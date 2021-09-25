Старший тренер «Ростова» Батуренко покинул клуб вслед за Семиным

Старший тренер «Ростова» Юрий Батуренко и глава департамента по связям с общественностью Иван Корж покинули клуб вслед за Юрием Семиным.
«Ростов» также покидают старший тренер команды и руководитель департамента по связям с общественностью.
Мы благодарим специалистов за их работу и желаем успехов в дальнейшей карьере!» – говорится в сообщении пресс-службы клуба.
- Сегодня «Ростов» объявил об отставке Семина, несмотря на контракт с ним до 2023 года.
- Он возглавлял команду с 4 августа.
- При нем ростовчане провели 7 матчей – 1 победа, 3 ничьи и 3 поражения.
Семин: «Ни в коем случае не собираюсь завершать тренерскую карьеру»
Источник: твиттер «Ростова»