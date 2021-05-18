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  • Тренер «Ротора» – о матче «Уфа» – «Арсенал»: «Чуть ли ни в баню градусник занесли, чтобы 42 градуса показал»

Тренер «Ротора» – о матче «Уфа» – «Арсенал»: «Чуть ли ни в баню градусник занесли, чтобы 42 градуса показал»

18 мая 2021, 18:33
9

Главный тренер «Ротора» Юрий Батуренко высказал недовольство переносом начала матча 30-го тура РПЛ между «Уфой» и тульским «Арсеналом».

  • «Ротор» сыграл вничью с «Рубином» (1:1).
  • «Уфа» и «Арсенал» начинали встречу, зная результат в игре конкурента за сохранение места в Премьер-лиге.
  • В итоге уфимцы победили со счетом 2:1, что позволило обеим командам избежать вылета в ФНЛ.

– Думаю, о настроении спрашивать лишнее.

– Конечно, настроение ужасное. А какое оно еще может быть? Команда вылетела из РПЛ.

– Уже успели проанализировать, почему команда вылетела? До последнего же были шансы остаться.

– Это какое-то несчастье, невезение. Мы и от «Сочи» пропустили гол в добавленное время, и от «Рубина. Хотя в обеих играх мы были лучше и должны были побеждать. Плюс вот эта непонятная ситуация с игрой «Уфы» против «Арсенала».

– Какое ваше мнение на этот счет?

Вся шумиха, которая поднялась, она по делу. Понятно, если бы игру перенесла команда, которая уже не решает никакие задачи. А тут четыре команды, три из которых – конкуренты на одно место. Конечно, такие игры должны проходить в одно время. А тут переносят игру на целых два часа.

Выдумали какой-то градусник. То они зимой градусник ставят так, что в Хабаровске можно играть при -27, а здесь они чуть ли ни в баню градусник занесли, чтобы 42 градуса показал. Мы в Казани играли, там было далеко за 30. Мы тоже могли бы занести в какой-то подвал градусник, и тоже 40 показало бы. Огромное разочарование этим решением.

– Андрей Рекечинский сказал, что «Ротор» просто не нужен Премьер-лиге. Разделяете его позицию?

– Я с ним полностью согласен. Вы представьте ситуацию – на 80-й минуте мы забиваем гол, при этом играя параллельно с матчем «Уфа» – «Арсенал». В какой футбол, интересно, они продолжали бы играть? Тот, который я видел по телевизору, или в настоящий футбол, который мог бы быть.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Ротор Уфа Арсенал Батуренко Юрий
Комментарии (9)
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Жорик кекс обжорик
1621352398
типо через час стало легче??? чо за бред? Руководство Ротора обоснованно подает протест.
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BlackMurder
1621353041
уволить этого ракечинского, и обоссать
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Боцман59rus
1621353161
все отступные Федуна, пошли на перенос матча, не зря в командировку московскую съездил
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Вомбат
1621358031
Команда вылетела из-за того, что температуру воздуха измерили нечестно. Тут очень много правдолюбов, которые любят вопить об админресурсах и нечестности нашего футбола. Интересно, что именно эти правдолюбы сейчас негодуют на тему о том, как такой слабый клуб, как Ротор смеет требовать справедливости. Это не двойная мораль, нет?
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BRO_football
1621358432
Надо было нормально играть в течение всего сезона, а не на последний матч с Рубином надеяться!
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kirillnf0b
1621364096
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jooker_747
1621408964
Ой вот не надо. Регламент почитайте, где и как измеряют температуру. На 1 метр выше центра поля. Другой вопрос, что там искусственное поле, и оно само по себе еще "накапливает" тепло в отличии от натурального покрытия. Надо было играть в +37?
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