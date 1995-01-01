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    Самошников пропустит сбор России в Новогорске, но может присоединиться к команде в Казани

    Защитник сборной России Илья Самошников не полетит в Новогорск, где стартует октябрьский сбор. Футболист накануне травмировался, из-за чего его участие в матчах россиян под вопросом.

    «Самошников получил травму голеностопного сустава. Тренерским и медицинским штабами сборной совместно с врачами «Рубина» было принято решение оставить футболиста в расположении клуба для полноценного лечения. По прибытии сборной России в Казань будет возможность дополнительного осмотра игрока с целью оценки динамики состояния», – сообщил врач сборной Владимир Хайтин.

    • В Казань сборная прибудет 7 октября.
    • 8 октября там состоится матч отборочного цикла ЧМ-2022 против Словакии.
    • На счету 23-летнего Самошникова 3 матча за сборную России.

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    Источник: РФС

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