Самошников пропустит матч Россия – Словакия

Евгений Моисеев, агент защитника «Рубина» и сборной России Ильи Самошникова, сообщил, что футболист пропустит матч отбора ЧМ-2022 со Словакией.

— Илья потихоньку начинает восстанавливаться. По срокам еще рано говорить. Вчера у Самошникова сошла опухоль. Более подробная информация будет через пару дней.

— Он сможет принять участие в матче против Словакии?

— Нет, он точно пропустит матч со Словакией.