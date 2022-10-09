Экс-ассистент Семина Батуренко: «Конечно, Юрий Палыч готов вернуться в «Локомотив»

Многолетний ассистент Юрия Семина Юрий Батуренко сообщил, что тренер готов к возвращению в «Локомотив».

«Готов ли я вернуться с Семиным в московский клуб? Не особо тактичный вопрос, на самом деле. Это рынок, что ли? У всех спрашивают и все готовы возглавить клуб. Здесь говорить не о чем. Никакие разговоры с клубом не проводились.

Готов ли Юрий Палыч вернуться? Конечно, готов!» – сказал Батуренко.

«Локомотив» накануне уволил спортивного директора Томаса Цорна и главного тренера Йозефа Циннбауэра.

Команда идет в РПЛ 14-й.

У «Локо» 5 поражений в РПЛ подряд.

Катастрофа «Локо»: пять поражений подряд в РПЛ – теперь клуб попрощался с Цорном и Циннбауэром