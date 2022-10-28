Батуренко: «Игра с Россией – колоссальнейшее мероприятие для Таджикистана!»

Бывший игрок сборной Таджикистана Юрий Батуренко прокомментировал договоренность сборной России о проведении товарищеского матча в Душанбе.

«Для Таджикистана это большой раздражитель, так что сборной России придется попотеть. Я не думаю, что Таджикистан очень сильный соперник, просто они [россияне] будут играть, как с киргизами. Если вполсилы, то ничего не получится — придется выкладываться. Валерий Карпин — максималист. Он будет требовать, чтобы играли очень серьезно. Нужно собираться и играть любую игру, которая возможна на данный момент.

Шансов на победу у Таджикистана нет, ха-ха. Что для них матч с Россией? Для интереса! Это большой праздник для болельщиков страны. Представляете, какая у них возможность: увидеть футболистов сборной России. Таджикские футболисты играют на хорошем уровне у себя в лигах. Им будет очень интересно сыграть товарищеский матч. Я не думаю, что будет возможность играть с европейскими командами так часто. Для них это колоссальнейшее мероприятие!» – сказал Батуренко.