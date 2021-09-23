Sport24: Урунов пропустит игру со «Спартаком» из-за травмы пальца

Полузащитник «Уфы» Остон Урунов не поможет своей команде в матче девятого тура РПЛ против «Спартака».

По информации Sport24, 20-летний футболист не сыграет из-за ушиба пальца.

Узбек пока тренируется индивидуально, его возвращение в строй ожидается после паузы на матчи сборных.

«Уфа» арендовала Урунова у «Спартака» в середине августа.

У башкирского клуба есть право выкупа хавбека за 1 миллион евро.

Команды сыграют 25 сентября в 19:00 мск на «Открытие Банк Арене».

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