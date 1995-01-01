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    Батуренко и Семин ушли из «Ротора»

    Тренерский штаб Юрия Батуренко покинул волгоградский «Ротор» из-за истечения сроков соглашений с клубом.

    «Хасанби Биджиев, Юрий Батуренко, Андрей Сeмин, Дмитрий Тяпушкин и Николай Приймак покидают клуб в связи с истечением срока трудовых соглашений.

    Мы благодарим специалистов за сотрудничество, профессионализм, преданность делу и желаем удачи в дальнейшей карьере!» – сообщает пресс-служба клуба.

    • «Ротор» по итогам сезона вылетел из РПЛ в ФНЛ.
    • Батуренко проработал в «Роторе» два месяца.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Ротора»

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    Сегодня, 15:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +6982

      САДЫЧОК 1 час назад

      Зачем уволили успешного тренера Хацкевича ?! ....Ответ -чтобы раздербанить бюджет !

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