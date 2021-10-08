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    Отбор ЧМ-2022. Германия добыла волевую победу над Румынией, Исландия и Армения со Сперцяном и Байрамяном обменялись голами

    Сборная Германии укрепилась на первом месте в отборочной группе ЧМ-2022. В очередном туре немцы оказались сильнее Румынии.

    В другой встрече сборная Армении обменялась голами с Исландией. Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян отыграл 78 минут и получил желтую карточку. Футболист «Ростова» Хорен Байрамян вышел на замену на 64-й минуте.

    Отбор ЧМ-2022. Европа. Группа J. 7-й тур

    Германия – Румыния – 2:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Хаджи, 9; 1:1 – Гнабри, 52; 2:1 – Мюллер, 81.

    Лихтенштейн – Северная Македония – 0:4 (0:1)

    Голы: 0:1 – Велковски, 39; 0:2 – Алиоски, 66 (с пенальти); 0:3 – Николов, 74; 0:4 – Чурлинов, 83.

    Исландия – Армения – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Оганесян, 35; 1:1 – Йоханнессон, 77.

    Календарь отбора ЧМ-2022

    Турнирные таблицы отбора ЧМ-2022

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.10.2021 23:49
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