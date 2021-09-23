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    Sport24: Урунов пропустит игру со «Спартаком» из-за травмы пальца

    Полузащитник «Уфы» Остон Урунов не поможет своей команде в матче девятого тура РПЛ против «Спартака».

    По информации Sport24, 20-летний футболист не сыграет из-за ушиба пальца.

    Узбек пока тренируется индивидуально, его возвращение в строй ожидается после паузы на матчи сборных.

    • «Уфа» арендовала Урунова у «Спартака» в середине августа.
    • У башкирского клуба есть право выкупа хавбека за 1 миллион евро.
    • Команды сыграют 25 сентября в 19:00 мск на «Открытие Банк Арене».

    Газизов – об участии Урунова в матче со «Спартаком»: «Я что, должен все карты заранее раскрыть?»

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    Источник: Sport24

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3232

      Axe111 29 минут назад

      Может травмы ногтя?

      0
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      Рейтинг: +25230

      пьяныйхоровод 47 минут назад

      - И долго она будет шалить ?
      - Кто ?
      - Печень господина Атоса .
      - К матчу с Уралом будет как новенький .

      0
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      Рейтинг: +21211

      vladimir-7 48 минут назад

      Придумали отмазку.

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      Рейтинг: +10218

      NewLife 1 час назад

      Считал деньги перед походом в магазин)

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