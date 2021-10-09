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  • Дюпин не полетит в Словению по решению тренеров сборной России

Дюпин не полетит в Словению по решению тренеров сборной России

9 октября 2021, 22:29
9

Вратарь сборной России Юрий Дюпин не сыграет в отборочном матче ЧМ-2022 против Словении. Дело не в травме.

«Тренерский штаб сборной решил не везти в Марибор четыре вратаря, учитывая, что в заявку на игру будет внесено три голкипера.

33-летний футболист уже попрощался с партнерами и покинул отель, в котором в Казани остановилась сборная России», – сообщил РФС.

  • Накануне в матче против Словакии ворота России защищал Матвей Сафонов.
  • Дюпин за сборную не играл ни разу.
  • В сезоне РПЛ у Дюпина 10 матчей, 11 пропущенных голов.

Источник: РФС
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия. Премьер-лига Рубин Словения Россия Дюпин Юрий
Комментарии (9)
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bfdgbfd
1633809892
decision of the coaches
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DOCTOR PENALTY
1633817878
Несправедливо. Дюпин больше заслуживает место в сборной, чем Лунёв.
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Вомбат
1633850610
Согласен. Дюпин слишком хорош для такой команды. Только по этой логике надо было бы и Сафонова отцепить. Пусть бы в сборной оставались вратарь без игровой практики и травмированный вратарь, играющий на уколах.
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Vitaga
1633850993
Дюпин на данный момент лучший воротчик в России
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житель СПб
1633853800
Я бы наоборот, считал номером 1 - Сафонова, номером 2 - Дюпина.
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zigbert
1633868591
Отсутствие опыта игры за сборную и стало скорей всего главной причиной отказа Дюпину.
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