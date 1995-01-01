Джикия – о голе в ворота Словении: «Интересно, где наши нападающие?»

Вай падкалол грузин! Мы с дядей Рамазаном думали што тибя сламали в начяли игры а ты ухо сваё паличил и начил там впириди пат хвост этим славенцам засажывать! Ты как кинконг бился сиводьня. Што ты за пирсанаш такой!
Защитник сборной России Георгий Джикия дал комментарий после победного матча со Словенией (2:1) в отборе ЧМ-2022. Он забил гол в ворота словенцев ударом через себя.
«Конечно, к такому мячу не готовился. Моя задача была простая – попасть по мячу. И желательно по воротам.
Мы были готовы к такой игре. Что будет очень тяжелая игра. В игровом эпизоде мне досталось, но ничего страшного.
Понимали, что будет много навалов. Сопернику очень была нужна победа. Хочу всех ребят отметить. Бились, как львы. Все – молодцы.
Защитники забивают? Интересно, где нападающие? У Дивеева небольшая травма, надеюсь он скоро вернется», – сказал Джикия.
- Россия лидирует в группе, опережая хорватов на два очка.
- Сборная гарантировала себе участие в стыковых матчах за выход на ЧМ-2022.
- В оставшихся двух турах россияне сыграют дома с Кипром и с Хорватией на выезде.