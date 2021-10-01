Урунов восстановился после травмы пальца

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов сообщил о выздоровлении полузащитника Остона Урунова.

«Остон Урунов уже тренируется в общей группе несколько дней. Проблем со здоровьем никаких не испытывает.

Выйдет ли он на поле в ближайшем матче против «Урала»? Он будет в заявке, а там уже решать тренеру, не я тут принимаю решения», – сказал Газизов.