Батуренко и Семин ушли из «Ротора»

Тренерский штаб Юрия Батуренко покинул волгоградский «Ротор» из-за истечения сроков соглашений с клубом.
«Хасанби Биджиев, Юрий Батуренко, Андрей Сeмин, Дмитрий Тяпушкин и Николай Приймак покидают клуб в связи с истечением срока трудовых соглашений.
Мы благодарим специалистов за сотрудничество, профессионализм, преданность делу и желаем удачи в дальнейшей карьере!» – сообщает пресс-служба клуба.
- «Ротор» по итогам сезона вылетел из РПЛ в ФНЛ.
- Батуренко проработал в «Роторе» два месяца.
Источник: официальный сайт «Ротора»