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    Батуренко: «Де-юре главным тренером «Ротора» будет Биджиев. У него есть лицензия PRO»

    Новый главный тренер «Ротора» Юрий Батуренко рассказал, что юридически его пост будет занимать Хасанби Биджиев.

    Ранее стало известно, что Батуренко не имеет лицензии PRO, из-за чего не может официально быть главным тренером «Ротора».

    «У нас в тренерский штаб вошли Хасан Биджиев, Андрей Семин, Дмитрий Тяпушкин и Николай Приймак. Де-юре главным тренером будет Хасанби Биджиев. У него есть лицензия PRO», – цитирует Батуренко «РБ-Спорт».

    • Батуренко всю карьеру был помощником главного тренера.
    • В РПЛ Батуренко входил в тренерский штаб «Локомотива» (2005, 2016-2020 годы), «Мордовии» (2014-2015) и «Анжи» (2015-2016). Везде он был помощником Семина.
    • «Ротор» идет в зоне переходных матчей.

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    28.03.2021 21:59
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