Джикия – о голе в ворота Словении: «Интересно, где наши нападающие?»

Защитник сборной России Георгий Джикия дал комментарий после победного матча со Словенией (2:1) в отборе ЧМ-2022. Он забил гол в ворота словенцев ударом через себя.

«Конечно, к такому мячу не готовился. Моя задача была простая – попасть по мячу. И желательно по воротам.

Мы были готовы к такой игре. Что будет очень тяжелая игра. В игровом эпизоде мне досталось, но ничего страшного.

Понимали, что будет много навалов. Сопернику очень была нужна победа. Хочу всех ребят отметить. Бились, как львы. Все – молодцы.

Защитники забивают? Интересно, где нападающие? У Дивеева небольшая травма, надеюсь он скоро вернется», – сказал Джикия.