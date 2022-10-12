Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Батуренко: «75-летний Семин свободно потянет «Локомотив». В нем энергии больше, чем в любом из молодых»

    Многолетний ассистент Юрия Семина Юрий Батуренко сообщил, что тренер готов к возвращению в «Локомотив».

    – Как вы думаете, Семин в 75 лет потянет в «Локомотиве»?

    – Он свободно потянет. В нем энергии больше, чем в любом из молодых, а опыта и правильных мыслей не занимать. Болельщики «Локомотива» за него.

    – Но еще есть фактор перелетов.

    – Семин ведет достаточно активный образ жизни. Не сидит на месте. Он и летает, и ездит за рулем, и плавает, и еще в футбол играет.

    • «Локомотив» в выходные уволил спортивного директора Томаса Цорна и главного тренера Йозефа Циннбауэра.
    • Команда идет в РПЛ 14-й.
    • У «Локо» 5 поражений в РПЛ подряд.

    Катастрофа «Локо»: пять поражений подряд в РПЛ – теперь клуб попрощался с Цорном и Циннбауэром

    Новости по теме
    Орлов назвал несколько причин, почему «Локомотив» должен вернуть Семина 1
    Боссы «Локомотива» встречались с Семиным неделю назад («СЭ») 3
    «Локомотив» выбирает между тремя тренерами 32
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:45
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11