«Арсенал» – «Тоттенхэм»: команда Артеты проиграла только 1 домашний очный матч АПЛ из 28 последних

В 18:30 по Москве начнется матч шестого тура АПЛ между «Арсеналом» и «Тоттенхэмом». «Арсенал» на своем поле в рамках турнира проиграл только одну очную встречу из 28 последних.
При этом «Арсенал» выиграл только три из последних 12 встреч против «Тоттенхэма».
Форвард «Арсенала» Александр Ляказетт забил в последних своих трех домашних матчах против «Тоттенхэма».
- В случае победы «Тоттенхэм» может подняться на 6-е место.
- «Арсенал» сейчас идет 13-м.
- В прошлом сезоне АПЛ команды обменялись домашними победами.
Источник: Бомбардир.ру