со счетом 2:1.

Команда Валерия Карпина лидирует в группе, опережая хорватов на два очка.

лидирует в группе, опережая хорватов на два очка. Сборная гарантировала себе участие в стыковых матчах за выход на ЧМ-2022.

Фанаты сборной Словении избили российских болельщиков после матча в Мариборе