Батуренко и Семин ушли из «Ротора»

Тренерский штаб Юрия Батуренко покинул волгоградский «Ротор» из-за истечения сроков соглашений с клубом.

«Хасанби Биджиев, Юрий Батуренко, Андрей Сeмин, Дмитрий Тяпушкин и Николай Приймак покидают клуб в связи с истечением срока трудовых соглашений.

Мы благодарим специалистов за сотрудничество, профессионализм, преданность делу и желаем удачи в дальнейшей карьере!» – сообщает пресс-служба клуба.