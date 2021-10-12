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  • Фанаты сборной Словении избили российских болельщиков после матча в Мариборе

Фанаты сборной Словении избили российских болельщиков после матча в Мариборе

12 октября 2021, 11:26
31

Словенские фанаты напали на болельщиков из России после матча отбора ЧМ-2022, который проходил в Мариборе.

«Нас было пять человек. После игры вышли со стадиона и пошли пешком в отель. Шли без цветов сборной России. В темноте на одной из улиц на нас со спины напали местные: начали валить на землю и избивать.

Досталось всем, но одного из наших парней серьезно избили – его доставили в больницу, где зафиксировали переломы и множественные ушибы. Врачи предложили сделать операцию сегодня-завтра, но он решил отказаться, так как был рейс в Россию. Сейчас он летит домой.

Естественно, такое не осталось незамеченным полицией. Они оформили протокол», – рассказал болельщик Роман.

  • Россия обыграла Словению со счетом 2:1.
  • Команда Валерия Карпина лидирует в группе, опережая хорватов на два очка.
  • Сборная гарантировала себе участие в стыковых матчах за выход на ЧМ-2022.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: «Р-Спорт»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Словения
Комментарии (31)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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NewLife
1634028045
Это мерзко. Уверен нормальные словенцы это осудят и накажут тварей.
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Arturashvilli
1634029386
Европа в футбол только открыто играет, всё остальное со спины
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ussr064
1634029414
Вот она европейская хвалёная культура и гостеприимство ,,,
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Snek
1634029892
А что вы хотели от словенцев? Если они Гитлера встречали с парадом, потом СССР встречали с парадом, а теперь пишут "Смерть фашистам", "Смерть коммунистам". Лет через 10-20 будут писать "Смерть демократам". Менталитет у людей с гнильцой, проигрывать не умеют.
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slavа0508
1634031841
Гейропа , только кричать могут о культуре и порядочности , а на деле свинство ещё то ,,,,вся грязь что у нас есть пришла от туда в том числе и все эти фанатские драки и прочая фанатская дурь ,,,,
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Красногорск_Фан
1634032428
Перечитал несколько раз. не написано - напали болельщики сборной Словении в одежде сборной Словении, распевая гимн Словении. Кто-то напал со спины? Уверенно определили что местные. Каким органом чувств. Мутная история. Что в любом случае не оправдывает действия нападавших.
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Иван Петров 1986
1634032603
Сидели бы дома и никто бы вас не побил.
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DOCTOR PENALTY
1634035610
Со спины...Скоты. Не удивлюсь, если это были уроды из известной бывшей республики СССР.
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aaaaahhhh
1634036817
чисто по европейски - сзади, толпой. - все в лучших традициях цивилизованного мира:)))
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Loko_Roma
1634037226
Со спины, будто у нас по другому, вызывают на дуэль чтоле, не смешите
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