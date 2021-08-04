В «Ростове» подтвердили, что Кафанов и Батуренко войдут в штаб Семина

Виталий Кафанов и Юрий Батуренко станут ассистентами Юрия Семина в «Ростове».
«В штаб Сeмина войдут Юрий Батуренко и Виталий Кафанов. По другим пока нет ясности», – сказал директор «Ростова» по связям с общественностью Иван Корж.
- Батуренко в прошлом сезоне был де-факто главным тренером «Ротора», который вылетел в ФНЛ.
- Кафанов специализируется на работе с вратарями и над стандартными положениями. Он работал в штабе Валерия Карпина, но после его ухода остался в команде.
- «Ростов» стартовал в РПЛ с 2 поражений.
Источник: «Чемпионат»