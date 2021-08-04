В «Ростове» подтвердили, что Кафанов и Батуренко войдут в штаб Семина

Виталий Кафанов и Юрий Батуренко станут ассистентами Юрия Семина в «Ростове».

«В штаб Сeмина войдут Юрий Батуренко и Виталий Кафанов. По другим пока нет ясности», – сказал директор «Ростова» по связям с общественностью Иван Корж.