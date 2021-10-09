Дюпин не полетит в Словению по решению тренеров сборной России

Вратарь сборной России Юрий Дюпин не сыграет в отборочном матче ЧМ-2022 против Словении. Дело не в травме.
«Тренерский штаб сборной решил не везти в Марибор четыре вратаря, учитывая, что в заявку на игру будет внесено три голкипера.
33-летний футболист уже попрощался с партнерами и покинул отель, в котором в Казани остановилась сборная России», – сообщил РФС.
- Накануне в матче против Словакии ворота России защищал Матвей Сафонов.
- Дюпин за сборную не играл ни разу.
- В сезоне РПЛ у Дюпина 10 матчей, 11 пропущенных голов.
Источник: РФС