Батуренко: «75-летний Семин свободно потянет «Локомотив». В нем энергии больше, чем в любом из молодых»

Многолетний ассистент Юрия Семина Юрий Батуренко сообщил, что тренер готов к возвращению в «Локомотив».
– Как вы думаете, Семин в 75 лет потянет в «Локомотиве»?
– Он свободно потянет. В нем энергии больше, чем в любом из молодых, а опыта и правильных мыслей не занимать. Болельщики «Локомотива» за него.
– Но еще есть фактор перелетов.
– Семин ведет достаточно активный образ жизни. Не сидит на месте. Он и летает, и ездит за рулем, и плавает, и еще в футбол играет.
- «Локомотив» в выходные уволил спортивного директора Томаса Цорна и главного тренера Йозефа Циннбауэра.
- Команда идет в РПЛ 14-й.
- У «Локо» 5 поражений в РПЛ подряд.
Катастрофа «Локо»: пять поражений подряд в РПЛ – теперь клуб попрощался с Цорном и Циннбауэром
Источник: «РБ Спорт»