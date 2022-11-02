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    Юрий Батуренко

    Тренер
    Имя Юрий
    Отчество Михайлович
    Фамилия Батуренко
    Гражданство Таджикистан
    Дата рождения 29 декабря 1964
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Ротор 6 1 4 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    03.04.2021 Ротор 0 : 2 Локомотив
    12.04.2021 ЦСКА 2 : 0 Ротор
    17.04.2021 Ротор 0 : 3 Динамо
    01.05.2021 Ротор 1 : 0 Ахмат
    07.05.2021 Сочи 2 : 1 Ротор
    16.05.2021 Рубин 1 : 1 Ротор
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