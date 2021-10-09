Дюпин не полетит в Словению по решению тренеров сборной России

Вратарь сборной России Юрий Дюпин не сыграет в отборочном матче ЧМ-2022 против Словении. Дело не в травме.

«Тренерский штаб сборной решил не везти в Марибор четыре вратаря, учитывая, что в заявку на игру будет внесено три голкипера.

33-летний футболист уже попрощался с партнерами и покинул отель, в котором в Казани остановилась сборная России», – сообщил РФС.