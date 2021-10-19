«Локомотив» вручит Семину серебряную медаль РПЛ перед матчем с «Галатасараем»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин и его ассистент Юрий Батуренко получат серебряные медали РПЛ сезона-2019/20 перед матчем московского клуба с «Галатасараем» в Лиге Европы.

«Новое руководство «Локомотива» пригласило меня и Юрия Михайловича Батуренко на матч с «Галатасараем». Нам будут вручены серебряные медали чемпионата России, которые не были вручены своевременно.

Мы обязательно будем. Приедем и получим заслуженные серебряные медали из рук новых руководителей.

С «Локомотивом» у меня всегда были хорошие отношения. У меня не самые лучшие отношения были с людьми, которые не соответствовали уровню «Локомотива». Вот и все», – сказал Семин.