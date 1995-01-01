Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай российского футболиста по его родному городу
    Тест: угадай российского футболиста по его родному городу
    2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
    3 Тест: кино или настоящий футбол?
    Тест: кино или настоящий футбол?

    Урунов восстановился после травмы пальца

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов сообщил о выздоровлении полузащитника Остона Урунова.

    «Остон Урунов уже тренируется в общей группе несколько дней. Проблем со здоровьем никаких не испытывает.

    Выйдет ли он на поле в ближайшем матче против «Урала»? Он будет в заявке, а там уже решать тренеру, не я тут принимаю решения», – сказал Газизов.

    • «Уфа» примет «Урал» в воскресенье в 14:00 мск.
    • Урунов в текущем сезоне провел 2 матча.
    • Сообщалось, что у хавбека был ушиб пальца.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:39
    Комментарии2
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    89843
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67668
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru