Фанаты сборной Словении избили российских болельщиков после матча в Мариборе

Словенские фанаты напали на болельщиков из России после матча отбора ЧМ-2022, который проходил в Мариборе.

«Нас было пять человек. После игры вышли со стадиона и пошли пешком в отель. Шли без цветов сборной России. В темноте на одной из улиц на нас со спины напали местные: начали валить на землю и избивать.

Досталось всем, но одного из наших парней серьезно избили – его доставили в больницу, где зафиксировали переломы и множественные ушибы. Врачи предложили сделать операцию сегодня-завтра, но он решил отказаться, так как был рейс в Россию. Сейчас он летит домой.

Естественно, такое не осталось незамеченным полицией. Они оформили протокол», – рассказал болельщик Роман.

Россия обыграла Словению со счетом 2:1.

Команда Валерия Карпина лидирует в группе, опережая хорватов на два очка.

лидирует в группе, опережая хорватов на два очка. Сборная гарантировала себе участие в стыковых матчах за выход на ЧМ-2022.