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  • Батуренко: «Игра с Россией – колоссальнейшее мероприятие для Таджикистана!»

Батуренко: «Игра с Россией – колоссальнейшее мероприятие для Таджикистана!»

28 октября 2022, 22:02

Бывший игрок сборной Таджикистана Юрий Батуренко прокомментировал договоренность сборной России о проведении товарищеского матча в Душанбе.

«Для Таджикистана это большой раздражитель, так что сборной России придется попотеть. Я не думаю, что Таджикистан очень сильный соперник, просто они [россияне] будут играть, как с киргизами. Если вполсилы, то ничего не получится — придется выкладываться. Валерий Карпин — максималист. Он будет требовать, чтобы играли очень серьезно. Нужно собираться и играть любую игру, которая возможна на данный момент.

Шансов на победу у Таджикистана нет, ха-ха. Что для них матч с Россией? Для интереса! Это большой праздник для болельщиков страны. Представляете, какая у них возможность: увидеть футболистов сборной России. Таджикские футболисты играют на хорошем уровне у себя в лигах. Им будет очень интересно сыграть товарищеский матч. Я не думаю, что будет возможность играть с европейскими командами так часто. Для них это колоссальнейшее мероприятие!» – сказал Батуренко.

  • Матч состоится 17 ноября.
  • Сборная Таджикистана занимает 108-ю строчку в рейтинге ФИФА.
  • Национальные сборные России и Таджикистана между собой прежде не встречались.

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Источник: телеграм-канал Sport24
Россия. Премьер-лига Россия Таджикистан Батуренко Юрий
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