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    Отбор ЧМ-2022. Швейцария Якина благодаря голу Цубера обыграла Северную Ирландию, Литва в матче с Болгарией добилась первой победы

    Сборная Литвы впервые победила в текущем отборе ЧМ-2022. Дома литовцы оказались сильнее сборной Болгарии. Несмотря на заработанные три очка, команда замыкает группу.

    Дубль оформил бывший форвард «Динамо» Федор Черных.

    Сборная Швейцарии под руководством бывшего главного тренера «Спартака» Мурата Якина переиграла Северную Ирландию. Победный мяч забил экс-игрок ЦСКА Стивен Цубер.

    Отбор ЧМ-2022. Европа. Группа С

    Литва – Болгария – 3:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Ласицкас, 18; 1:1 – Десподов, 64; 2:1 – Черных, 82; 3:1 – Черных, 84.

    Швейцария – Северная Ирландия – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Цубер, 45+3; 2:0 – Фасснахт, 90+1.

    Удаления: нет – Льюис, 37 (вторая ж.к.).

    Календарь отбора ЧМ-2022

    Турнирные таблицы отбора ЧМ-2022

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.10.2021 23:49
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