Самошников пропустит сбор России в Новогорске, но может присоединиться к команде в Казани

Защитник сборной России Илья Самошников не полетит в Новогорск, где стартует октябрьский сбор. Футболист накануне травмировался, из-за чего его участие в матчах россиян под вопросом.

«Самошников получил травму голеностопного сустава. Тренерским и медицинским штабами сборной совместно с врачами «Рубина» было принято решение оставить футболиста в расположении клуба для полноценного лечения. По прибытии сборной России в Казань будет возможность дополнительного осмотра игрока с целью оценки динамики состояния», – сообщил врач сборной Владимир Хайтин.