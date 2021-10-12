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  • Джикия – о голе в ворота Словении: «Интересно, где наши нападающие?»

Джикия – о голе в ворота Словении: «Интересно, где наши нападающие?»

12 октября 2021, 00:20
11

Защитник сборной России Георгий Джикия дал комментарий после победного матча со Словенией (2:1) в отборе ЧМ-2022. Он забил гол в ворота словенцев ударом через себя.

«Конечно, к такому мячу не готовился. Моя задача была простая – попасть по мячу. И желательно по воротам.

Мы были готовы к такой игре. Что будет очень тяжелая игра. В игровом эпизоде мне досталось, но ничего страшного.

Понимали, что будет много навалов. Сопернику очень была нужна победа. Хочу всех ребят отметить. Бились, как львы. Все – молодцы.

Защитники забивают? Интересно, где нападающие? У Дивеева небольшая травма, надеюсь он скоро вернется», – сказал Джикия.

  • Россия лидирует в группе, опережая хорватов на два очка.
  • Сборная гарантировала себе участие в стыковых матчах за выход на ЧМ-2022.
  • В оставшихся двух турах россияне сыграют дома с Кипром и с Хорватией на выезде.

Источник: «Матч ТВ»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия
Комментарии (11)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Бриг
1633987856
Не надо было так говорить на публику. Нападающие делали работу защитников, с которой те не всегда справляются.
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Garrincha58
1633988231
где они, а они у нас есть вообще
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ivany4
1633990950
Как где? Перед телевизором, рукоблудством форму набирают.)) Жора, можно и по-тролить, немного. Главное, чтоб это на игре не сказывалось.
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житель СПб
1634012612
И мне тоже интересно!
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oyabun
1634012831
Жора очень правильный вопрос задал. У меня по ходу игры был точно такой же.
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Из Твери Леха
1634017280
Ну Смолов в принципе старался, бегал, даже бить пытался. Ему бы еще Кержакова в себе разбудить, чтобы бить вообще всегда, удар какой-никакой у него есть. А вот выход Зе Болотного мне вообще не понятен. Это какое-то недоразумение. Понравилось как Бакаев с Кузяевым взаимодействовали. Баринов неплох. Джикия в целом косячит, дает бить из-под себя, но голом реабилитировался. Сутормин очень неплохо по флангам подключался. А вот Миранчук просто никакой. Да и Фомин тоже слабовато, запорол пару моментов, но в то же время голевой пас отдал.
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Старикан
1634018929
Надо молодежь подтягивать! От смоловых и болотных много толку не будет...
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Дедуктор
1634019490
Джикия - красавчик Настоящий лидер команды. Може, Карпу поискать другого защитника, а Джорджа в атаку отрядить? Всяко лучше будет Смолова с Зе.
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