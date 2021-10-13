Сборная Дании пивом отметила выход на ЧМ-2022

Надеюсь, в ноябре и мы так же отпразднуем!
После победы над Австрией в отборе ЧМ-2022 сборная Дании отпраздновала досрочный выход в финальную часть турнира. В праздновании поучаствовали и фанаты.
Игроки облили главного тренера Каспера Хьюлманда пивом, а также сами его пили.
- Датчане выиграли все 8 матчей отбора с общим счетом 27:0.
- Дания стала 2-й командой, которая пробилась на чемпионат мира. Ранее это удалось сборной Германии.
- Датчане – полуфиналисты последнего Евро.
Выйти на ЧМОблить пивом тренера прямо на полеПригубить пенного у фанатовФоткаться со зрителямиДатчане заслужили абсолютно всe из этого списка после впечатляющей победной серии – 8/8Getty Images pic.twitter.com/ueOYSzbXgw— Матч ТВ (@MatchTV) October 13, 2021