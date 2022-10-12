Батуренко: «75-летний Семин свободно потянет «Локомотив». В нем энергии больше, чем в любом из молодых»

Многолетний ассистент Юрия Семина Юрий Батуренко сообщил, что тренер готов к возвращению в «Локомотив».

– Как вы думаете, Семин в 75 лет потянет в «Локомотиве»?

– Он свободно потянет. В нем энергии больше, чем в любом из молодых, а опыта и правильных мыслей не занимать. Болельщики «Локомотива» за него.

– Но еще есть фактор перелетов.

– Семин ведет достаточно активный образ жизни. Не сидит на месте. Он и летает, и ездит за рулем, и плавает, и еще в футбол играет.

«Локомотив» в выходные уволил спортивного директора Томаса Цорна и главного тренера Йозефа Циннбауэра.

Команда идет в РПЛ 14-й.

У «Локо» 5 поражений в РПЛ подряд.

Катастрофа «Локо»: пять поражений подряд в РПЛ – теперь клуб попрощался с Цорном и Циннбауэром