Батуренко: «Де-юре главным тренером «Ротора» будет Биджиев. У него есть лицензия PRO»

Новый главный тренер «Ротора» Юрий Батуренко рассказал, что юридически его пост будет занимать Хасанби Биджиев.

Ранее стало известно, что Батуренко не имеет лицензии PRO, из-за чего не может официально быть главным тренером «Ротора».

«У нас в тренерский штаб вошли Хасан Биджиев, Андрей Семин, Дмитрий Тяпушкин и Николай Приймак. Де-юре главным тренером будет Хасанби Биджиев. У него есть лицензия PRO», – цитирует Батуренко «РБ-Спорт».