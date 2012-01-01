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    «Арсенал» – «Тоттенхэм»: команда Артеты проиграла только 1 домашний очный матч АПЛ из 28 последних

    В 18:30 по Москве начнется матч шестого тура АПЛ между «Арсеналом» и «Тоттенхэмом». «Арсенал» на своем поле в рамках турнира проиграл только одну очную встречу из 28 последних.

    При этом «Арсенал» выиграл только три из последних 12 встреч против «Тоттенхэма».

    Форвард «Арсенала» Александр Ляказетт забил в последних своих трех домашних матчах против «Тоттенхэма».

    • В случае победы «Тоттенхэм» может подняться на 6-е место.
    • «Арсенал» сейчас идет 13-м.
    • В прошлом сезоне АПЛ команды обменялись домашними победами.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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