Глушаков пропустит октябрьские матчи сборной России из-за травмы

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков пропустит октябрьские матчи сборной России.
По информации телеграм-канал «ЭкСпорт», 34-летний хавбек не поможет сборной из-за повреждения мышц задней поверхности бедра.
- Россия 8 октября сыграет в отборе ЧМ-2022 против Словакии.
- 11 октября сборная проведет игру со Словенией.
- Глушаков получил вызов в сборную впервые с 2018 года.
Источник: телеграм-канал «ЭкСпорт»
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