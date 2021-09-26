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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Тоттенхэм
Арсенал - Тоттенхэм: обзор матча 26 сентября 2021
Арсенал
26.09.2021, воскресенье, 18:30
Англия. Премьер-лига, 6 тур
3 : 1
Завершен
Тоттенхэм
12'
Э. Смит-Роу
27'
П. Обамеянг
34'
Б. Сака
79'
Х. Сон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Тоттенхэм
Желтая карточка
А. Локонга
90'
+1
Желтая карточка
М. Эдегор
89'
Замена
Н. Тавареш
️️️️
Э. Смит-Роу
88'
Замена
Э. Мэйтленд-Найлс
️️️️
Б. Сака
87'
Замена
А. Локонга
️️️️
Г. Джака
82'
79'
ГОЛ! 3:1!
Х. Сон
Пас отдал
С. Регилон
70'
Замена
Б. Хиль
️️️️
Т. Н'Домбеле
67'
Желтая карточка
О. Скипп
46'
Замена
Эмерсон
️️️️
Д. Танганга
46'
Замена
О. Скипп
️️️️
Д. Алли
ГОЛ! 3:0!
Б. Сака
34'
ГОЛ! 2:0!
П. Обамеянг
Пас отдал
Э. Смит-Роу
27'
ГОЛ! 1:0!
Э. Смит-Роу
Пас отдал
Б. Сака
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
6
Габриэль
ЦЗ
4
Бен Уайт
ЦЗ
5
Такехиро Томиясу
ПЗ
34
Гранит Джака
ОП
18
Томас Парти
ЦП
32
Эмиль Смит-Роу
АП
8
Мартин Эдегор
АП
7
Букайо Сака
ПВ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
5
Джафет Танганга
ЦЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
8
Деле Алли
АП
7
Лукас Моура
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Арсенал
1
Бернд Лено
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
6
Альберт Локонга
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
19
Николя Пепе
ЦФ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Тоттенхэм
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
34
Оливер Скипп
ОП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
4-1-1-3-1
32
Рэмсдейл
63
Тирни
6
Габриэль
4
Уайт
5
Томиясу
34
Джака
18
Парти
32
Смит-Роу
8
Эдегор
7
Сака
7
Обамеянг
4-2-3-1
1
Льорис
6
Санчес
15
Дайер
5
Танганга
3
Регилон
22
Н'Домбеле
23
Хейбьерг
7
Моура
8
Алли
7
Сон
9
Кейн
32
Смит-Роу
17
Тавареш
17
Тавареш
32
Смит-Роу
34
Джака
6
Локонга
6
Локонга
34
Джака
7
Сака
2
Мэйтленд-Найлс
2
Мэйтленд-Найлс
7
Сака
8
Алли
34
Скипп
34
Скипп
8
Алли
5
Танганга
22
Эмерсон
22
Эмерсон
5
Танганга
22
Н'Домбеле
17
Хиль
17
Хиль
22
Н'Домбеле
Остались в запасе
Арсенал
Тоттенхэм
1
Бернд Лено
ВР
6
Роб Холдинг
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
19
Николя Пепе
ЦФ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
20
Джовани Ло Чельсо
АП
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Остались в запасе
1
Бернд Лено
ВР
6
Роб Холдинг
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
19
Николя Пепе
ЦФ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Остались в запасе
20
Джовани Ло Чельсо
АП
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Статистика матча Арсенал - Тоттенхэм
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Информация о матче
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