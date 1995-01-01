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    Дюпин не полетит в Словению по решению тренеров сборной России

    Вратарь сборной России Юрий Дюпин не сыграет в отборочном матче ЧМ-2022 против Словении. Дело не в травме.

    «Тренерский штаб сборной решил не везти в Марибор четыре вратаря, учитывая, что в заявку на игру будет внесено три голкипера.

    33-летний футболист уже попрощался с партнерами и покинул отель, в котором в Казани остановилась сборная России», – сообщил РФС.

    • Накануне в матче против Словакии ворота России защищал Матвей Сафонов.
    • Дюпин за сборную не играл ни разу.
    • В сезоне РПЛ у Дюпина 10 матчей, 11 пропущенных голов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: РФС

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    Сегодня, 22:29
    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      bfdgbfd 39 минут назад

      decision of the coaches

      0
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      Рейтинг: +10

      bfdgbfd 42 минуты назад

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