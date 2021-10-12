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    Фанаты сборной Словении избили российских болельщиков после матча в Мариборе

    Словенские фанаты напали на болельщиков из России после матча отбора ЧМ-2022, который проходил в Мариборе.

    «Нас было пять человек. После игры вышли со стадиона и пошли пешком в отель. Шли без цветов сборной России. В темноте на одной из улиц на нас со спины напали местные: начали валить на землю и избивать.

    Досталось всем, но одного из наших парней серьезно избили – его доставили в больницу, где зафиксировали переломы и множественные ушибы. Врачи предложили сделать операцию сегодня-завтра, но он решил отказаться, так как был рейс в Россию. Сейчас он летит домой.

    Естественно, такое не осталось незамеченным полицией. Они оформили протокол», – рассказал болельщик Роман.

    • Россия обыграла Словению со счетом 2:1.
    • Команда Валерия Карпина лидирует в группе, опережая хорватов на два очка.
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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 11:26
    Комментарии22
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      Рейтинг: +21456

      DOCTOR PENALTY 17 минут назад

      Со спины...Скоты. Не удивлюсь, если это были уроды из известной бывшей республики СССР.

      0
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      Рейтинг: +2867

      Иван Петров 1986 1 час назад

      Сидели бы дома и никто бы вас не побил.

      2
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      Рейтинг: +756

      Lilipyt > Иван Петров 1986 10 минут назад

      Если у тебя все развлечение двор, тогда тебя жаль. Ты тоже ходишь по своей улице вылавливаешь иностранца и после избиения говоришь: "Сидел бы дома и ни кто вас не побил"?!

      0
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      Рейтинг: +2218

      Красногорск_Фан 1 час назад

      Перечитал несколько раз. не написано - напали болельщики сборной Словении в одежде сборной Словении, распевая гимн Словении. Кто-то напал со спины? Уверенно определили что местные. Каким органом чувств. Мутная история. Что в любом случае не оправдывает действия нападавших.

      0
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      Рейтинг: +429

      vsolon > Красногорск_Фан 1 час назад

      дурочку не включай

      1
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      Рейтинг: +856

      SuperNils > Красногорск_Фан 53 минуты назад

      Согласен. Может, это было русское быдло, тоже прилетевшее на матч. Одно быдло охватило от другого.

      1
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      Рейтинг: +756

      Lilipyt > Красногорск_Фан 16 минут назад

      Просто дуре вроде тебя не понять, что люди когда гуляют разговаривают. Тут можно сразу определить из какой страны человек по речи. Поэтому мутный только ты.

      0
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      Рейтинг: +756

      Lilipyt > SuperNils 15 минут назад

      Да не, там нет русского быдла. Ты же с родственниками дома остался.

      0
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      Рейтинг: +23430

      slavutiq70 1 час назад

      Гейропа , только кричать могут о культуре и порядочности , а на деле свинство ещё то ,,,,вся грязь что у нас есть пришла от туда в том числе и все эти фанатские драки и прочая фанатская дурь ,,,,

      2
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      Рейтинг: +1136

      моэм 1 час назад

      Пошли прогуляться по чужой улице ... идиоты ... в наше время только за одно это можно было огрести ... а тут ещё и в чужом городе в чужой стране , футболистов которой только что лишили последнего шанса на ЧМ ... думаю , чтобы душу отвести , эти орлы , "приняв на грудь" уже кому то из своих накостыляли ... а тут такая удача , попались сами виновники их горя , тут уж грех было не навалять ...лично я в этой ситуации однозначно заказал бы такси ...зачем собак то дразнить было ?

      0
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      Рейтинг: +3523

      Snek 1 час назад

      А что вы хотели от словенцев? Если они Гитлера встречали с парадом, потом СССР встречали с парадом, а теперь пишут "Смерть фашистам", "Смерть коммунистам". Лет через 10-20 будут писать "Смерть демократам".
      Менталитет у людей с гнильцой, проигрывать не умеют.

      7
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      Рейтинг: +548

      dragoon000320 > Snek 36 минут назад

      свали отсюда, народ не в ответе за пару таких дебилов. И хватит вообще по любому поводу в историю лезть. История создана для того чтобы учиться на ошибках а не разжигать межнациональную рознь

      1
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      Рейтинг: +32

      poliksmile > Snek 29 минут назад

      Был и в Словакии и в Словении. Там хорошо к русским относятся. Видел много памятников времён второй мировой с благодарностью советским солдатам.

      1
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      Рейтинг: +3523

      Snek > poliksmile 20 минут назад

      Ты Словакию и Словению не путай - это разные страны во всём.

      0
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      Рейтинг: +3523

      Snek > dragoon000320 15 минут назад

      Да нет никакой межнациональной розни, это ты её сам только что придумал.
      Я написал факты, ну а все вытекающие обстоятельства - эти факты просто подтверждают.

      0
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      Рейтинг: +219

      ussr064 2 часа назад

      Вот она европейская хвалёная культура и гостеприимство ,,,

      4
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      ...
      Рейтинг: +28778

      VVM1964 > ussr064 19 минут назад

      " В любой семье не без уродов " (((

      0
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      Рейтинг: +68

      Arturashvilli 2 часа назад

      Европа в футбол только открыто играет, всё остальное со спины

      2
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      Рейтинг: +471

      БОМЖАРНИК 2 часа назад

      Звери сук@

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +10634

      NewLife 2 часа назад

      Это мерзко. Уверен нормальные словенцы это осудят и накажут тварей.

      6
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      Рейтинг: +2194

      ALEX ML > NewLife 1 час назад

      Как их отличить? Надо при встрече тут тоже культурно наказать

      0
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      Рейтинг: +756

      Lilipyt > ALEX ML 13 минут назад

      не скоро эта ответка будет. Так же это бессмысленно.

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