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    Тренер «Ротора» – о матче «Уфа» – «Арсенал»: «Чуть ли ни в баню градусник занесли, чтобы 42 градуса показал»

    Главный тренер «Ротора» Юрий Батуренко высказал недовольство переносом начала матча 30-го тура РПЛ между «Уфой» и тульским «Арсеналом».

    • «Ротор» сыграл вничью с «Рубином» (1:1).
    • «Уфа» и «Арсенал» начинали встречу, зная результат в игре конкурента за сохранение места в Премьер-лиге.
    • В итоге уфимцы победили со счетом 2:1, что позволило обеим командам избежать вылета в ФНЛ.

    – Думаю, о настроении спрашивать лишнее.

    – Конечно, настроение ужасное. А какое оно еще может быть? Команда вылетела из РПЛ.

    – Уже успели проанализировать, почему команда вылетела? До последнего же были шансы остаться.

    – Это какое-то несчастье, невезение. Мы и от «Сочи» пропустили гол в добавленное время, и от «Рубина. Хотя в обеих играх мы были лучше и должны были побеждать. Плюс вот эта непонятная ситуация с игрой «Уфы» против «Арсенала».

    – Какое ваше мнение на этот счет?

    Вся шумиха, которая поднялась, она по делу. Понятно, если бы игру перенесла команда, которая уже не решает никакие задачи. А тут четыре команды, три из которых – конкуренты на одно место. Конечно, такие игры должны проходить в одно время. А тут переносят игру на целых два часа.

    Выдумали какой-то градусник. То они зимой градусник ставят так, что в Хабаровске можно играть при -27, а здесь они чуть ли ни в баню градусник занесли, чтобы 42 градуса показал. Мы в Казани играли, там было далеко за 30. Мы тоже могли бы занести в какой-то подвал градусник, и тоже 40 показало бы. Огромное разочарование этим решением.

    – Андрей Рекечинский сказал, что «Ротор» просто не нужен Премьер-лиге. Разделяете его позицию?

    – Я с ним полностью согласен. Вы представьте ситуацию – на 80-й минуте мы забиваем гол, при этом играя параллельно с матчем «Уфа» – «Арсенал». В какой футбол, интересно, они продолжали бы играть? Тот, который я видел по телевизору, или в настоящий футбол, который мог бы быть.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 18:33
    Комментарии3
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      Рейтинг: +22298

      Боцман59rus 2 минуты назад

      все отступные Федуна, пошли на перенос матча, не зря в командировку московскую съездил

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      Рейтинг: +2277

      BlackMurder 4 минуты назад

      уволить этого ракечинского, и обоссать

      0
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      Рейтинг: +279

      Жорик секс обжорик 15 минут назад

      типо через час стало легче??? чо за бред? Руководство Ротора обоснованно подает протест.

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