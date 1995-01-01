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    В «Ростове» подтвердили, что Кафанов и Батуренко войдут в штаб Семина

    Виталий Кафанов и Юрий Батуренко станут ассистентами Юрия Семина в «Ростове».

    «В штаб Сeмина войдут Юрий Батуренко и Виталий Кафанов. По другим пока нет ясности», – сказал директор «Ростова» по связям с общественностью Иван Корж.

    • Батуренко в прошлом сезоне был де-факто главным тренером «Ротора», который вылетел в ФНЛ.
    • Кафанов специализируется на работе с вратарями и над стандартными положениями. Он работал в штабе Валерия Карпина, но после его ухода остался в команде.
    • «Ростов» стартовал в РПЛ с 2 поражений.

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    Источник: «Чемпионат»

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