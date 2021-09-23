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    Газизов – об участии Урунова в матче со «Спартаком»: «Я что, должен все карты заранее раскрыть?»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов ушел от ответа на вопрос об участии полузащитника Остона Урунова в игре девятого тура РПЛ против «Спартака».

    «Сыграет ли Урунов со «Спартаком? Я что, должен все карты заранее раскрыть? Не хотел бы об этом говорить, тем более в преддверии матча», – сказал Газизов.

    • «Уфа» арендовала Урунова у «Спартака» в середине августа.
    • У башкирского клуба есть право выкупа хавбека за 1 миллион евро.
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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 19:21
    Комментарии2
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      Рейтинг: +4294

      AtticusFinch 1 час назад

      а что - у них там Газизов вместо тренера решает, кто на поле выйдет?)))

      0
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      Рейтинг: +495

      Блямба 2 часа назад

      "Во дает! Нашел фраера с тобой играть! У тебя в колоде девять тузов."

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