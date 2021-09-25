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    Старший тренер «Ростова» Батуренко покинул клуб вслед за Семиным

    Старший тренер «Ростова» Юрий Батуренко и глава департамента по связям с общественностью Иван Корж покинули клуб вслед за Юрием Семиным.

    «Ростов» также покидают старший тренер команды и руководитель департамента по связям с общественностью.

    Мы благодарим специалистов за их работу и желаем успехов в дальнейшей карьере!» – говорится в сообщении пресс-службы клуба.

    • Сегодня «Ростов» объявил об отставке Семина, несмотря на контракт с ним до 2023 года.
    • Он возглавлял команду с 4 августа.
    • При нем ростовчане провели 7 матчей – 1 победа, 3 ничьи и 3 поражения.

    Семин: «Ни в коем случае не собираюсь завершать тренерскую карьеру»

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    Источник: твиттер «Ростова»

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    25.09.2021 23:44
    Комментарии1
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      Рейтинг: +11741

      Hektor 84 16 минут назад

      Скурвился шпалыч! Это ж ведь не с руководства РЖД бабло сосать! Тут другие задачи. Тут чтоб удержаться на плаву надо сначала готовить лидеров, а затем продавать. Так можно на плаву держаться. А в Локо можно было сидеть попивая водочку за 40000р и не париться. А потом усираясь с пеной у рта доказывать руководству РЖД что он свое отрабатывает просто сливая группу ЛЧ без борьбы. Ведь участие это30-40 лямов евро. Значит можно усираться в рпл и пешком ходить в ЛЧ.

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