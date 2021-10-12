Карпин: «Словения почти два года не пропускала с угловых. Взял игроков на слабо»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о голах в ворота Словении (2:1) в матче отбора ЧМ-2022.

«Сам гол Джикии получился нестандартным, необычным для центрального защитника. Этот стандарт наигрывали. Но замкнул в таком виде. Что получился стандарт, это радует.

Отмечали, что два года почти Словения не пропускает с угловых. Перед матчем сказал игрокам: «Давайте сделаем так, чтобы пропустили». Взял их на слабо. И они забили два», – сказал Карпин.

Оба гола в ворота Словении забили центральные защитники – Георгий Джикия и Игорь Дивеев .

. Россия лидирует в группе, опережая хорватов на два очка.

Сборная гарантировала себе участие в стыковых матчах за выход на ЧМ-2022.

Джикия – о голе в ворота Словении: «Интересно, где наши нападающие?»

Карпин: «Доволен результатом, но намного больше доволен игрой»