Фанаты сборной Словении избили российских болельщиков после матча в Мариборе

Со спины...Скоты. Не удивлюсь, если это были уроды из известной бывшей республики СССР.
Словенские фанаты напали на болельщиков из России после матча отбора ЧМ-2022, который проходил в Мариборе.
«Нас было пять человек. После игры вышли со стадиона и пошли пешком в отель. Шли без цветов сборной России. В темноте на одной из улиц на нас со спины напали местные: начали валить на землю и избивать.
Досталось всем, но одного из наших парней серьезно избили – его доставили в больницу, где зафиксировали переломы и множественные ушибы. Врачи предложили сделать операцию сегодня-завтра, но он решил отказаться, так как был рейс в Россию. Сейчас он летит домой.
Естественно, такое не осталось незамеченным полицией. Они оформили протокол», – рассказал болельщик Роман.
- Россия обыграла Словению со счетом 2:1.
- Команда Валерия Карпина лидирует в группе, опережая хорватов на два очка.
- Сборная гарантировала себе участие в стыковых матчах за выход на ЧМ-2022.
После матча был прыжок со спины от местных.Все время после матча и почти до утра провели в Maribor University Medical Centre.У одного из наших серьезные повреждения с переломами и прочим. pic.twitter.com/07eYIQeD0i— Угодник (@UgodnikOnTour) October 12, 2021