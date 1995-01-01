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    Самошников пропустит матч Россия – Словакия

    Евгений Моисеев, агент защитника «Рубина» и сборной России Ильи Самошникова, сообщил, что футболист пропустит матч отбора ЧМ-2022 со Словакией.

    — Илья потихоньку начинает восстанавливаться. По срокам еще рано говорить. Вчера у Самошникова сошла опухоль. Более подробная информация будет через пару дней.

    — Он сможет принять участие в матче против Словакии?

    — Нет, он точно пропустит матч со Словакией.

    • Ранее стало известно, что октябрьские матчи сборной пропустит полузащитник «Химок» Денис Глушаков.
    • Россия 8 октября сыграет в отборе ЧМ-2022 против Словакии.
    • 11 октября сборная проведет игру со Словенией.

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    Источник: «РБ-Спорт»

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