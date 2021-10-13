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    Сборная Дании пивом отметила выход на ЧМ-2022

    После победы над Австрией в отборе ЧМ-2022 сборная Дании отпраздновала досрочный выход в финальную часть турнира. В праздновании поучаствовали и фанаты.

    Игроки облили главного тренера Каспера Хьюлманда пивом, а также сами его пили.

    • Датчане выиграли все 8 матчей отбора с общим счетом 27:0.
    • Дания стала 2-й командой, которая пробилась на чемпионат мира. Ранее это удалось сборной Германии.
    • Датчане – полуфиналисты последнего Евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Матч ТВ»

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    Сегодня, 09:47
    Комментарии2
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      Рейтинг: +6072

      vladik12 40 минут назад

      Надеюсь, в ноябре и мы так же отпразднуем!

      0
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      Рейтинг: +8213

      САДЫЧОК 1 час назад

      Очень впечатляет !

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