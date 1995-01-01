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    Глушаков пропустит октябрьские матчи сборной России из-за травмы

    Полузащитник «Химок» Денис Глушаков пропустит октябрьские матчи сборной России.

    По информации телеграм-канал «ЭкСпорт», 34-летний хавбек не поможет сборной из-за повреждения мышц задней поверхности бедра.

    • Россия 8 октября сыграет в отборе ЧМ-2022 против Словакии.
    • 11 октября сборная проведет игру со Словенией.
    • Глушаков получил вызов в сборную впервые с 2018 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал «ЭкСпорт»

    «ЭкСпорт» - авторский телеграм-канал Дмитрия Клипина с эксклюзивной информацией о спорте. Аудитория - более 10 тысяч подписчиков.

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