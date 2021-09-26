«Арсенал» – «Тоттенхэм»: команда Артеты проиграла только 1 домашний очный матч АПЛ из 28 последних

В 18:30 по Москве начнется матч шестого тура АПЛ между «Арсеналом» и «Тоттенхэмом». «Арсенал» на своем поле в рамках турнира проиграл только одну очную встречу из 28 последних.

При этом «Арсенал» выиграл только три из последних 12 встреч против «Тоттенхэма».

Форвард «Арсенала» Александр Ляказетт забил в последних своих трех домашних матчах против «Тоттенхэма».