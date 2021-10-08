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Лихтенштейн - Северная Македония

08.10.2021, Пятница, 21:45 мск Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 7 тур Лихтенштейн - Северная Македония
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021, группа J
2 тур
28 марта, воскресенье 21:45 Северная Македония 5:0 Лихтенштейн
, группа D4
5 тур
16 ноября, пятница 22:45 Лихтенштейн 0:2 Северная Македония
3 тур
13 октября, суббота 21:45 Северная Македония 4:1 Лихтенштейн
Отборочные матчи к ЧМ. Европа (2016/2017), группа G
10 тур
9 октября, понедельник 21:45 Северная Македония 4:0 Лихтенштейн
5 тур
24 марта, пятница 22:45 Лихтенштейн 0:3 Северная Македония
Группа J И В Н П Мячи Разница Очки
1. Германия 10 9 0 1 36:4 +32 27
2. Северная Македония 10 5 3 2 23:11 +12 18
3. Румыния 10 5 2 3 13:8 +5 17
4. Армения 10 3 3 4 9:20 -11 12
5. Исландия 10 2 3 5 12:18 -6 9
6. Лихтенштейн 10 0 1 9 2:34 -32 1
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