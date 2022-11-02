Батуренко охарактеризовал уровень сборной Таджикистана

Бывший игрок сборной Таджикистана Юрий Батуренко высказался об уровне команды.

«Футболисты сборной Таджикистана играют на уровне нашей Первой лиги. У них средний уровень, но есть и хорошие ребята. Чемпионат в Таджикистане не особо сильный, но все равно с Таджикистаном надо играть. Для сборной России любая игра важна», — сказал Батуренко.