Урунов восстановился после травмы пальца

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов сообщил о выздоровлении полузащитника Остона Урунова.
«Остон Урунов уже тренируется в общей группе несколько дней. Проблем со здоровьем никаких не испытывает.
Выйдет ли он на поле в ближайшем матче против «Урала»? Он будет в заявке, а там уже решать тренеру, не я тут принимаю решения», – сказал Газизов.
- «Уфа» примет «Урал» в воскресенье в 14:00 мск.
- Урунов в текущем сезоне провел 2 матча.
- Сообщалось, что у хавбека был ушиб пальца.
Источник: «Спорт-Экспресс»