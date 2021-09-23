Газизов – об участии Урунова в матче со «Спартаком»: «Я что, должен все карты заранее раскрыть?»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов ушел от ответа на вопрос об участии полузащитника Остона Урунова в игре девятого тура РПЛ против «Спартака».

«Сыграет ли Урунов со «Спартаком? Я что, должен все карты заранее раскрыть? Не хотел бы об этом говорить, тем более в преддверии матча», – сказал Газизов.