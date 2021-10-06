Самошников пропустит матч Россия – Словакия

Евгений Моисеев, агент защитника «Рубина» и сборной России Ильи Самошникова, сообщил, что футболист пропустит матч отбора ЧМ-2022 со Словакией.
— Илья потихоньку начинает восстанавливаться. По срокам еще рано говорить. Вчера у Самошникова сошла опухоль. Более подробная информация будет через пару дней.
— Он сможет принять участие в матче против Словакии?
— Нет, он точно пропустит матч со Словакией.
- Ранее стало известно, что октябрьские матчи сборной пропустит полузащитник «Химок» Денис Глушаков.
- Россия 8 октября сыграет в отборе ЧМ-2022 против Словакии.
- 11 октября сборная проведет игру со Словенией.
Источник: «РБ-Спорт»