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    Экс-ассистент Семина Батуренко: «Конечно, Юрий Палыч готов вернуться в «Локомотив»

    Многолетний ассистент Юрия Семина Юрий Батуренко сообщил, что тренер готов к возвращению в «Локомотив».

    «Готов ли я вернуться с Семиным в московский клуб? Не особо тактичный вопрос, на самом деле. Это рынок, что ли? У всех спрашивают и все готовы возглавить клуб. Здесь говорить не о чем. Никакие разговоры с клубом не проводились.

    Готов ли Юрий Палыч вернуться? Конечно, готов!» – сказал Батуренко.

    • «Локомотив» накануне уволил спортивного директора Томаса Цорна и главного тренера Йозефа Циннбауэра.
    • Команда идет в РПЛ 14-й.
    • У «Локо» 5 поражений в РПЛ подряд.

    Катастрофа «Локо»: пять поражений подряд в РПЛ – теперь клуб попрощался с Цорном и Циннбауэром

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    Источник: Sport24

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