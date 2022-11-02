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    Батуренко охарактеризовал уровень сборной Таджикистана

    Бывший игрок сборной Таджикистана Юрий Батуренко высказался об уровне команды.

    «Футболисты сборной Таджикистана играют на уровне нашей Первой лиги. У них средний уровень, но есть и хорошие ребята. Чемпионат в Таджикистане не особо сильный, но все равно с Таджикистаном надо играть. Для сборной России любая игра важна», — сказал Батуренко.

    • Товарищеский матч Таджикистан – Россия состоится 17 ноября в Душанбе.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +142

      Moisey 3 секунды назад

      Кому нужна эта игра? НИ-КО-МУ. Разве что бонусы попилить

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