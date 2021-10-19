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    «Локомотив» вручит Семину серебряную медаль РПЛ перед матчем с «Галатасараем»

    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин и его ассистент Юрий Батуренко получат серебряные медали РПЛ сезона-2019/20 перед матчем московского клуба с «Галатасараем» в Лиге Европы.

    «Новое руководство «Локомотива» пригласило меня и Юрия Михайловича Батуренко на матч с «Галатасараем». Нам будут вручены серебряные медали чемпионата России, которые не были вручены своевременно.

    Мы обязательно будем. Приедем и получим заслуженные серебряные медали из рук новых руководителей.

    С «Локомотивом» у меня всегда были хорошие отношения. У меня не самые лучшие отношения были с людьми, которые не соответствовали уровню «Локомотива». Вот и все», – сказал Семин.

    • Семин покинул «Локомотив» в мае 2020 года.
    • «Локомотив» примет «Галатасарай» в четверг, 21 октября.
    • Начало матча – в 22:00 мск.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 21:31
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2249

      Красногорск_Фан 45 минут назад

      Удивительно. Но респект. Может зря я так в их адрес негативлю. Очень достойный поступок.

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      Рейтинг: +53325

      portero 1 час назад

      не прошло и полтора года...

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