Старший тренер «Ростова» Батуренко покинул клуб вслед за Семиным

Скурвился шпалыч! Это ж ведь не с руководства РЖД бабло сосать! Тут другие задачи. Тут чтоб удержаться на плаву надо сначала готовить лидеров, а затем продавать. Так можно на плаву держаться. А в Локо можно было сидеть попивая водочку за 40000р и не париться. А потом усираясь с пеной у рта доказывать руководству РЖД что он свое отрабатывает просто сливая группу ЛЧ без борьбы. Ведь участие это30-40 лямов евро. Значит можно усираться в рпл и пешком ходить в ЛЧ.
Старший тренер «Ростова» Юрий Батуренко и глава департамента по связям с общественностью Иван Корж покинули клуб вслед за Юрием Семиным.
«Ростов» также покидают старший тренер команды и руководитель департамента по связям с общественностью.
Мы благодарим специалистов за их работу и желаем успехов в дальнейшей карьере!» – говорится в сообщении пресс-службы клуба.
- Сегодня «Ростов» объявил об отставке Семина, несмотря на контракт с ним до 2023 года.
- Он возглавлял команду с 4 августа.
- При нем ростовчане провели 7 матчей – 1 победа, 3 ничьи и 3 поражения.
Семин: «Ни в коем случае не собираюсь завершать тренерскую карьеру»