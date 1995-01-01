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    Джикия – о голе в ворота Словении: «Интересно, где наши нападающие?»

    Защитник сборной России Георгий Джикия дал комментарий после победного матча со Словенией (2:1) в отборе ЧМ-2022. Он забил гол в ворота словенцев ударом через себя.

    «Конечно, к такому мячу не готовился. Моя задача была простая – попасть по мячу. И желательно по воротам.

    Мы были готовы к такой игре. Что будет очень тяжелая игра. В игровом эпизоде мне досталось, но ничего страшного.

    Понимали, что будет много навалов. Сопернику очень была нужна победа. Хочу всех ребят отметить. Бились, как львы. Все – молодцы.

    Защитники забивают? Интересно, где нападающие? У Дивеева небольшая травма, надеюсь он скоро вернется», – сказал Джикия.

    • Россия лидирует в группе, опережая хорватов на два очка.
    • Сборная гарантировала себе участие в стыковых матчах за выход на ЧМ-2022.
    • В оставшихся двух турах россияне сыграют дома с Кипром и с Хорватией на выезде.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +61

      Gasanov Хачик 27 минут назад

      Вай падкалол грузин! Мы с дядей Рамазаном думали што тибя сламали в начяли игры а ты ухо сваё паличил и начил там впириди пат хвост этим славенцам засажывать! Ты как кинконг бился сиводьня. Што ты за пирсанаш такой!

      0
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      Рейтинг: +9205

      ivany4 36 минут назад

      Как где?
      Перед телевизором, рукоблудством форму набирают.))
      Жора, можно и по-тролить, немного. Главное, чтоб это на игре не сказывалось.

      1
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      Рейтинг: +14600

      Garrincha58 1 час назад

      где они, а они у нас есть вообще

      0
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      Рейтинг: +2115

      Бриг 1 час назад

      Не надо было так говорить на публику. Нападающие делали работу защитников, с которой те не всегда справляются.

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