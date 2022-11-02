Батуренко охарактеризовал уровень сборной Таджикистана

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Бывший игрок сборной Таджикистана Юрий Батуренко высказался об уровне команды.
«Футболисты сборной Таджикистана играют на уровне нашей Первой лиги. У них средний уровень, но есть и хорошие ребята. Чемпионат в Таджикистане не особо сильный, но все равно с Таджикистаном надо играть. Для сборной России любая игра важна», — сказал Батуренко.
- Товарищеский матч Таджикистан – Россия состоится 17 ноября в Душанбе.
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