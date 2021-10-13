Сборная Дании пивом отметила выход на ЧМ-2022

После победы над Австрией в отборе ЧМ-2022 сборная Дании отпраздновала досрочный выход в финальную часть турнира. В праздновании поучаствовали и фанаты.

Игроки облили главного тренера Каспера Хьюлманда пивом, а также сами его пили.

Датчане выиграли все 8 матчей отбора с общим счетом 27:0.

Дания стала 2-й командой, которая пробилась на чемпионат мира. Ранее это удалось сборной Германии.

Датчане – полуфиналисты последнего Евро.