Старший тренер «Ростова» Батуренко покинул клуб вслед за Семиным

Старший тренер «Ростова» Юрий Батуренко и глава департамента по связям с общественностью Иван Корж покинули клуб вслед за Юрием Семиным.

«Ростов» также покидают старший тренер команды и руководитель департамента по связям с общественностью.

Мы благодарим специалистов за их работу и желаем успехов в дальнейшей карьере!» – говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Сегодня «Ростов» объявил об отставке Семина, несмотря на контракт с ним до 2023 года.

Он возглавлял команду с 4 августа.

При нем ростовчане провели 7 матчей – 1 победа, 3 ничьи и 3 поражения.

Семин: «Ни в коем случае не собираюсь завершать тренерскую карьеру»