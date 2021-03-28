Батуренко: «Де-юре главным тренером «Ротора» будет Биджиев. У него есть лицензия PRO»

Новый главный тренер «Ротора» Юрий Батуренко рассказал, что юридически его пост будет занимать Хасанби Биджиев.
Ранее стало известно, что Батуренко не имеет лицензии PRO, из-за чего не может официально быть главным тренером «Ротора».
«У нас в тренерский штаб вошли Хасан Биджиев, Андрей Семин, Дмитрий Тяпушкин и Николай Приймак. Де-юре главным тренером будет Хасанби Биджиев. У него есть лицензия PRO», – цитирует Батуренко «РБ-Спорт».
- Батуренко всю карьеру был помощником главного тренера.
- В РПЛ Батуренко входил в тренерский штаб «Локомотива» (2005, 2016-2020 годы), «Мордовии» (2014-2015) и «Анжи» (2015-2016). Везде он был помощником Семина.
- «Ротор» идет в зоне переходных матчей.
Источник: «РБ-Спорт»