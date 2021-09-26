Арсенал - Тоттенхэм

|Август
|8 августа, воскресенье
|16:00
|Тоттенхэм
|1:0
|Арсенал
|28 тур
|14 марта, воскресенье
|19:30
|Арсенал
|2:1
|Тоттенхэм
|11 тур
|6 декабря, воскресенье
|19:30
|Тоттенхэм
|2:0
|Арсенал
|35 тур
|12 июля, воскресенье
|18:30
|Тоттенхэм
|2:1
|Арсенал
|4 тур
|1 сентября, воскресенье
|18:30
|Арсенал
|2:2
|Тоттенхэм
|29 тур
|2 марта, суббота
|15:30
|Тоттенхэм
|1:1
|Арсенал
|14 тур
|2 декабря, воскресенье
|17:05
|Арсенал
|4:2
|Тоттенхэм
|27 тур
|10 февраля, суббота
|15:30
|Тоттенхэм
|1:0
|Арсенал
|12 тур
|18 ноября, суббота
|15:30
|Арсенал
|2:0
|Тоттенхэм
|35 тур
|30 апреля, воскресенье
|18:30
|Тоттенхэм
|2:0
|Арсенал
|11 тур
|6 ноября, воскресенье
|15:00
|Арсенал
|1:1
|Тоттенхэм
|29 тур
|5 марта, суббота
|15:45
|Тоттенхэм
|2:2
|Арсенал
|12 тур
|8 ноября, воскресенье
|19:00
|Арсенал
|1:1
|Тоттенхэм
|24 тур
|7 февраля, суббота
|15:45
|Тоттенхэм
|2:1
|Арсенал
|6 тур
|27 сентября, суббота
|20:30
|Арсенал
|1:1
|Тоттенхэм
|30 тур
|16 марта, воскресенье
|20:00
|Тоттенхэм
|0:1
|Арсенал
|3 тур
|1 сентября, воскресенье
|19:00
|Арсенал
|1:0
|Тоттенхэм
|28 тур
|3 марта, воскресенье
|20:00
|Тоттенхэм
|2:1
|Арсенал
|12 тур
|17 ноября, суббота
|16:45
|Арсенал
|5:2
|Тоттенхэм
|26 тур
|26 февраля, воскресенье
|17:30
|Арсенал
|5:2
|Тоттенхэм
|7 тур
|2 октября, воскресенье
|19:00
|Тоттенхэм
|2:1
|Арсенал
|28 тур
|20 апреля, среда
|22:45
|Тоттенхэм
|3:3
|Арсенал
|14 тур
|20 ноября, суббота
|15:45
|Арсенал
|2:3
|Тоттенхэм
|34 тур
|14 апреля, среда
|23:00
|Тоттенхэм
|2:1
|Арсенал
|11 тур
|31 октября, суббота
|15:45
|Арсенал
|3:0
|Тоттенхэм
|25 тур
|8 февраля, воскресенье
|16:30
|Тоттенхэм
|0:0
|Арсенал
|10 тур
|29 октября, среда
|23:00
|Арсенал
|4:4
|Тоттенхэм
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Манчестер Сити
|38
|29
|6
|3
|99:26
|+73
|93
|2.
|Ливерпуль
|38
|28
|8
|2
|94:26
|+68
|92
|3.
|Челси
|38
|21
|11
|6
|76:33
|+43
|74
|4.
|Тоттенхэм
|38
|22
|5
|11
|69:40
|+29
|71
|5.
|Арсенал
|38
|22
|3
|13
|61:48
|+13
|69
|6.
|Манчестер Юн
|38
|16
|10
|12
|57:57
|0
|58
|7.
|Вест Хэм
|38
|16
|8
|14
|60:51
|+9
|56
|8.
|Лестер
|38
|14
|10
|14
|62:59
|+3
|52
|9.
|Брайтон
|38
|12
|15
|11
|42:44
|-2
|51
|10.
|Вулверхэмптон
|38
|15
|6
|17
|38:43
|-5
|51
|11.
|Ньюкасл
|38
|13
|10
|15
|44:62
|-18
|49
|12.
|Кристал Пэлас
|38
|11
|15
|12
|50:46
|+4
|48
|13.
|Брентфорд
|38
|13
|7
|18
|48:56
|-8
|46
|14.
|Астон Вилла
|38
|13
|6
|19
|52:54
|-2
|45
|15.
|Саутгемптон
|38
|9
|13
|16
|43:67
|-24
|40
|16.
|Эвертон
|38
|11
|6
|21
|43:66
|-23
|39
|17.
|Лидс
|38
|9
|11
|18
|42:79
|-37
|38
|18.
|Бернли
|38
|7
|14
|17
|34:53
|-19
|35
|19.
|Уотфорд
|38
|6
|5
|27
|34:77
|-43
|23
|20.
|Норвич Сити
|38
|5
|7
|26
|23:84
|-61
|22